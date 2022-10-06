РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13235 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
10 377 36
оборона (1539) Резников (1168)

У ВСУ хватает людей, а оборонная промышленность наращивает производство оружия, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Украинской армии хватает людей, а украинский оборонпром наращивает объемы изготовления и оружия, и патронов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Forbs-Украина сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос, хватает ли Украине людей, техники, оружия.

"Я бы сказал так: людей хватает. Но когда у тебя идет война, тебе всегда чего-то не хватает. Поэтому я просто хочу сказать, что были периоды этой войны, когда с обеих сторон в сутки вылетало около 100 000 артиллерийских снарядов и ракет. То есть интенсивность ведения войны безумная, а значит, у нас постоянная необходимость пополнения арсеналов. И конечно, что мы это все обсуждаем с партнерами и получаем необходимое по контрактам и МТД. Мы также наращиваем объемы изготовления и оружия, и патронов в Украине", - сообщил Резников.

Он напомнил, что оборонпрому принадлежат известные флагманы предприятий, производящих комплексы типа "Стугн" и "Корсаров". В частности, украинские военные научились сбивать "Стугнами" российский вертолет К-52, который называют летающим танком, рассказал министр. Также всем хорошо известен комплекс "Нептун", которым потопили крейсер "Москва". То есть есть много государственных предприятий, а также частных компаний, производящих и бронетехнику, и артиллерийские системы, есть предприятия, производящие стрелковое и снайперское оружие.

Читайте также: Россияне используют ракеты С-300 с целью давления на население и из-за нехватки боеприпасов, - ОК "Південь"

Резников опроверг информацию российских СМИ, что из России разбомбили производителей "Стугн" и "Нептунов".

Также министр сообщил, что, кроме оружия, украинские предприятия в пять раз увеличили изготовление бронежилетов и шлемов.

"В начале февраля на складах не было почти ничего, и в первую очередь мы снабжали наших военных бронежилетами и шлемами благодаря МТД и волонтерским усилиям. Но за эти месяцы мы нарастили именно контрактными усилиями и поставили в ВС только по контрактам 500 000 бронежилетов и шлемов" , – отметил Резников.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
"На початку лютого на складах не було майже нічого" - все в асфальт вложили, это так они к войне готовились.
показать весь комментарий
06.10.2022 18:56
+16
асфальтові заводи розгортують?
показать весь комментарий
06.10.2022 18:54
+15
тому що у нас не виробляють, ані Краби, Цезарі, Хаймарси.
А саме новітня зброя вирішує при паритеті вогневих потужностей.
чи вам як маленькому це незрозуміло? аби відробити свої пять копійок і пізданути хоч щось.
показать весь комментарий
06.10.2022 19:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
асфальтові заводи розгортують?
показать весь комментарий
06.10.2022 18:54 Ответить
а чогож зе постійно клянчить -дайте зброю?-отже хтось з вас бреше
показать весь комментарий
06.10.2022 18:55 Ответить
Так,але ЗСУ уже мають майже хороші можливості в озброєнні. Стугни і Корсари з початку війни випускалися, таємно.
показать весь комментарий
06.10.2022 18:58 Ответить
тому що у нас не виробляють, ані Краби, Цезарі, Хаймарси.
А саме новітня зброя вирішує при паритеті вогневих потужностей.
чи вам як маленькому це незрозуміло? аби відробити свої пять копійок і пізданути хоч щось.
показать весь комментарий
06.10.2022 19:03 Ответить
панда-вам в китай до сі - там будете мандіти
показать весь комментарий
06.10.2022 19:37 Ответить
тобто по змісту немає нічого відповісти, ясно.. в бан
показать весь комментарий
06.10.2022 20:05 Ответить
Це не так. Виробляли і ще як. Вірба. Чому звернули виробництво, як і нептуна, я не розумію. Я щось піздакнув?
показать весь комментарий
06.10.2022 21:46 Ответить
Вибачаюсь спільноті. Верба.
показать весь комментарий
06.10.2022 21:59 Ответить
шо він говорить
показать весь комментарий
06.10.2022 18:56 Ответить
Не розумієте українську?
показать весь комментарий
06.10.2022 19:16 Ответить
"На початку лютого на складах не було майже нічого" - все в асфальт вложили, это так они к войне готовились.
показать весь комментарий
06.10.2022 18:56 Ответить
А вона у нас ще залишилася ота промимловість? Д'єрмак ще всю не розвалив?
показать весь комментарий
06.10.2022 19:07 Ответить
5 мільйонів бронежилетів це резников сказав чи 0 зайвий у тексті
показать весь комментарий
06.10.2022 19:09 Ответить
На війні багато зброї не буває але вже основне почали виготовляти .
показать весь комментарий
06.10.2022 19:11 Ответить


"Диванні війська України " -КРАСА та РАЗУМ ?
показать весь комментарий
06.10.2022 19:15 Ответить
"500 0000 бронежилетів та шоломів" Шось ви, дядьку, *******...
показать весь комментарий
06.10.2022 19:16 Ответить
Та ні, це журналіст явно зайвий нолик ткнув - після пробілу пишуть 3 нулі, а не 4.
показать весь комментарий
06.10.2022 22:08 Ответить
А у кацапів нехватає людЄй... І де вони поділись?...
показать весь комментарий
06.10.2022 19:19 Ответить
Миші поїли )))
показать весь комментарий
06.10.2022 19:34 Ответить
Миші точно бандєровці якісь
показать весь комментарий
06.10.2022 19:37 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2022 19:26 Ответить
Отличная речь для домохозяек и домохозяинов с мозгами домохозяйки
показать весь комментарий
06.10.2022 19:28 Ответить
Стугны, богданы, вербы, нептуны, громы, молоты и т.д все это было заморожено Оманским Ослом ради "великого крадивныцтва" , обогащения себя любимого, бени, пинчука, ахмета и своей кодлы!
показать весь комментарий
06.10.2022 19:41 Ответить
Нічого не було заморожено - все воювало з першого дня
показать весь комментарий
06.10.2022 20:09 Ответить
Де воювали "громи"? А нептуни, якщо рашисти підливали майже впритул до Одеси?
показать весь комментарий
06.10.2022 21:17 Ответить
15 кораблів потопили. Можна більше, але ж більше не підпливають.
показать весь комментарий
07.10.2022 07:56 Ответить
ти знаєш багато назв але не знаєш суті питань. Типовий диванний 3,14дабол)))
показать весь комментарий
06.10.2022 20:43 Ответить
Скажите чем помочь ВСУ . Скоро зима .
показать весь комментарий
06.10.2022 19:50 Ответить
Такое чуство будто школьник отчитывается ， при чем здесь стугна к нептуну ? Мы и так знаем что нептун сырой поэтому союзники поставили гарпуны что сыграло ключевую роль .
Людей много ? А людей с военными специальностями ремонтировать танки и бтры водителей НЕУЖЕЛИ ВСЕХ ХВАТАЕТ ***** уважаемый министр ，как вы готовились мы уже все знаем на примере Мариуполя ，так зачем выходить и позорится? Молча одейте и обуйте людей дайте им подаренное союзниками оружие ! Полная бездарность и цинизм !
Вы все гребанные политики на спине ЗСУ и союзников выходите из ЖОПЫ В КОТОРУЮ ТОЛКНУЛИ СТРАНУ ТАК ***** сидите молча и делайте свою роботу или идите ***** ТВАРИ!!!
показать весь комментарий
06.10.2022 20:29 Ответить
приходить Forbs до Рєзнікова і каже дайте інтерв'ю, ми хочемо знати стан справ, що вам потрібно, чого не вистачає, чи працює ваш ВПК? А він відповідає: не буду давати інтерв'ю, бо мені yehor sydorenko сказав мовчати
показать весь комментарий
06.10.2022 20:41 Ответить
Усе, на що здатні зелені шмарклі--триндіти та красти. А пан рєзніков отримав наказ агента "козиря", та й розвішує локшину на вуха домогосподаркам у кращих традиціях скабєєвих/кісєльових.
показать весь комментарий
07.10.2022 08:29 Ответить
Резніков як завжди несе якусь маячню. Асфальт -це не зброя.
показать весь комментарий
06.10.2022 21:55 Ответить
Резніков перднув що Стугни і Нептуни у нас і зараз випускають.
Ти диви, покєріст вищого класу, кацапи в прольотє, а то що патроний завод
не могли 8 років в Україні збудувати то ботанічна прикрість.
показать весь комментарий
06.10.2022 23:34 Ответить
Отличное усыпляющее сообщение для дебилов и дебилок, которых 74% в этом государстве. Помочь нужно всем подряд от вооружений и боеприпасов до продовольствия и медикаментов, в том числе прокладками в трусы.
показать весь комментарий
07.10.2022 00:22 Ответить
 
 