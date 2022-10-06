У ВСУ хватает людей, а оборонная промышленность наращивает производство оружия, - Резников
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Украинской армии хватает людей, а украинский оборонпром наращивает объемы изготовления и оружия, и патронов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Forbs-Украина сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос, хватает ли Украине людей, техники, оружия.
"Я бы сказал так: людей хватает. Но когда у тебя идет война, тебе всегда чего-то не хватает. Поэтому я просто хочу сказать, что были периоды этой войны, когда с обеих сторон в сутки вылетало около 100 000 артиллерийских снарядов и ракет. То есть интенсивность ведения войны безумная, а значит, у нас постоянная необходимость пополнения арсеналов. И конечно, что мы это все обсуждаем с партнерами и получаем необходимое по контрактам и МТД. Мы также наращиваем объемы изготовления и оружия, и патронов в Украине", - сообщил Резников.
Он напомнил, что оборонпрому принадлежат известные флагманы предприятий, производящих комплексы типа "Стугн" и "Корсаров". В частности, украинские военные научились сбивать "Стугнами" российский вертолет К-52, который называют летающим танком, рассказал министр. Также всем хорошо известен комплекс "Нептун", которым потопили крейсер "Москва". То есть есть много государственных предприятий, а также частных компаний, производящих и бронетехнику, и артиллерийские системы, есть предприятия, производящие стрелковое и снайперское оружие.
Резников опроверг информацию российских СМИ, что из России разбомбили производителей "Стугн" и "Нептунов".
Также министр сообщил, что, кроме оружия, украинские предприятия в пять раз увеличили изготовление бронежилетов и шлемов.
"В начале февраля на складах не было почти ничего, и в первую очередь мы снабжали наших военных бронежилетами и шлемами благодаря МТД и волонтерским усилиям. Но за эти месяцы мы нарастили именно контрактными усилиями и поставили в ВС только по контрактам 500 000 бронежилетов и шлемов" , – отметил Резников.
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А саме новітня зброя вирішує при паритеті вогневих потужностей.
чи вам як маленькому це незрозуміло? аби відробити свої пять копійок і пізданути хоч щось.
"Диванні війська України " -КРАСА та РАЗУМ ?
Людей много ? А людей с военными специальностями ремонтировать танки и бтры водителей НЕУЖЕЛИ ВСЕХ ХВАТАЕТ ***** уважаемый министр ，как вы готовились мы уже все знаем на примере Мариуполя ，так зачем выходить и позорится? Молча одейте и обуйте людей дайте им подаренное союзниками оружие ! Полная бездарность и цинизм !
Вы все гребанные политики на спине ЗСУ и союзников выходите из ЖОПЫ В КОТОРУЮ ТОЛКНУЛИ СТРАНУ ТАК ***** сидите молча и делайте свою роботу или идите ***** ТВАРИ!!!
Ти диви, покєріст вищого класу, кацапи в прольотє, а то що патроний завод
не могли 8 років в Україні збудувати то ботанічна прикрість.