Из-за 8-го пакета санкций ЕС Россия потеряет по меньшей мере 7 млрд евро, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал утверждение 8-го пакета санкций ЕС против России.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Принято решение об установлении предельной цены на нефть и нефтепродукты. Запрет на импорт из России полуфабрикатов и другой сталелитейной продукции, а также древесины, бумаги, пластмассы, сигарет, драгоценных камней, цветных и драгоценных металлов и некоторых других товаров. Ожидаемый эффект от этих запретов для российской экономики составит не менее 7 млрд евро", - отметил глава правительства.

Также, добавил Шмыгаль, в новом пакете санкций против РФ расширен запрет по использованию криптовалют, что помогало обходить ограничения.

Он отметил, что был введен запрет на предоставление архитектурных и инженерных услуг, а также консультационных услуг по ИТ и юридическим консультациям.

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"Это лишь часть этого пакета санкций, и мы благодарны за важный шаг солидарности со стороны ЕС. В то же время мы ожидаем, что санкционное давление на агрессора продолжится. Нужно полное отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT, введение полного энергетического эмбарго, запрет входа судов под флагами стран-членов ЕС в российские морские порты, а также приостановка выдачи виз для российских граждан.

Чем быстрее ЕС и страны G7 наложат такие запреты и санкции против России, тем быстрее удастся завершить эту войну", - подытожил Шмигаль.