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Оккупанты впервые атаковали Запорожье дронами-камикадзе, повреждены объекты инфраструктуры в двух районах, - Старух

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони,іранські

Враг атаковал областной центр. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в двух районах Запорожья.

Об этом сообщил в телеграме глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно это были БПЛА shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов.

По предварительной информации, есть один пострадавший, он госпитализирован. Информация уточняется.

Оккупант применяет все имеющееся вооружение против гражданских жителей области. Ракеты, РСЗО, артиллерия, теперь еще и так называемые дроны-камикадзе. Будьте внимательны! Нельзя трогать остатки боеприпасов. Не нужно фотографировать, снимать видео и распространять информацию об атаках. Доверяйте официальным источникам", - написал он.

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‼️Моє вітання з днюхою путлєра :
щоб ти здох , кривавий вбивця 😠
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07.10.2022 07:45 Ответить
Поки наші не атакуватимуть об'єкти в параші і білопараші, по той час такий бєзпрєдєл буде!
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07.10.2022 07:53 Ответить
Ну так нехай підіймють гелікоптери і знищують іх у повітрі
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07.10.2022 08:39 Ответить
Если он летит, как пишут, медленно, громко и его можно сбить из автомата то чего в разных районах города не установить мощные прожекторы как в ВМВ и не посадить по паре-тройке трошников с АК? Ну хоть что-то делать. А то только и слышал ночью - один потарахтел, второй...
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07.10.2022 08:57 Ответить
Нужно было звонить на 102 и сообщить о пролетах, как говорил Жданов.
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07.10.2022 10:19 Ответить
 
 