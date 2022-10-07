Надо наложить такие санкции, которые полностью ограничивали бы доходы России от продажи нефти и газа, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о западных санкциях против РФ, заявил о необходимости принять такие санкционные меры, которые полностью ограничивали бы доходы России от продажи нефти и газа, которые могли бы пойти на спонсирование войны.
"В эти дни Европейский Союз продвигается к внедрению 8-го пакета санкций против России. В частности, в этом пакете предусмотрено ограничение морских транспортировок российской нефти и создаются инструментарии для ограничения доходов от нефти для государства-террориста", - заявил Зеленский в видеообращении, передает Цензор. НЕТ.
Как отметил президент, "это хорошо, но это только начало".
"Мы должны сделать так, чтобы государство-террорист не получало никакого дохода от продажи нефти и газа, чтобы ни один нефтедоллар и ни одно газоевро больше не могли пойти на продолжение российской войны против Украины и всего цивилизованного мира", - сказал он.
Глава государства выразил уверенность, что со временем это будет обеспечено.
Он также поблагодарил всех европейцев, которые работают ради такого результата, продвигают необходимые политические решения и создают необходимые экономические альтернативы российским энергетическим ресурсам.
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Структура експорту росії:
нафта, нафтопродукти, газ 54%
метал 10%
товари хімічної промисловості (міндобриво і хімічні речовини) 8%
продукція агросектору (пшениця та ін.) 7%