Мирное соглашение с Арменией может быть подписано до конца года, - президент Азербайджана Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что при определенных условиях мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Азербайджан", передает Цензор.НЕТ.

"Если у армянской стороны будет воля, то мирный договор может быть подписан до конца текущего года. Время идет. Хоть первая встреча глав МИД не принесла успеха, считаю, что это (встреча – ред.) положительный шаг", - сказал Алиев.

По его словам, если в ближайшее время будет принято решение, если две стороны начнут работу над текстом мирного договора в рамках рабочих групп, то "до конца года мы можем выйти на договоренности", - сказал Алиев в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

Читайте также: Путин заявил о "дополнительных шагах, направленных на деэскалацию напряженности" на границе Азербайджана и Армении, - ОДКБ

По его словам, ни у Армении, ни у ЕС нет вопросов по 5 базовым принципам мирного договора, предложенных Азербайджаном.

"Сегодня в ходе встречи с президентом Франции, я увидел, что эти 5 принципов принимаются. Это естественно, так как мы ничего нового не изобретаем. Это принципы, на которые основываются страны, желающие нормализовать отношения", - добавил президент Азербайджана.

Напомним, в ночь на 13 сентября 2022 года на границе между Арменией и Азербайджаном началась интенсивная перестрелка. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах.

В то же время ЕС отправил спецпредставителя в Армению и Азербайджан на переговоры. 15 сентября Совбез Армении объявил о достижении перемирия с Азербайджаном.

В октябре главы МИД Азербайджана и Армении при посредничестве США обсудили мирное соглашение.