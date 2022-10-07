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Запорожская АЭС (544) Рафаэль Гросси (105)

Глава МАГАТЭ Гросси встретился с Зеленским: "Есть прогресс по предложению укрепить ядерную безопасность вокруг ЗАЭС"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гроссі

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским "очень конструктивным и всесторонним обсуждением" ситуации в целом и, в частности, по Запорожской АЭС.

"У нас есть прогресс в отношении моего предложения укрепить ядерную безопасность вокруг станции", - сказал Гросси журналистам в четверг в Киеве после встречи с Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он выразил надежду на конструктивные переговоры в РФ, куда он направляется в ближайшее время и где, как он сказал, встречи состоятся "на очень высоком уровне". "Я намерен провести позитивные дискуссии. Я не считаю это невозможным", - сказал Гросси.

По его словам, основная задача МАГАТЭ – "предотвратить ядерные инциденты". "Наша работа - следить за ядерной безопасностью и самочувствием персонала", - подчеркнул он.

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При этом гендиректор МАГАТЭ назвал ядерные мощности на Запорожской АЭС "украинскими" и подчеркнул, что "аннексия не одобряется международным правом".

Гросси отметил, что намерен еще раз посетить Киев в самое ближайшее время. "Я договорился с президентом, что очень скоро я вернусь и мы продолжим диалог", - сказал он.

Гросси не стал оценивать намерение РФ переключить станцию на внутреннюю российскую энергосистему, отметив, что "этого не произошло". "Это не просто переключение, это большая инфраструктурная работа. Мы будем знать об этом", - сказал он.

Он отметил, что периметр станции заминирован, но на самой Запорожской АЭС "мин нет".

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Топ комментарии
+4
Гроссі, ти повинен забрати ЗАЕС яку я здав.
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06.10.2022 20:59
+2
Я сподіваюсь, зустріч була також плодотворною? І ще ось що непокоїть: спільність поглядів не відмічена та не висловлене задоволення плідною зустріччю.
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06.10.2022 20:20
+2
можетпатамуштатыпоцзаЗЕ...!
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06.10.2022 20:40
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Я сподіваюсь, зустріч була також плодотворною? І ще ось що непокоїть: спільність поглядів не відмічена та не висловлене задоволення плідною зустріччю.
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06.10.2022 20:20 Ответить
Чо меня за зелю сразу хрестят?
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06.10.2022 20:26 Ответить
можетпатамуштатыпоцзаЗЕ...!
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06.10.2022 20:40 Ответить
Да мне *****, хто будет договариваться с НАТО. Я буду поддерживать любую *****
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06.10.2022 20:51 Ответить
порткисвоиподдерживай...
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06.10.2022 21:05 Ответить
Ястараюсь
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06.10.2022 21:14 Ответить
неперестарайсяЛюда...
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06.10.2022 21:21 Ответить
Ответишь? Харьков ждет. 098012268 Олег
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06.10.2022 21:37 Ответить
я тоже Харьков...! но есть более нормальные люди в нём чем ты - вот с ними я точно в живую увижусь...!
да кстати, номер что ты дал фуфло - по количеству циферок...\даже не пытался звонить на это фуфло...\
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06.10.2022 21:59 Ответить
Не, брат, всьо правильно. Ладна, зазвони просто так
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06.10.2022 22:11 Ответить
0980122680 - так правильно...?
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06.10.2022 22:13 Ответить
Пардон, в конце 6680- так правильно
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06.10.2022 22:29 Ответить
Вобщем правильно так: 09801668
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06.10.2022 22:33 Ответить
ненажирайсябольше...
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06.10.2022 22:35 Ответить
Где ты, мой брат?
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06.10.2022 21:49 Ответить
Такое
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06.10.2022 21:53 Ответить
А теперь Гросси одевай скафандр и чухай на ЗАЭС пока касапы там курилку не организовали.
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06.10.2022 20:33 Ответить
Магате бесполезное как показывает жизнь и играет на дудке рашистов.
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06.10.2022 20:57 Ответить
Гроссі, ти повинен забрати ЗАЕС яку я здав.
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06.10.2022 20:59 Ответить
Ключове слово «всебічне» , тобто використовувались вимоги ядерних терористів ! Крапка . Краще б зелупа присів і навіть не пздів «нам потрібна зброя»(своєї підр не підтримав) , бо в світової спільноти переглядаючи на медіа попрошайку - нудить ! Я свідок того що ставлення спільноти змінилось від Боневтік - до пітушари ! Краще заповнить (зелупок) свою дупу піною і мовчить ! Наші партнери мають чудову результативну роботу з нашою Армією і без глистів !
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06.10.2022 21:12 Ответить
Шото зеля тово... на встрече с Гросси вел себя просто позорно , видно опять сорвался и его понесло...
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06.10.2022 22:30 Ответить
по окончании войны надо таки дать ему народного артиста...
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07.10.2022 07:42 Ответить
 
 