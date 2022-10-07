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6 октября, с 15:00 по 20:00, силы ПВО уничтожили 5 вражеских беспилотников, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,іран

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что 6 октября, с 15:00 по 20:00, на юге Украины, подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожили пять беспилотников оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается, что был уничтожен "один ударный иранский беспилотный авиационный комплекс "Mohajer-6"; один БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан -10"; три иранских БпЛА-камикадзе "Shahed-136".

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Ирану кто-нибудь даст звизды за поставку оружия .уйлу?
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06.10.2022 22:37 Ответить
Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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07.10.2022 01:24 Ответить
 
 