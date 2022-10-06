Россия вывезла из Беларуси до 30 вагонов с боеприпасами на донецкое и херсонское направления, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия вывезла из Беларуси до 30 вагонов с боеприпасами на донецкое и херсонское направления.
Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.
"С начала октября из белорусских арсеналов хранения ракет и боеприпасов на донецкое и херсонское направления было отправлено почти 30 вагонов с боеприпасами для оккупантов. Всего с 24 февраля из территории Беларуси было отправлено 26 эшелонов с боеприпасами – почти 250 тонн" – сообщил Громов.
Также сообщается, что на белорусских складах, базах и арсеналах группа российских офицеров отбирает автомобильные шины, узлы, агрегаты и другие запчасти для бронетехники армии РФ для дальнейшего отправления оккупационных войск.
Пожалуйста, подождите...
Отвечаю: "У них налажено производство снарядов и тд. Вопрос в том, что не в таких объемах, которые им нужны, чтобы забрасывать наши позиции тысячами снарядов в день."
И да, для того, чтобы уметь выражать свои мысли мозги должны лучше работать, чем для того, чтобы пытаться кого-то обидеть, прикрывая свою личную неспособность.
А чо?
П, Н, П.
Це дальня авіація. Грузили екскавакторами до машин. Ця ***** йшла в Анголу.
2. Лиски - Міллерове - Гукове - Дебальцеве
3. Ростів - Таганріг - Донецьк
4. Ростів - Керч - Джанкой - Мелітопіль
Оце всі можливі гілки, яким кацапота може зараз ввозити до України тисячі тон набоїв і техніки.
HELLO AGAIN
Встречаем Новый 1999 Год...
На балконе моего 5-го этажа ставлю строго по инструкции китайскую взрывчатку на палочке в пустую бутылку, перед зажиганием отварачиваю в сторону пустого двора, зажигаю.
Горит быстро и красиво. За секунду до выстрела сильный западный ветер, раззз, сварачивает салют-палку направо... ПОШЛААА...
Вдруг на балконе седьмого этажа общаги напротив, вместо новогодних поздравлений раздаются дикие крики не на державной мове про кем-то обижанную чью-то маму...
Ну ветер рюззге маму обидел. Ну форс-мажор. А че делать, коль уже полетело?...
***
Энто никакой не намек. Просто воспоминания молодости.
Не так, як у Сумах... Дотримання правил куріння - це справа самого курця (Ostap. B. Bender).