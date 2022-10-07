На телемарафон "Единые новости" в 2023 году планируют потратить 2 млрд грн, – нардеп Железняк

1,4 млрд из этих средств пойдут на финансирование телеканалов Дом и Freedom, а также на компенсацию за созданный контент.

Об этом пишет в телеграме народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что на телемарафон в бюджете на следующий год уже было заложено около 600 млн грн. Теперь добавили 100 млн на телемарафон и 1300 млн на "меры в сфере защиты национального информационного пространства".

"Знающие люди подсказывают, что да, фактически дополнительные 1,4 млрд грн это:

Канал "Фридом" и "Дом". Компенсация за производимый контент и тот, что будет произведен "Марафоном".

То есть действительно общая сумма (и это без Общественного) на "Марафон" выходит уже более 2 млрд грн", - пишет Железняк.

Он отметил, что не понимает позицию власти и что дополнительные средства на финансирование телемарафона можно было бы заложить в бюджет более "элегантно".

"Но выбрали самый простой путь "не париться" и из 4-х принятых правок вложили эти +1,4 млрд. "Слабоумие и отвага" выходит", - пишет Железняк.

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