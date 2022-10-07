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Данилов (1057) переговоры (4650) Матвиенко Валентина (42)

Думайте не о переговорах, а о защите в Гааге, - Данилов ответил Матвиенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал главе совфеда РФ Валентине Матвиенко подумать не о переговорах, а о покаянии и линии защиты в Гааге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов написал в фейсбуке.

Он отметил: "Совет Матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге.

Вы голосуете руками по локти в украинской крови. Не отвлекайтесь на вещи, которые вас уже не касаются.

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Переговоры будут, но только с новыми российскими властями. Но тогда вы будете уж очень далеко".

Как информировал Цензор.НЕТ, ранее председатель совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке 8-го саммита глав Парламентов G20 в Индонезии сесть за стол переговоров.
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Топ комментарии
+81
Українська делегація їде на перемовини з козломордими парламентарями . .

..
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06.10.2022 23:10
+31
що мені подобається так те що політики навіть вже нічого не пояснюють: просто посилають нах... цих кацапів і манкуртів ..і що важливо всі західні і впливові політики і навіть такі як Іран розуміють ситуацію правильно тому також не звертають увагу на скоморохів-кацапів і висловлюються максимально чітко і коротко: "Україна цілісна і суверенна в межах міжнародно визнаних кордонів, кацапія агресор і зобовязана понести відповідальність" - це основа всієї дипломатії по Україні.

А тим більше ніхто не звертає увагу на таких клоунів як Маск та Антипапа-***** римський ))))) їх просто посилають нах... майже вже прямим текстом.....
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06.10.2022 23:21
+24
Гіркін: Нет ничего страшного в сдаче Херсона и Мелитополя! Даже если Крым возьмут - *** с ним! Главное не допустить в россии 17 года...

Причем реально он это говорит, это не фейк - есть ролик с этим клоуном....

От взятия Киева за 3 дня до 17 года - отрицательная эволюция однако ....))))))))))
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06.10.2022 23:33
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Разбитые колоны под Лиманом:
https://t.me/Ukraine_365News/38163
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06.10.2022 23:04 Ответить
ну десь так.
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06.10.2022 23:06 Ответить
Українська делегація їде на перемовини з козломордими парламентарями . .

..
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06.10.2022 23:10 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.10.2022 23:22 Ответить
За всю війну успішні перемовини з росіянами провів лише прикордонник з острова Зміїний!!!
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07.10.2022 03:53 Ответить
"Танкам визы не нужны!" (хтось з класиків кремлівського шовінізму)
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07.10.2022 04:34 Ответить
в ОП такие мрази сидят, что я не удивлюсь, если вальке-стакан гражданство Украины дадут по праву рождения.
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06.10.2022 23:15 Ответить
Она ведь местная, да еще и у нее с ОПой душевная идиллия
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06.10.2022 23:19 Ответить
Розслідування Bihus.Info

Журналісти проаналізували ефір і з'ясували:

"що канал "Рада" витрачає щоденно десятки хвилин на піар представників Офісу президента - Андрія Єрмака, Кирила Тимошенка та Михайла Подоляка. Щоденно - а іноді й щогодини - цитати цих людей із соцмереж Twitter та Facebook, новини про різноманітні зустрічі, розтягнуті на багато разів вирізки з інтерв'ю.

Повідомляється, що за наповнення контентом телеканалу відповідає компанія "Кінокіт", яку обрали для цієї мети в обхід системи "Прозорро" і заплатили їй 140 млн гривень за неповний 2022 рік.

Компанія ця, за інформацією журналістів, пов'язана із замом Єрмака Кирилом Тимошенком. І саме Тимошенка, згідно з аналізом Bihus.Info, найбільше показують в етері."
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06.10.2022 23:30 Ответить
в Гааге Матвиенко дадут слово
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06.10.2022 23:16 Ответить
тютіна онє...
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07.10.2022 11:09 Ответить
що мені подобається так те що політики навіть вже нічого не пояснюють: просто посилають нах... цих кацапів і манкуртів ..і що важливо всі західні і впливові політики і навіть такі як Іран розуміють ситуацію правильно тому також не звертають увагу на скоморохів-кацапів і висловлюються максимально чітко і коротко: "Україна цілісна і суверенна в межах міжнародно визнаних кордонів, кацапія агресор і зобовязана понести відповідальність" - це основа всієї дипломатії по Україні.

А тим більше ніхто не звертає увагу на таких клоунів як Маск та Антипапа-***** римський ))))) їх просто посилають нах... майже вже прямим текстом.....
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06.10.2022 23:21 Ответить
Це не політика, це хайп
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06.10.2022 23:44 Ответить
Краще майно російських олігархів відберіть, а не тріпайте язиками...
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06.10.2022 23:23 Ответить
Пишут про химическое оружие под Херсоном.
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06.10.2022 23:33 Ответить
Гіркін: Нет ничего страшного в сдаче Херсона и Мелитополя! Даже если Крым возьмут - *** с ним! Главное не допустить в россии 17 года...

Причем реально он это говорит, это не фейк - есть ролик с этим клоуном....

От взятия Киева за 3 дня до 17 года - отрицательная эволюция однако ....))))))))))
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06.10.2022 23:33 Ответить
Гиркин известен тягой к царю и монархии у власти. 1917 год там очень кстати.
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07.10.2022 13:08 Ответить
вальке в якутию надо, там министерские конкурсы очень для неё интересные проходят )))
https://ibb.co/RgynrDx
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07.10.2022 00:07 Ответить
ЖДЕМ 1917 ГОД В РАБСИИ ЧТОБЫ ИХ НАПОЛОВИНУ МЕНЬШЕ СТАЛО
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07.10.2022 00:25 Ответить
Неважко ляпати язиком за спинами ЗСУ. А коли вже наші політики та посадовці почнуть вмочати мордою у лайно власних колег з подвійним громадянством у середині країни?
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07.10.2022 00:44 Ответить
Я сплю й мені сниться
Біля мене молодиця
Лап,лап -вона є
А у мене не встає
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07.10.2022 01:25 Ответить
Співчуваю!
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07.10.2022 04:35 Ответить
"Валька-півстакана" буде доживати останні дні свого жалюгідного життя в прислузі північно-корейського чупачупса, або посудомийкою у китайського пана.
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07.10.2022 07:04 Ответить
Чому Стефанчук засунув язика у сраку, адже валька-півстакана звернулася до ВР. Невже немає таланту на гідну відповідь
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07.10.2022 07:50 Ответить
А що зрадник та покидьок може сказати ?
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07.10.2022 08:43 Ответить
Отличный ответ этой мразотке!
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07.10.2022 08:57 Ответить
 
 