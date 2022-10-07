Иранские дроны-камикадзе не повлияют на ход войны, россияне используют их для террора, - ISW

Использование Россией иранских беспилотников Shahed-136 вряд ли существенно повлияет на ход войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что использование этих беспилотников не приводит к эффектам, аналогичным использованию Украиной американских систем HIMARS.

Россияне не направляют беспилотники на асимметричные узлы вблизи поля боя, но использовали многие "Шахеды" против гражданских целей в тыловых районах. Вероятно, они надеются вызвать нелинейный эффект с помощью террора.

ISW пишет, что российские войска, похоже, уже использовали нетривиальный процент поставок Shahed-136, если утверждения о предоставлении России "сотни" беспилотников правильные.

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6 октября украинские войска, вероятно, продлили контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области в районе Купянска и операции вдоль дороги Кременная-Сватово на западе Луганской области.

Россияне, возможно, создают оборонительные позиции в верхней части Херсонской области. Они продолжили наземные атаки в Донецкой области и могли добиться новых успехов в районе Бахмута. Также россияне продолжали наносить артиллерийские, авиационные и ракетные удары к западу от Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях.