Двое россиян приплыли на лодке с Чукотки на Аляску, убегая от мобилизации
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Двое бежавших от мобилизации жителей Чукотского автономного округа РФ на лодке приплыли на Аляску.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Жители городка Гамбелл на острове Святого Лаврентия в штате Аляска обнаружили у берега двух мужчин на небольшой лодке. По словам новоприбывших, они россияне и приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе, расположенном на берегу залива Креста Берингова моря. Они объяснили, что скрываются от мобилизации.
Гамбелл с населением 495 человек расположен на северо-западном мысе острова, примерно в 36 милях (58 км) от Чукотского полуострова. Остров ближе к России, чем материковой части Аляски, и на его мысе видны ее территории.
Отмечается, что от точки отплытия к месту прибытия россияне преодолели около 500 км. Сейчас мужчины находятся в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска, под охраной Управления береговой охраны США.
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14 днів
цей тріп є лідером з продаж алкоголю бо нічого іншого не має протягом тріпу робити
американські туристи прибувають вже у стані глибокого алкогольного отруєння