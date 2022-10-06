Устинова назначена главой ВСК для контроля за использованием вооружения, предоставленного Украине партнерами
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Верховная Рада назначила главу фракции "Голос" Александру Устинову председателем временной специальной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами во время военного положения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Принятие соответствующего проекта постановления №8078 поддержали 282 народных депутата на пленарном заседании в четверг, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в телеграм-канале.
Согласно этому документу, кроме предложения включить в состав ВСК Устинову с возможностью делегирования ее на должность главы, в связи с изменением количества членов комиссии до 16-ти, в нее также может войти руководитель парламентского комитета по вопросам антикоррупционной деятельности Анастасия Радина ("Слуга народа").
Как сообщалось, Верховная Рада 19 июля создала временную специальную комиссию (ВСК) по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами во время военного положения.
К заданиям комиссии относится подготовка и предоставление на рассмотрение ВР законодательных инициатив по созданию модели парламентского контроля за использованием международной материально-технической помощи, в частности, вооружения, предоставленного союзниками Украине для борьбы против военной агрессии Российской Федерации. ВСК также осуществляет сбор и анализ информации для проведения парламентских слушаний по поводу случаев ненадлежащей или нецелевой транспортировки, распределения или использования международной помощи.
На тот момент образования в состав ВСК вошли 15 народных депутатов из всех фракций и групп парламента. Возглавил комиссию Рустем Умеров ("Голос"). Его заместителем избрали руководителя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича ("Слуга народа").
7 сентября Рада назначила Умерова на должность руководителя Фонда государственного имущества (ФГИ).
Пожалуйста, подождите...
Вона -- таке саме совецке мурло, як і більшість блаЗЄнських.
Буде "контролювати" так, як накажуть єрмак із татаровим.
"Ухвалений законопроєкт щодо вимоги до кандидатів на директора НАБУ - "мінне поле" потенційного оскарження. Зеленський має накласти на нього вето, - Лємєнов."
"Цей законопроєкт підписали "слуги" Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, Анастасія Радіна, а також членкиня фракції "Голос" Олександра Устінова."
Джерело: https://censor.net/ua/n3366270
Без цих потвор одразу-б упезпечили небо і тил шляхом надання зброї стримування.
Народний депутат України Олександра Устінова та депутати Верховної Ради, які входять до групи «Справедливість», знаходяться під повним контролем, у тому числі фінансовим та адміністративним, голови Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє «Голос» із посиланням на Vlasti.net.
Бо кацапи вже хотять переговорів ,аж пищать
"не існує хорошьіх рузкіх"(с)
у зв'язку з узурпацією влади в партії її очільницею Кірою Рудик.
У 2017 році представники громадської організації "Національний Інтерес України" провели розслідування, в якому перевірили роботу та витрати коштів ГО "Центром протидії корупції" за 2016 рік. Підозрілим стало те, що члени організації (у тому числі і Олександра Юріївна Устінова) окрім чималої заробітної плати, отримали великі суми коштів додатково.
Так, пані Устіновій як ФОП було нараховано "Центром протидії корупції" 1,86 мільйонів гривень.
https://my.ua/persons/oleksandra-ustinova
25 листопада,, 2021
https://my.ua/news/cluster/2021-11-25-napk-provodit-polnuiu-proverku-deklaratsiiu-iarogo-bortsa-s-korruptsiei-nardepa-aleksandry-ustinovoi-kotoraia-2-goda-skryvaet-dokhody-supruga/c27cea95-2f14-4ffa-3008-8bd2cc71a003
***** крашенапосторонние люди, сливать инфу где какой оружие находится?
Маловато будет!
Нужно хотя бы 36, и каждому право требовать от военных конкретных данных о передвижениях хаймерсов!
Ну такої муйні не бачила. Оце нещастя хоч знає що таке "Сертифікат кінцевого користивуча"
Це спогади Діанова.
А де були Джавеліни?
в Україні нема мужиків, нема досвідчених військових.....
за окуповані території відповідає верещучка, тука не компетентним став
якась шмондя, заступник міністра оборони,
ця ..зда відповідальна за надане осброєння
генералам Бурбі та Кривоносу нач СБУ Харкова місць не вистачило
ну не потрібні, ****, підарасам, бойові офіцери
НЕ ПОТРІБНІ....
і як би моня не получив пи.....дюлуй від США то міністром оборони замість Залужного була б безугла
впевнений на 100%
дурдом відпочиває.....
Але ж Стефанчук - Зеленський такої ганьби не потерплять !!
Третьякова-Верещук-Безуглая-Устинова.
Причем каждую можно гнать метлой из власти.