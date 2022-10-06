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Новости За рубежом Санкции против России
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Из-за 8-го пакета санкций ЕС Россия потеряет по меньшей мере 7 млрд евро, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

Премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал утверждение 8-го пакета санкций ЕС против России.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Принято решение об установлении предельной цены на нефть и нефтепродукты. Запрет на импорт из России полуфабрикатов и другой сталелитейной продукции, а также древесины, бумаги, пластмассы, сигарет, драгоценных камней, цветных и драгоценных металлов и некоторых других товаров. Ожидаемый эффект от этих запретов для российской экономики составит не менее 7 млрд евро", - отметил глава правительства.

Также, добавил Шмыгаль, в новом пакете санкций против РФ расширен запрет по использованию криптовалют, что помогало обходить ограничения.

Он отметил, что был введен запрет на предоставление архитектурных и инженерных услуг, а также консультационных услуг по ИТ и юридическим консультациям.

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"Это лишь часть этого пакета санкций, и мы благодарны за важный шаг солидарности со стороны ЕС. В то же время мы ожидаем, что санкционное давление на агрессора продолжится. Нужно полное отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT, введение полного энергетического эмбарго, запрет входа судов под флагами стран-членов ЕС в российские морские порты, а также приостановка выдачи виз для российских граждан.

Чем быстрее ЕС и страны G7 наложат такие запреты и санкции против России, тем быстрее удастся завершить эту войну", - подытожил Шмигаль.
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Топ комментарии
+5
Та щось вони втрачають-втрачають, а воз і нині там...
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06.10.2022 16:34
+5
За своєю країною слідкуй мразь зелена
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06.10.2022 16:35
+4
це виручка за 7 днів торгівлі сировиною(~~1млрд.в день)!!!!
цэ повна пырымога ЗЕцыцька!!!!!!! ура!!!!
ДБЛИ БЛД!!!!!!!
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06.10.2022 16:38
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Та щось вони втрачають-втрачають, а воз і нині там...
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06.10.2022 16:34 Ответить
Кожного дня!!! вони отримують $ 1 000 000 000 за нафту й газ. Можете порахувати за скільки вони компенсують ці "санкції" і це в разі, якщо вони ще спрацюють.
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06.10.2022 18:17 Ответить
Да, 7 млрд евро - это очень мало, надо, как минимум, 707 млрд евро или больше..
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06.10.2022 18:23 Ответить
За своєю країною слідкуй мразь зелена
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06.10.2022 16:35 Ответить
Він тут ворує, а там гроші рахує.
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06.10.2022 16:49 Ответить
Ну зато мы транспортируем газ, а теперь и аммиак.
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06.10.2022 16:35 Ответить
"Прийнято рішення про встановлення граничної ціни на нафту та нафтопродукти .Так яка гранична вартість встановленої ЄС ціни рашистської нафти за барель ні гу гу.???
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06.10.2022 16:36 Ответить
це виручка за 7 днів торгівлі сировиною(~~1млрд.в день)!!!!
цэ повна пырымога ЗЕцыцька!!!!!!! ура!!!!
ДБЛИ БЛД!!!!!!!
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06.10.2022 16:38 Ответить
Ціни на енергоресурси зросли -- доходи рашки на місці .
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06.10.2022 16:40 Ответить
Ага, конечно. 7 млрд убытков кацапам, себе 50 млрд убытков и потом другим способом кацапам 10 млрд прибыли. Это не работает, для этого нужна железная воля, а у вас нету государственных компаний, все частные, то есть капиталистические, то есть запчасти для ракет будут и дальше продавать через Казахстан и им плевать на все, ведь формально обошли санкции.

Хватит идти по пути санкций, он провалился. Лошадь (не Калантарян) сдохла - слезь. Пора идти по тому пути, который работает. Посмотрите на HIMARS и ракеты антиРЛС HARM. Это работает! Очень, очень хорошо работает. Делайте то, что работает. Удесятерите поставки, удесятерите номенклатуру вооружений и получите десятикратный, стократный результат. Это решение всех проблем: массовые военные поставки для нас без лимитов и ограничений, 24 часа в сутки. А не санкции, ну и как вы видите ваше неучастие в войне, но это и не потребуется, если дадите нам все оружие, все, только пускай американцы начнут первыми поставлять танки и истребители, уже 210 суток война идет, могли уже на Шаттле научиться летать в космосе при необходимости.
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06.10.2022 16:41 Ответить
а от буба нікому не сказав за напад і не втратив щонайменше 7 млрд євро, бо молодець.
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06.10.2022 16:43 Ответить
Та ви що? ***** СОБІ 7 МЛРД ПРАВДА??? Вони за рік за 290 млрд отримали. Які ***** 7 мілльярдів.
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06.10.2022 16:43 Ответить
Про граничний рівень ще вирішується питання. Арабам треба 100, а цивілізації - 50 долл. за барель (брент). Йде торгівля
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06.10.2022 16:43 Ответить
А чого Шмигаль мовчить о сьогоднiшньоi заяви ,ОПЕК про скорочення видобудку нафти,то яка "гранична" цiна?
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06.10.2022 16:46 Ответить
Як би приймали справжні санкції - то наросія вже б припинила війну і забралася з території України (а можливо і не починала повномасштабну війну).
Це шапіто, а не санкції.
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06.10.2022 16:49 Ответить
это копейки,на фоне цен на газ
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06.10.2022 18:21 Ответить
з 250 ярдів отриманих за7 місяців за нафту та газ з одного тільки ЄС, і втратити з них 7, для ***** це дрібниці.
в кінці жовтн, ***** знову отримає з єс свої 30-40 ярдів
і ср....в він з високої гори на ваші санкції
він шизік
єму пох.....й
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06.10.2022 20:59 Ответить
 
 