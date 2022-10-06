Россия целенаправленно истребляет свое население, которое может выступать против политики Кремля - разведка
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Кремль сознательно истребляет народы, которые могут выступать против узурпации власти в России.
Об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Мы наблюдаем, например, историю северного Кавказа. Кремль понимает, что это регион, где может быть какое-то сопротивление, или где может быть протестное движение. Поэтому там идет полная мобилизация молодых людей, которые способны противостоять, способны выступить против Кремля. У них есть списки и данные о тех людях, кто выражает протест, кто может быть опасен для путинского режима. Их просто забирают и отправляют как пушечное мясо на фронт и это теперь очень легко скрыть мобилизацией", - пояснил он.
По словам Скибицкого, это происходит в том же Татарстане и других регионах, где проживают национальные меньшинства, которые в дальнейшем могут выступать против политики Кремля.
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Стадо баранів, з телевізором замість голови.
Их же по-наивности дурачок-чмоня продвигает к себе. Ну, получит штыком в спину.
Мобилизации ваххабитов нету, не было и не будет. То, что их призывают в армию, это чтобы грабить русню и получить побольше тактического эквипа, братаний с другими однотейпчанами и немного физической подготовки для слабых. Это реально нужно и полезно против фсб и росгвардии, да и против олигархов, которые с ружьем будут защищать свои особняки, куда будут врываться правильные пацаны с бородками, чтобы убить всех мужчин и изнасиловать всех женщин и также детей обоих полов.
Только, пожалуйста, не называйте либеральный биологический мусор за "противников Кремля". Они купили на пропаганду политических импотентов еще хуже, чем это сделали ватники. Ватников легко переубедить, если знаешь психологию и показываешь им ряд кадров, после этого они за Украину становятся очень быстро. Эти же упоротые мрази до самого конца будут стоять за свои ничтожные, не существующие убеждения, вредя без остановки. И сюда же идут тувинцы и буряты с 95% алкоголиками и 85% наркоманами. Это вообще нелюди, животные. Не по своей вине, они хорошие нации, бывшие казахи, просто они подвергнулись сталинскому геноциду и были изничтожены до уровня животных. С ними никто дел не имеет, ни одна сторона, их потребность по пирамиде Маслоу жрать, бухать, срать и спать - все.