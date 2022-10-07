Думайте не о переговорах, а о защите в Гааге, - Данилов ответил Матвиенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал главе совфеда РФ Валентине Матвиенко подумать не о переговорах, а о покаянии и линии защиты в Гааге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов написал в фейсбуке.
Он отметил: "Совет Матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге.
Вы голосуете руками по локти в украинской крови. Не отвлекайтесь на вещи, которые вас уже не касаются.
Переговоры будут, но только с новыми российскими властями. Но тогда вы будете уж очень далеко".
Как информировал Цензор.НЕТ, ранее председатель совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на площадке 8-го саммита глав Парламентов G20 в Индонезии сесть за стол переговоров.
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https://t.me/Ukraine_365News/38163
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Журналісти проаналізували ефір і з'ясували:
"що канал "Рада" витрачає щоденно десятки хвилин на піар представників Офісу президента - Андрія Єрмака, Кирила Тимошенка та Михайла Подоляка. Щоденно - а іноді й щогодини - цитати цих людей із соцмереж Twitter та Facebook, новини про різноманітні зустрічі, розтягнуті на багато разів вирізки з інтерв'ю.
Повідомляється, що за наповнення контентом телеканалу відповідає компанія "Кінокіт", яку обрали для цієї мети в обхід системи "Прозорро" і заплатили їй 140 млн гривень за неповний 2022 рік.
Компанія ця, за інформацією журналістів, пов'язана із замом Єрмака Кирилом Тимошенком. І саме Тимошенка, згідно з аналізом Bihus.Info, найбільше показують в етері."
А тим більше ніхто не звертає увагу на таких клоунів як Маск та Антипапа-***** римський ))))) їх просто посилають нах... майже вже прямим текстом.....
Причем реально он это говорит, это не фейк - есть ролик с этим клоуном....
От взятия Киева за 3 дня до 17 года - отрицательная эволюция однако ....))))))))))
https://ibb.co/RgynrDx
Біля мене молодиця
Лап,лап -вона є
А у мене не встає