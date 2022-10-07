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Зеленский (16567) санкции (10623)

Надо наложить такие санкции, которые полностью ограничивали бы доходы России от продажи нефти и газа, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о западных санкциях против РФ, заявил о необходимости принять такие санкционные меры, которые полностью ограничивали бы доходы России от продажи нефти и газа, которые могли бы пойти на спонсирование войны.

"В эти дни Европейский Союз продвигается к внедрению 8-го пакета санкций против России. В частности, в этом пакете предусмотрено ограничение морских транспортировок российской нефти и создаются инструментарии для ограничения доходов от нефти для государства-террориста", - заявил Зеленский в видеообращении, передает Цензор. НЕТ.

Как отметил президент, "это хорошо, но это только начало".

"Мы должны сделать так, чтобы государство-террорист не получало никакого дохода от продажи нефти и газа, чтобы ни один нефтедоллар и ни одно газоевро больше не могли пойти на продолжение российской войны против Украины и всего цивилизованного мира", - сказал он.

Глава государства выразил уверенность, что со временем это будет обеспечено.

Он также поблагодарил всех европейцев, которые работают ради такого результата, продвигают необходимые политические решения и создают необходимые экономические альтернативы российским энергетическим ресурсам.

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Топ комментарии
+10
Ти, балакуча зелена жопа, спочатку припини годувати мокшанський бізнес в Україні.
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07.10.2022 01:13
+8
Нє він не задрот, він не чучело зелене, він Вова Зегевара який хотів здати Україну, Це для довбойобів зелених пишу, а тепер скільки потрібно загинути хлопцям, щоб бл. його помилки виправити, оце шо хотів сказати
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07.10.2022 05:02
+5
Якби то були помилки
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07.10.2022 05:23
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А той, хто добье хутина , получить Нобелівську Я ні на що не намекаю
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07.10.2022 01:01 Ответить
Заходу потрібно ввести повну заборону на покупку будь-яких російських товарів.

Курс рубля залежить від притоку долара в країну.

Якщо обрубити приток долара - курс рубля впаде в 10 разів! зарплати росіян впадуть з 500 доларів до 50 доларів!

І тоді росіяни путіна самі винесуть!

На росії не буває революцій, на росії бувають тільки голодні бунти! Потрібно спровокувати голодний бунт!

Структура експорту росії:
нафта, нафтопродукти, газ 54%
метал 10%
товари хімічної промисловості (міндобриво і хімічні речовини) 8%
продукція агросектору (пшениця та ін.) 7%
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07.10.2022 01:09 Ответить
Ти коли почнеш думати
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07.10.2022 05:04 Ответить
а ти?
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08.10.2022 19:04 Ответить
Оціх НАХТАЛИНОВИХ ДЕДУШЕК пора закопати 🤣🤣🤣
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07.10.2022 01:11 Ответить
Ти, балакуча зелена жопа, спочатку припини годувати мокшанський бізнес в Україні.
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07.10.2022 01:13 Ответить
Нє він не задрот, він не чучело зелене, він Вова Зегевара який хотів здати Україну, Це для довбойобів зелених пишу, а тепер скільки потрібно загинути хлопцям, щоб бл. його помилки виправити, оце шо хотів сказати
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07.10.2022 05:02 Ответить
Якби то були помилки
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07.10.2022 05:23 Ответить
у когось коротка пам'ять як Агрохімія купував білоруську, російську електрику зовсім недавно, коли свою не було куди діти. А зараз санкції накладіть кричить.
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07.10.2022 08:02 Ответить
Все правильно сказано та тільки чому в нас не заарештолвують майно російських олігархів ? чи далі будем гратися в "хороших русских" ?
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07.10.2022 08:45 Ответить
Санкції на російський бізнес краще в Україні наложи замість торговлі з ними громадянством України.
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07.10.2022 08:45 Ответить
хм.... а Альфабанк якого .... в Україні робить?
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07.10.2022 11:03 Ответить
 
 