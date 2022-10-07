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Иранские дроны-камикадзе не повлияют на ход войны, россияне используют их для террора, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,іран

Использование Россией иранских беспилотников Shahed-136 вряд ли существенно повлияет на ход войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что использование этих беспилотников не приводит к эффектам, аналогичным использованию Украиной американских систем HIMARS.

Россияне не направляют беспилотники на асимметричные узлы вблизи поля боя, но использовали многие "Шахеды" против гражданских целей в тыловых районах. Вероятно, они надеются вызвать нелинейный эффект с помощью террора.

ISW пишет, что российские войска, похоже, уже использовали нетривиальный процент поставок Shahed-136, если утверждения о предоставлении России "сотни" беспилотников правильные.

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6 октября украинские войска, вероятно, продлили контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области в районе Купянска и операции вдоль дороги Кременная-Сватово на западе Луганской области.

Россияне, возможно, создают оборонительные позиции в верхней части Херсонской области. Они продолжили наземные атаки в Донецкой области и могли добиться новых успехов в районе Бахмута. Также россияне продолжали наносить артиллерийские, авиационные и ракетные удары к западу от Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях.
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Топ комментарии
+7
"друга армія світу", вже 9-й місяць не може захопити жодного обласного центру України. Ахахаха, ******* клоун, через три місяці іще 20 тис ваших імбіцилів стануть добривом для українських чорноземів.
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07.10.2022 07:53
+6
Кацапське бидло , брись в свій курятник і не відсвічуй , мразь !😠
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07.10.2022 07:56
+5
брудний кацап брись під шконку
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07.10.2022 07:51
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брудний кацап брись під шконку
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07.10.2022 07:51 Ответить
***** ПУТЛЕРАСТОВИЧ -ПЕДОФИЛ -ТЕРРОРИСТ - СТАРАЯ ПОЛУДОХЛАЯ КРЫСА, СДОХНИ В СТРАШНЫХ МУКАХ‼️‼️‼️‼️☠️☠️☠️🤮
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07.10.2022 09:16 Ответить
"друга армія світу", вже 9-й місяць не може захопити жодного обласного центру України. Ахахаха, ******* клоун, через три місяці іще 20 тис ваших імбіцилів стануть добривом для українських чорноземів.
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07.10.2022 07:53 Ответить
Кацапське бидло , брись в свій курятник і не відсвічуй , мразь !😠
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07.10.2022 07:56 Ответить
Кому ти погрожуєш , кацап дирявий ?
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07.10.2022 07:57 Ответить
А тим часом китайські таваріщі ***** вже ділять тушу Кацапляндії
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07.10.2022 08:00 Ответить
Звісно, що ці "шахіди" зброя террору. Та і сама Ісламська республіка Іран є террористичною державою. Як, зрештою, і ***********-рашистська Кацапія.
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07.10.2022 08:10 Ответить
Усі ці удари дорогими калібрами, або дешевими безпілотниками не впливають на боєздатність українського війська. Терор мирних жителів.
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07.10.2022 09:44 Ответить
ну собственно иранцы и делали их прежде всего для террористических атак против промышленных объектов и инфраструктуры. Чего еще от них ожидать.
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07.10.2022 09:45 Ответить
 
 