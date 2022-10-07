Спасатели продолжают разбирать завалы в Запорожье. В настоящее время известно об 11 погибших. ФОТОрепортаж
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По состоянию на утро 7 октября проходит аварийно-спасательные работы на месте разрушенных в результате ракетных ударов 6 октября жилых домов в Запорожье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
По одному адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома деблокированы 8 погибших, спасены 6 человек, из которых 5 госпитализированы.
По другому адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома
деблокированы трое погибших, спасены 15 человек, из которых 8 госпитализированы.
В общей сложности спасен 21 человек, погибли 11 человек.
По состоянию на 07:00 к работам привлечены 45 человек и 12 ед. техники ГСЧС, а также 5 ед. техники
коммунальных служб.
Топ комментарии
+11 stavr
показать весь комментарий07.10.2022 08:21
+7 Василь Коромисло
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+7 Amber
показать весь комментарий07.10.2022 08:29
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краще би ти не народився , чортяка кривава 😡
Висловлюючи обурення, гнів, погрози - ви тішите русню.
Вони бачать, що їх тероризм досягає мети.
Краще направте енергію в інше русло.
Ми теж маємо вдалий приклад ІПсО: операція "ПотерьНет" на початку війни. Провал прихованої і вимушене оголошення відкритої мобілізації на росії - це результат успіху цієї операції.
У 2014 році пропагувалось "сафари на хохлов: весело и безопасно". Добровольців у лави ЛДНР було вдосталь. Тепер інакше, бо русня побачила, що не зовсім весело, і зовсім не безпечно.
Треба йти далі.
Наприклад, зараз у них через нестачу матеріального забезпечення мобілізованих почне, як і у нас, розгортатися волонтерський рух.
Треба цьому завадити.
1. Розповсюджуйте приклади випадків крадіжки гуманітарної допомоги і пожертв. Посилайтесь також і на наші випадки (їх і так тиражує руснява пропаганда), кажіть "вьі что, хотите, как
у хохлов, чтобьі на ваши кровньіе покупали кокаин и люксовьіе тачки мажорам?"
2. Спростовуйте факти неналежного матеріально-медичного забезпечення мобілізованих, називайте оприлюднювачів агентами Заходу: "у меня дядю мобилизировали, говорил с ним, все на
вьісшем уровне: техника новейшая, снаряга передовая, учения с утра до ночи, спят в свежих казармах. Так что все єто сказки от Госдепа"
3. І в той же час поширюйте факти неналежного матеріально-медичного забезпечення мобілізованих, але з посилом "посмотрите, что еще придумали єти иноагентьі, чтобьі дискредетировать
нашу самую лучшую армию в мире!".
4. Знаходьте і розповсюджуйте (або навіть створюйте) псевдоволонтерські групи явно шахрайського характеру. Коли групу викриють, дійте згідно п.1.