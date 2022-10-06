Воюющий на Херсонщине оккупант: "Здесь все не так, как думают там, нах#й, в России, нах#й! Тут по-взрослому, братан", - перехват СБУ. АУДИО
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Российский оккупант, воюющий в Херсонской области, жалуется на украинские обстрелы и отсутствие поддержки со стороны собственной артиллерии и авиации.
Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера нас три раза вертушки отъ#бошили, нах#й. ПТУРки каждый день #башат, ГРАДы... Здесь на танках выезжают на прямую наводку и #башат", - жалуется оккупант
Он говорит, что у ВС РФ нет вооружения уровня ВСУ, а собственная штурмовая авиация не прилетает им в поддержку. Так что рашист считает себя и других военных чуть ли не смертниками.
"У них (ВСУ – прим.) есть вообще все! Все вообще! У нас нет них#я! Я же говорю, что здесь все не так, как думают там, в России! Тут по-взрослому, братан!", - резюмирует оккупант.
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I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
москалi **#чі!
https://www.youtube.com/watch?v=ztZEeau_a7c&ab_channel=TarasBilka%2F%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%A6%D0%AF%D0%A2%D0%AC%F0%9F%87%BA%F0%9F%87%A6
"Это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала." (У.Черчилль)
А людьми стати не пробували?!
а прийдеться , якщо не вдастя вчасно драпанути із нашої землі 🙁