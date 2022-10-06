РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8214 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
7 479 57
армия РФ (15397) Беларусь (7527) боеприпасы (1943) война (46961) Генштаб ВС (4304)

Россия вывезла из Беларуси до 30 вагонов с боеприпасами на донецкое и херсонское направления, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лукашенко

Россия вывезла из Беларуси до 30 вагонов с боеприпасами на донецкое и херсонское направления.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

"С начала октября из белорусских арсеналов хранения ракет и боеприпасов на донецкое и херсонское направления было отправлено почти 30 вагонов с боеприпасами для оккупантов. Всего с 24 февраля из территории Беларуси было отправлено 26 эшелонов с боеприпасами – почти 250 тонн" – сообщил Громов.

Также сообщается, что на белорусских складах, базах и арсеналах группа российских офицеров отбирает автомобильные шины, узлы, агрегаты и другие запчасти для бронетехники армии РФ для дальнейшего отправления оккупационных войск.

Читайте также: Впервые с августа оккупанты нанесли удар ракетами из Беларуси, - Генштаб ВСУ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
останется Лука с голой жопой, а потом Беларусь демократизируем
показать весь комментарий
06.10.2022 18:18
+15
Бульбафрайер пусть не обижается. Бульбарусы, вас тоже касается
показать весь комментарий
06.10.2022 18:20
+15
Хаймерси вже облизуються?
показать весь комментарий
06.10.2022 18:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
останется Лука с голой жопой, а потом Беларусь демократизируем
показать весь комментарий
06.10.2022 18:18 Ответить
Бульбафрайер пусть не обижается. Бульбарусы, вас тоже касается
показать весь комментарий
06.10.2022 18:20 Ответить
Судячи з фото луки він не встиг сказати, що вагони порожні. Подвійна гра луки пообіцяти 30 вагонів з ************ і дати тільки вагони
показать весь комментарий
06.10.2022 18:21 Ответить
Хаймерси вже облизуються?
показать весь комментарий
06.10.2022 18:21 Ответить
Уже сообщали что бялорусы(******) поставляют и оружие и запчасти и боеприпасы русне. Но все равно это плюс - кацапы как и 1-й и 2-й мировых войнах так и не могут обеспечить себя своим боезапасом. Народ без работы сидит, а рукожопое руководство не может наладить(по разным причинам) производство на заводах снарядов и пр.
показать весь комментарий
06.10.2022 18:26 Ответить
У них налажено производство снарядов и тд. Вопрос в том, что не в таких объемах, которые им нужны, чтобы забрасывать наши позиции тысячами снарядов в день.
показать весь комментарий
06.10.2022 19:02 Ответить
Так в чем я не прав??? Я написал, что они не могут обеспечить. В чем твоя проблема? Читай внимательно...
показать весь комментарий
06.10.2022 19:09 Ответить
Цитирую: "рукожопое руководство не может наладить(по разным причинам) производство на заводах снарядов"
Отвечаю: "У них налажено производство снарядов и тд. Вопрос в том, что не в таких объемах, которые им нужны, чтобы забрасывать наши позиции тысячами снарядов в день."
показать весь комментарий
06.10.2022 21:26 Ответить
Тебе не надо цитировать и думать - это не твое) Тебе надо научиться читать)
показать весь комментарий
06.10.2022 21:29 Ответить
Не смеши. Я тебе доступно показал, что ответил четко на твой пост. А если ты имел ввиду что-то другое - то тебе нужно научиться выражать свои мысли.
И да, для того, чтобы уметь выражать свои мысли мозги должны лучше работать, чем для того, чтобы пытаться кого-то обидеть, прикрывая свою личную неспособность.
показать весь комментарий
06.10.2022 21:35 Ответить
Ты не поверишь или не поймешь, ибо глуп). Производство некоторых боеприпасов рашка наладить не может. Ты генетически не способен этого понять, тут скорее всего твоя мамка с соседом виноваты)))
показать весь комментарий
06.10.2022 21:40 Ответить
Смешно. Мой IQ 146 наверняка, как минимум, на 30 пунктов выше твоего, так что если ты не способен выражать свои мысли так, чтобы они имели тот смысл, который ты в них заложил, то это ТВОИ проблемы с интеллектуальным развитием, а отнюдь не мои.
показать весь комментарий
06.10.2022 21:43 Ответить
Сосед тебя любит))) А папка твой знает что он куки?)))
показать весь комментарий
06.10.2022 21:46 Ответить
Ооо, понятно. С всего лишь 30 пунктами разницы в IQ я тебе явно очень большой комплимент сделал. Давай еще про "мамку" выдай...инфузория.
показать весь комментарий
06.10.2022 22:05 Ответить
Кууук)
показать весь комментарий
06.10.2022 22:11 Ответить
Хлопці, не сваріться
показать весь комментарий
07.10.2022 02:57 Ответить
Метод "блуждающей заплаты".
А чо?
показать весь комментарий
06.10.2022 18:26 Ответить
Вже пора розірвати діп відносини з Беларусью ? Чі ще почекати
показать весь комментарий
06.10.2022 18:27 Ответить
Боневтик рулит. Тьфу, курит. Он уже не в адеквате даже на свои видосиках.
показать весь комментарий
06.10.2022 18:35 Ответить
БП враховуються в "умовних вагонах" ЩОДО залізничних перевезень.
показать весь комментарий
06.10.2022 18:33 Ответить
А поподробнее можно? В двухосевых вагонах или в четырехосевых? Или в вагоне-рефрижераторе?
показать весь комментарий
06.10.2022 18:38 Ответить
Я враховую перевезення АСП.
показать весь комментарий
06.10.2022 18:45 Ответить
Накопления на складах считаются в условных вагонах. А для перевозки авиационных средств поражения используются реальные вагоны. Так что не стоит путать круглое с красным.
показать весь комментарий
06.10.2022 18:53 Ответить
Я пам"ятаю як вивозили ФАБ -500. На 4-х осних вагонах.
П, Н, П.
Це дальня авіація. Грузили екскавакторами до машин. Ця ***** йшла в Анголу.
показать весь комментарий
06.10.2022 19:02 Ответить
Условный вагон - условная единица измерения длины состава. Условным вагоном считается вагон, соответствующий длине четырехосного полувагона (13 920 мм), к которому приводятся все другие типы вагонов через соответствующие коэффициенты.
показать весь комментарий
06.10.2022 20:34 Ответить
Вся техніка на 4х осних платформах,********** в 4х осних вагонах,шмотки і легкі вантажі на 2х осних,так було за совка,я служив у Бресті де приймав і здавав вантажі після перезавантаження з широкої колії на євро,до речі на 2х осних змінювали тільки тележки,вантажі йшли у Франкурт або Легніцю,і накінець по статті КБВО був самим потужним округом в сересер,приходилось бувати на окружних складах там щось із чимсь не можливо уявити.
показать весь комментарий
06.10.2022 20:27 Ответить
для перевозки БК інша форма обліку тонажності вагону.
показать весь комментарий
06.10.2022 20:56 Ответить
Та так,питання було в яких вагонах.
показать весь комментарий
06.10.2022 21:21 Ответить
Стоило накрыть при отправлении, бульбаш уже совсем наглеет. Это получается где-то 300 тыс. снарядов? Может, есть кто военный, поправит. Исходя из "в августе руководитель Генштаба ВСУ Валерий Залужный оценивал ежесуточный расход снарядов оккупантами в 40-60 тысяч единиц" это на неделю боевых действий по всем фронтам, немало!
показать весь комментарий
06.10.2022 18:34 Ответить
А все це означає що в Росії вже недостатньо сил якщо з Білорусі вивозять ********** - А головне те що тепер вже напевно путін не зможе йти в наступ на Київ коли вивозить з Білорусі **********
показать весь комментарий
06.10.2022 18:36 Ответить
Возможно, старое выстреливают, вместо утилизации. У боеприпасов есть срок годности.
показать весь комментарий
06.10.2022 19:50 Ответить
1. Валуйки - Старобільськ - Щастя
2. Лиски - Міллерове - Гукове - Дебальцеве
3. Ростів - Таганріг - Донецьк
4. Ростів - Керч - Джанкой - Мелітопіль

Оце всі можливі гілки, яким кацапота може зараз ввозити до України тисячі тон набоїв і техніки.
показать весь комментарий
06.10.2022 18:37 Ответить
Хаймерсы знают все маршруты.
показать весь комментарий
06.10.2022 18:45 Ответить
Тшетырэ напраулэныя!
показать весь комментарий
06.10.2022 18:49 Ответить
Треба відстежити по супутнику та накрити
показать весь комментарий
06.10.2022 18:39 Ответить
Химарсы их догонят.
показать весь комментарий
06.10.2022 18:43 Ответить
Так в кацапів в Придністров'ї величезний склад ***********. Може туди "бавовнятко" пора запустити.
показать весь комментарий
06.10.2022 18:43 Ответить
Там президент Молдови все ще хоче вийти сухою з води. Той склад нам би був дуже корисним, недостатньої снарядів для радянської артилерії. З допомогою румунів та молдаван реально взяти.
показать весь комментарий
06.10.2022 18:51 Ответить
And Mr. MARS didn't say HI?
показать весь комментарий
06.10.2022 18:51 Ответить
Mr. MARS will do it. Many times he will say HI.
показать весь комментарий
06.10.2022 19:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=N3mjTpZk3Ao


HELLO AGAIN
показать весь комментарий
07.10.2022 02:59 Ответить
А почему нельзя Хаймарсами расхерачить белорусские ЖД?
показать весь комментарий
06.10.2022 18:57 Ответить
Потому, что Американцы запретили применять Хаймарсы по территории РФ и Беларуси.
показать весь комментарий
06.10.2022 19:04 Ответить
НАПОМНИЛИ..........
Встречаем Новый 1999 Год...
На балконе моего 5-го этажа ставлю строго по инструкции китайскую взрывчатку на палочке в пустую бутылку, перед зажиганием отварачиваю в сторону пустого двора, зажигаю.
Горит быстро и красиво. За секунду до выстрела сильный западный ветер, раззз, сварачивает салют-палку направо... ПОШЛААА...
Вдруг на балконе седьмого этажа общаги напротив, вместо новогодних поздравлений раздаются дикие крики не на державной мове про кем-то обижанную чью-то маму...
Ну ветер рюззге маму обидел. Ну форс-мажор. А че делать, коль уже полетело?...
***
Энто никакой не намек. Просто воспоминания молодости.
показать весь комментарий
07.10.2022 03:14 Ответить
ну и где хваленные белорусские партизаны? Настоящие белорусы в полку им. Калиновского. Остальные босоногие терпилы под оккупацией орков
показать весь комментарий
06.10.2022 18:59 Ответить
Интересно. Военное руководство Украины просто наблюдает перемещения этих эшолонов со смертоносными оружиями в сторону раши и ничего не предпринимает на опережение ? Эти эшелоны должны были взлететь в воздух. Вместо этого оно занимается статистикой и отчетными докладами? А когда эти ракеты врага обрушатся на украинские города то сразу начинается переполох и оперативное выступления Зе с очередными проклятиями в адрес рашистов. Между прочим этому стандартному сценарию уже все привыкли . А страдают и погибают мирные жители..
показать весь комментарий
06.10.2022 19:04 Ответить
Читайте выше. Нечем нам достать в глубину Беларуси.
показать весь комментарий
06.10.2022 19:11 Ответить
чому ми не їбемо склади і особовий склад рашистів не территорії **********?
показать весь комментарий
06.10.2022 19:10 Ответить
a це і не потрібно, - важливо, щоб вони курили тільки в строго визначених місцях

Не так, як у Сумах... Дотримання правил куріння - це справа самого курця (Ostap. B. Bender).
показать весь комментарий
07.10.2022 03:21 Ответить
Вважаю, що ЗСУ мають достроково розпочати опалювальний сезон в Білорусі.
показать весь комментарий
06.10.2022 19:26 Ответить
Хватит оправдывать белорусов. Это не расия вывезла из беларуси, а беларусь вывезла боеприпасы в расию для продолжения агрессии.
показать весь комментарий
06.10.2022 20:12 Ответить
ешелони по 9 вагонів, 30 вагонів...це дрібязок в загальних маштабах, але принцип незмінний- лукашенко гавно
показать весь комментарий
06.10.2022 20:36 Ответить
крім БК лаптєві вивезли всю арту і бронетехніку, вона мінському маньяку ні дочого, для своїх виборців в нього вистачить космонавтів власного покрою. Його права рука Вольфович прямо сказав, що Лука воювати не буде, то навіщо їм снаряди.
показать весь комментарий
06.10.2022 21:01 Ответить
бульбаші ви забули як партизанили ваші діди чи кішка тонка проти вусатого таракана.
показать весь комментарий
06.10.2022 21:12 Ответить
Дайте їм десь під мацквою прикурити
показать весь комментарий
07.10.2022 10:23 Ответить
 
 