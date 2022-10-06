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Россия целенаправленно истребляет свое население, которое может выступать против политики Кремля - ​​разведка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

россия,протест

Кремль сознательно истребляет народы, которые могут выступать против узурпации власти в России.

Об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Мы наблюдаем, например, историю северного Кавказа. Кремль понимает, что это регион, где может быть какое-то сопротивление, или где может быть протестное движение. Поэтому там идет полная мобилизация молодых людей, которые способны противостоять, способны выступить против Кремля. У них есть списки и данные о тех людях, кто выражает протест, кто может быть опасен для путинского режима. Их просто забирают и отправляют как пушечное мясо на фронт и это теперь очень легко скрыть мобилизацией", - пояснил он.

По словам Скибицкого, это происходит в том же Татарстане и других регионах, где проживают национальные меньшинства, которые в дальнейшем могут выступать против политики Кремля.

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Топ комментарии
+9
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06.10.2022 16:30
+8
Хто там може виступити?
Стадо баранів, з телевізором замість голови.
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06.10.2022 16:24
+7
Раби проти кремля? Пробуйте ще, поки що такі собі жарти
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06.10.2022 16:23
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Раби проти кремля? Пробуйте ще, поки що такі собі жарти
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06.10.2022 16:23 Ответить
Хто там може виступити?
Стадо баранів, з телевізором замість голови.
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06.10.2022 16:24 Ответить
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06.10.2022 16:24 Ответить
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06.10.2022 17:32 Ответить
населению похер. Нивхи прочие орочи меняют себя за шесть килограммов рыбы, освобождая место для японцев.
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06.10.2022 16:28 Ответить
вот тут крЭмблЪ можно поддержать и даже пожелать успехов..
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06.10.2022 16:28 Ответить
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06.10.2022 16:30 Ответить
Як після революції розбіглися освічені та заможні, а залишився лише п'яний скот, який і створив тоталітарну систему майже на сторіччя. Теж саме буде і зараз.
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06.10.2022 16:31 Ответить
М-м-м-м, нет, это не так. Совсем не так. Против узурпации власти Путиным выступают ваххабиты-мусульмане. Все до единого. Даже если жмут ему руку. Ваххабиты не могут воевать, если только на защищают свою землю, а для них Москва уже своя земля. За нее и воюют.

Их же по-наивности дурачок-чмоня продвигает к себе. Ну, получит штыком в спину.

Мобилизации ваххабитов нету, не было и не будет. То, что их призывают в армию, это чтобы грабить русню и получить побольше тактического эквипа, братаний с другими однотейпчанами и немного физической подготовки для слабых. Это реально нужно и полезно против фсб и росгвардии, да и против олигархов, которые с ружьем будут защищать свои особняки, куда будут врываться правильные пацаны с бородками, чтобы убить всех мужчин и изнасиловать всех женщин и также детей обоих полов.

Только, пожалуйста, не называйте либеральный биологический мусор за "противников Кремля". Они купили на пропаганду политических импотентов еще хуже, чем это сделали ватники. Ватников легко переубедить, если знаешь психологию и показываешь им ряд кадров, после этого они за Украину становятся очень быстро. Эти же упоротые мрази до самого конца будут стоять за свои ничтожные, не существующие убеждения, вредя без остановки. И сюда же идут тувинцы и буряты с 95% алкоголиками и 85% наркоманами. Это вообще нелюди, животные. Не по своей вине, они хорошие нации, бывшие казахи, просто они подвергнулись сталинскому геноциду и были изничтожены до уровня животных. С ними никто дел не имеет, ни одна сторона, их потребность по пирамиде Маслоу жрать, бухать, срать и спать - все.
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06.10.2022 16:33 Ответить
Винищувачі навіть не впріють
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06.10.2022 16:34 Ответить
кремля скоро не будет
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06.10.2022 16:35 Ответить
Якщо вони не народ,а стадо,то хто iм лiкарь?
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06.10.2022 16:36 Ответить
росія - сама кінчена країна, яку тільки можна уявити
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06.10.2022 16:40 Ответить
Московія просто повторює свій історичний шлях, нічого дивного, нічого нового
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06.10.2022 16:43 Ответить
третьої Чеченської війни московія не переживе
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06.10.2022 16:44 Ответить
Генерал Кривонос у інтерв'ю Гео Леросу заявляв що зеленський робить те ж саме - відправляє добробати в м'ясорубки.,бо вони загроза для нього.
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06.10.2022 16:53 Ответить
Природній добір. Хто не хоче жити - його місце займуть більш життєспроможні.
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06.10.2022 17:03 Ответить
Не "россия" истребляет, а кремль, где ни бурятов, ни якутов - там один конкретный народец.
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06.10.2022 17:12 Ответить
Ісконні лапті остаточно взяли владу в СРСР в середині тридцятих.Тоді сформувалась руская партія у вкпб. З того часу нацменшини представлені в Москві виключно як надільні князьки. А такі новобранці здебільшого беруться як зверье, саме так лаптеві називають ці народності. лапті для того і створені, щоб швидко тікати в оступі
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06.10.2022 21:18 Ответить
 
 