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ЕС ввел персональные санкции против членов оккупационной власти РФ, Дугина, Газманова и Чичериной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

санкції

Европейский Союз в четверг утвердил решение о введении санкций против еще 30 физических и шести юридических лиц в связи с российской агрессией против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", соответствующий список опубликован в Официальном журнале ЕС.

Среди подсанкционных лиц большинство - члены оккупационных "администраций" России на территории Херсонской и Запорожской областей, а также певцы-пропагандисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, идеолог неоевразийства Александр Дугин, глава Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

Также ограничения касаются российской государственной компании "Гознак", которая отвечает за печать валюты и официальных документов, завода имени Дегтярева и конструкторского бюро "Факел", завода "Авангард" и корпорации "Иркут", изготавливающих оружие для российских войск.

Напомним, Совет Европейского Союза ранее в четверг утвердил решение ввести новый пакет экономических и индивидуальных санкций против России в ответ на незаконную аннексию Россией украинских территорий.

Также Совет ЕС решил, что отныне географический охват ограничений, введенных 23 февраля, которые включают, в частности, запрет на ввоз товаров из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, будет распространен также на неподконтрольные украинскому правительству территории Запорожской и Херсонской областей.

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Це лише мені смішно від цих "санкцій"?
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06.10.2022 18:18 Ответить
Цензор, що зі шрифтом?
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06.10.2022 18:28 Ответить
до первого чиряка на жопе у этих артистов. сразу пустят лечится
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06.10.2022 18:29 Ответить
Ту-лу-ла..(с)
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06.10.2022 18:30 Ответить
Особливо потужно - проти Газманова
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06.10.2022 18:51 Ответить
ЄС прорашистська шарага.котра єхидно і лицемірно плює в душу України і її народу своїми санкціями проти рашистського окупанта і вбивці українського народу починаючи з 2014 року,Прорашистські європейські холуї.
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06.10.2022 19:03 Ответить
ми в себе таких же маємо і що тепер?
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06.10.2022 20:25 Ответить
Telegram-аккаунт музеев московского Кремля сегодня предложил читателям табакерку 18 века в качестве экспоната дня. Совпадение? Не думаем.
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06.10.2022 19:41 Ответить
Со счетов всё выдуло ло ло.
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06.10.2022 19:48 Ответить
 
 