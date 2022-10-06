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Два тела с признаками пыток обнаружили на заводе в Купянске-Узловом. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж Война в Украине

прокуратура_харків

На заводе в недавно освобожденном пгт Купянск-Узловой нашли двух мертвых мужчин. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра лицам до 21 года, беременным и слабослышащим!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"6 октября следственно-прокурорская группа провела осмотр в цехе по изготовлению кирпича в пгт Купянск-Узловой. Возле металлического цилиндрического барабана правоохранители обнаружили два трупа мужчин со связанными руками примерно 60 лет. У двух трупов - следы пыток", - говорится в сообщении.

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При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование проводится следователями Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Два тела с признаками пыток обнаружили на заводе в Купянске-Узловом 01
Два тела с признаками пыток обнаружили на заводе в Купянске-Узловом 02
Два тела с признаками пыток обнаружили на заводе в Купянске-Узловом 03
Два тела с признаками пыток обнаружили на заводе в Купянске-Узловом 04
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Топ комментарии
+15
нація садистів-набутилочників
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06.10.2022 16:50
+9
Зверье..Купянский силикатний завод,Купянский молкомбинат,Купянский чугуно-литейний,Купянский мясокомбинатКупянский домостроительній комбинат.Були гордістю та стратегичними предприятиями України,всі працювали на Україну и навіть на СРСР.Сільсске господарство Шевченківського,Дворічанського,Борівського рнів працювало на КМКК и КМК.Мал був золотнік ,та дорогий.Відбудуємо!!
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06.10.2022 16:54
+6
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06.10.2022 17:53
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нація садистів-набутилочників
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06.10.2022 16:50 Ответить
Зверье..Купянский силикатний завод,Купянский молкомбинат,Купянский чугуно-литейний,Купянский мясокомбинатКупянский домостроительній комбинат.Були гордістю та стратегичними предприятиями України,всі працювали на Україну и навіть на СРСР.Сільсске господарство Шевченківського,Дворічанського,Борівського рнів працювало на КМКК и КМК.Мал був золотнік ,та дорогий.Відбудуємо!!
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06.10.2022 16:54 Ответить
Они что в цементе?
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06.10.2022 17:00 Ответить
а це так суттєво в чому вони??? написано ж: завод по виробництву цегли. може глина, може цемент,може бути що завгодно. Ви бачите це і не бачите двох людей, у яких нагло відібрали життя????
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06.10.2022 18:00 Ответить
Включите мозги, я обратил внимание на то что они в цементе т.к подумал что эти мудаки могли их в него кинуть...
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07.10.2022 11:14 Ответить
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06.10.2022 17:53 Ответить
І як після цього можна говорити про якісь референдуми???

Давайте ми окупуємо пів росії і зробимо там чистку такими ж методами вбивши всіх, а потім проведемо там опитування під контролем нашої армії та UN...
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06.10.2022 18:38 Ответить
..кацап.дори вбили двох старих козаків, які не скорилися окупанту..
р...узкіє, вам - пзда скрізь, недонарод-сцикливий кріпак.. холоп сцаря - по-вашему
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06.10.2022 20:04 Ответить
нема слів, ненавижу
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06.10.2022 20:11 Ответить
 
 