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Для усиления армии РФ на оккупированный Донбасс прибыло 500 уголовных преступников, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,крим,мобілізація

Для усиления российской армии на временно оккупированную территорию Донецкой области прибыли подкрепления из 500 отмобилизованных уголовников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"По имеющейся информации, на усиление российской армии, воюющей на временно оккупированной территории Донецкой области, прибыло подкрепление из пятисот отмобилизованных уголовников. Командирами вновь прибывших подразделений назначены офицеры из числа бывших российских правоохранителей. Командование российских войск издало распоряжение об изъятии мобильных устройств у всех прибывающих мобилизованных", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+31
круто урки із вертухаями одним шоблом ідуть в атаку за кегебіста путлєра
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07.10.2022 07:56
+22
В бандитський край привезли бандитів. Там їм і місце. При совку туди десятиріччями звозили різну зекоту.
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07.10.2022 07:54
+19
Загадка: в одному окопі сидять ментяра і зеки . Хто кого перший задвухсотить ?
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07.10.2022 07:56
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В бандитський край привезли бандитів. Там їм і місце. При совку туди десятиріччями звозили різну зекоту.
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07.10.2022 07:54 Ответить
Оце і страшно(((( Україна тепер має криваві райони

ці якраз будуть старатися уникнути всяких бойових дій і старатися загубитися в Бардасі....
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07.10.2022 08:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BimHilD_qxE
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07.10.2022 07:55 Ответить
Загадка: в одному окопі сидять ментяра і зеки . Хто кого перший задвухсотить ?
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07.10.2022 07:56 Ответить
Також подумав про таку ситуацію і не обовязково в окопі. І ще: телефони забрали. У них в зоні телефони є, а тут тим більше заникають.
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07.10.2022 08:37 Ответить
Ага, заникають у "воровской карман"😂😂😂
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07.10.2022 09:38 Ответить
А задвухсотить їх обох ЗСУ✌️
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07.10.2022 09:28 Ответить
або тікток війська
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07.10.2022 10:04 Ответить
Тіки токи ще і вдуть можуть😃
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07.10.2022 13:50 Ответить
круто урки із вертухаями одним шоблом ідуть в атаку за кегебіста путлєра
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07.10.2022 07:56 Ответить
Дуже радий що до Донецька такі люди прибули. Хотілося щоб і в мій Крим побільше зечар прислали. Хоч на пару місяців перед окопами там би поразвлєкали місцевих запроданців.
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07.10.2022 07:59 Ответить
Украинцы захватили у российских войск 152-мм гаубицу 2A36 Giatsint-B в Херсонской области.

https://twitter.com/i/status/1578108247377989633
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07.10.2022 07:59 Ответить
DW на русском

@dw_russian

·

12 ч

13 военных РФ самовольно покинули часть в Херсонской области с оружием и боеприпасами, угнали две машины Минобороны и скрылись в Крыму. Сбежавшие "крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений" https://dw.com/a-63354587?maca=rus-tco-dw

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07.10.2022 08:02 Ответить
А де різниця між кримінальними злочинцями та російською армією?
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07.10.2022 08:02 Ответить
Татухи купола и ВДВ а так всё один в один.
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07.10.2022 08:05 Ответить
Одни прошли через суд, а другие нет.
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07.10.2022 08:08 Ответить
Потом на подкрепление пойдут юнармия и пионеры. А октябрята будут на заводах в три смены болванки для снарядов на токарных станках вытачивать.
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07.10.2022 08:03 Ответить
Ще в запасі є прицюцькуваті бабки із "отрядов Путіна".
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07.10.2022 08:46 Ответить
Я одну знаю , в Підєрі живе
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07.10.2022 09:27 Ответить
Сейчас быстро в дыныровской группировке петухов найдут
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07.10.2022 08:17 Ответить
Скоро і ці приєднаються до тих тринадцяти що втікли зі зброєю
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07.10.2022 08:29 Ответить
Тільки в яку сторону побіжать можна лише гадати....
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07.10.2022 08:41 Ответить
Вилучили телефони щоб не здавались в полон.
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07.10.2022 08:39 Ответить
У кого, там в кожного вничці ще по два телефони....
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07.10.2022 08:42 Ответить
Це для кадирівців "пєтухов" завезли.
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07.10.2022 08:48 Ответить
Втору армію трєтього міра ВСУ розбили вщент за півроку і це при тому що майже без крутого озброєння...питання просте...а що якби НАТО дійсно воювало з Щурами путлєра,за скільки днів це бидло впало ніц...
Покійний Нємцов казав неділя....😛🤣
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07.10.2022 10:32 Ответить
уголовники под руководством ментов )) ох эти усилят, так усилят )) щас бросят их как мясо на наши позиции, где вся эта братва и ляжет
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07.10.2022 10:42 Ответить
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07.10.2022 10:59 Ответить
Зсучені прибули?
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07.10.2022 11:49 Ответить
 
 