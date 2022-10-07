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Новости Политика Украины
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госбюджет (1156) финансирование (1702) телевидение (856) Железняк Ярослав (337)

На телемарафон "Единые новости" в 2023 году планируют потратить 2 млрд грн, – нардеп Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

телемарафон,новини,єдині

1,4 млрд из этих средств пойдут на финансирование телеканалов Дом и Freedom, а также на компенсацию за созданный контент.

Об этом пишет в телеграме народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что на телемарафон в бюджете на следующий год уже было заложено около 600 млн грн. Теперь добавили 100 млн на телемарафон и 1300 млн на "меры в сфере защиты национального информационного пространства".

"Знающие люди подсказывают, что да, фактически дополнительные 1,4 млрд грн это:

  1. Канал "Фридом" и "Дом".
  2. Компенсация за производимый контент и тот, что будет произведен "Марафоном".

То есть действительно общая сумма (и это без Общественного) на "Марафон" выходит уже более 2 млрд грн", - пишет Железняк.

Он отметил, что не понимает позицию власти и что дополнительные средства на финансирование телемарафона можно было бы заложить в бюджет более "элегантно".

"Но выбрали самый простой путь "не париться" и из 4-х принятых правок вложили эти +1,4 млрд. "Слабоумие и отвага" выходит", - пишет Железняк.

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Топ комментарии
+52
Нормально. За наші гроші нас же і зомбують;
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07.10.2022 09:35
+40
Тобто вони планують це диктаторське гівно тримать ще й весь 2023?

Знімать блокбастер за мільйон як Патрон лиже Зеленському яйця гроші є, а на зимову форму для військових грошей немає.
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07.10.2022 09:38
+32
ги...ги....не витратити а розпиляти....зелені падлюки невиліковні
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07.10.2022 09:36
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Вони з глузду з'їхали ? Це 20 000 дронів !!!
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07.10.2022 18:01 Ответить
Не все вирішується дронами. Інформація теж велика цінність.
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08.10.2022 12:15 Ответить
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