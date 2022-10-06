Из-за 8-го пакета санкций ЕС Россия потеряет по меньшей мере 7 млрд евро, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал утверждение 8-го пакета санкций ЕС против России.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Принято решение об установлении предельной цены на нефть и нефтепродукты. Запрет на импорт из России полуфабрикатов и другой сталелитейной продукции, а также древесины, бумаги, пластмассы, сигарет, драгоценных камней, цветных и драгоценных металлов и некоторых других товаров. Ожидаемый эффект от этих запретов для российской экономики составит не менее 7 млрд евро", - отметил глава правительства.
Также, добавил Шмыгаль, в новом пакете санкций против РФ расширен запрет по использованию криптовалют, что помогало обходить ограничения.
Он отметил, что был введен запрет на предоставление архитектурных и инженерных услуг, а также консультационных услуг по ИТ и юридическим консультациям.
"Это лишь часть этого пакета санкций, и мы благодарны за важный шаг солидарности со стороны ЕС. В то же время мы ожидаем, что санкционное давление на агрессора продолжится. Нужно полное отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT, введение полного энергетического эмбарго, запрет входа судов под флагами стран-членов ЕС в российские морские порты, а также приостановка выдачи виз для российских граждан.
Чем быстрее ЕС и страны G7 наложат такие запреты и санкции против России, тем быстрее удастся завершить эту войну", - подытожил Шмигаль.
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цэ повна пырымога ЗЕцыцька!!!!!!! ура!!!!
ДБЛИ БЛД!!!!!!!
Хватит идти по пути санкций, он провалился. Лошадь (не Калантарян) сдохла - слезь. Пора идти по тому пути, который работает. Посмотрите на HIMARS и ракеты антиРЛС HARM. Это работает! Очень, очень хорошо работает. Делайте то, что работает. Удесятерите поставки, удесятерите номенклатуру вооружений и получите десятикратный, стократный результат. Это решение всех проблем: массовые военные поставки для нас без лимитов и ограничений, 24 часа в сутки. А не санкции, ну и как вы видите ваше неучастие в войне, но это и не потребуется, если дадите нам все оружие, все, только пускай американцы начнут первыми поставлять танки и истребители, уже 210 суток война идет, могли уже на Шаттле научиться летать в космосе при необходимости.
Це шапіто, а не санкції.
в кінці жовтн, ***** знову отримає з єс свої 30-40 ярдів
і ср....в він з високої гори на ваші санкції
він шизік
єму пох.....й