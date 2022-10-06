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Двое россиян приплыли на лодке с Чукотки на Аляску, убегая от мобилизации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

аляска

Двое бежавших от мобилизации жителей Чукотского автономного округа РФ на лодке приплыли на Аляску.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Жители городка Гамбелл на острове Святого Лаврентия в штате Аляска обнаружили у берега двух мужчин на небольшой лодке. По словам новоприбывших, они россияне и приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе, расположенном на берегу залива Креста Берингова моря. Они объяснили, что скрываются от мобилизации.

Гамбелл с населением 495 человек расположен на северо-западном мысе острова, примерно в 36 милях (58 км) от Чукотского полуострова. Остров ближе к России, чем материковой части Аляски, и на его мысе видны ее территории.

Отмечается, что от точки отплытия к месту прибытия россияне преодолели около 500 км. Сейчас мужчины находятся в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска, под охраной Управления береговой охраны США.

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Топ комментарии
+34
Аляска наш?
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06.10.2022 21:10
+25
З цих тупих алкашів 40% будуть воювати на рівні кадрової армії орків. Не можна знехтувати загрозою
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06.10.2022 21:12
+24
Это притом, что малые народы мобилизации кагбэ не подлежат. Но чукча умный - он понимает, что стихия - куда безопаснее всех клятв пуйла.
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06.10.2022 21:18
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Одна тётка из РФ призывного возраста даже в космос убежала от Могилизации на корабле Илона Маска!
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07.10.2022 04:20 Ответить
у круїзного оператора Royal Carribean є тріп із Сіеттла до Петропавлоаську і Магадану
14 днів
цей тріп є лідером з продаж алкоголю бо нічого іншого не має протягом тріпу робити
американські туристи прибувають вже у стані глибокого алкогольного отруєння
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07.10.2022 05:08 Ответить
Сотні тисяч потенціальних трупів могли б запросто змести свого фюрера, але рабський менталітет їм цього не дозволяє. Тому через свою сирливість вони в паніці і тікають світ за очі.
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07.10.2022 06:37 Ответить
,,,екатерина--- ты была не права...!
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07.10.2022 07:40 Ответить
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