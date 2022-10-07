Украинские защитники отбили атаки российских оккупантов в районах 9 населенных пунктов, - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.

Об этом сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Начались двести двадцать шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Осуществляет перегруппировку войск на Южнобужском направлении.

Противник обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 8 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Три крылатых ракеты Х-22 противника не долетели до целей.

От вражеского огня пострадали объекты и гражданское население более 25 населенных пунктов. Среди прочих – Новомихайловка, Зализничное, Спорное, Давыдов Брод, Благодатовка и Мирное. Удары по Харькову, Запорожью, Николаеву и Никополю сделаны исключительно с целью уничтожения гражданских помещений и критической инфраструктуры городов.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дворичное, Зарубовка, Волчанск, Гатище;

на Краматорском направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Верхнекаменное, Серебрянка и Раздолевка;

на Бахмутском направлении противник оказал огненное влияние в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опытное, Зайцево и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении, из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, обстреляны районы Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Красное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении огневое поражение получили районы более двадцати пяти населенных пунктов по всей линии столкновения.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.

По имеющейся информации, на усиление российской армии, воюющей на временно оккупированной территории Донецкой области, прибыло подкрепление из пятисот отмобилизованных уголовников. Командирами вновь прибывших подразделений назначены офицеры из числа бывших российских правоохранителей. Командование российских войск издало распоряжение об изъятии мобильных телефонов у всех прибывающих мобилизованных.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 23 удара. Подтверждено поражение опорного пункта, 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны в разных направлениях сбили более 20 БПЛА врага. Среди них – 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 и 1 Mohajer-6.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять позиций ПВО, два средства артиллерии, склад боеприпасов и переправу.