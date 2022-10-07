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Новости За рубежом
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Азербайджан (746) Алиев (152) Армения (798)

Мирное соглашение с Арменией может быть подписано до конца года, - президент Азербайджана Алиев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что при определенных условиях мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Азербайджан", передает Цензор.НЕТ.

"Если у армянской стороны будет воля, то мирный договор может быть подписан до конца текущего года. Время идет. Хоть первая встреча глав МИД не принесла успеха, считаю, что это (встреча – ред.) положительный шаг", - сказал Алиев.

По его словам, если в ближайшее время будет принято решение, если две стороны начнут работу над текстом мирного договора в рамках рабочих групп, то "до конца года мы можем выйти на договоренности", - сказал Алиев в Праге в интервью азербайджанским телеканалам.

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По его словам, ни у Армении, ни у ЕС нет вопросов по 5 базовым принципам мирного договора, предложенных Азербайджаном.

"Сегодня в ходе встречи с президентом Франции, я увидел, что эти 5 принципов принимаются. Это естественно, так как мы ничего нового не изобретаем. Это принципы, на которые основываются страны, желающие нормализовать отношения", - добавил президент Азербайджана.

Напомним, в ночь на 13 сентября 2022 года на границе между Арменией и Азербайджаном началась интенсивная перестрелка. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах.

В то же время ЕС отправил спецпредставителя в Армению и Азербайджан на переговоры. 15 сентября Совбез Армении объявил о достижении перемирия с Азербайджаном.

В октябре главы МИД Азербайджана и Армении при посредничестве США обсудили мирное соглашение.
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Топ комментарии
+9
У Азербайджану хороша підтримка Туреччини, а путін кинув Вірменію як завжди робив, росія завжди кине тебе синок. Яке ОДКБ, тікати звідти треба бідній Вірменії з нещасним Пашиняном. Казахстан уже все зрозумів про путін і росію і про це ОДКБ.
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07.10.2022 09:53
+6
Щойно рашку відсунули від врегулювання конфлікту, як "процес пішов".
Як несподівано (насправді ні)
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07.10.2022 10:27
+4
У нас ситуація інша і у нас ворог підліший та лютіший .
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07.10.2022 10:07
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У Азербайджану хороша підтримка Туреччини, а путін кинув Вірменію як завжди робив, росія завжди кине тебе синок. Яке ОДКБ, тікати звідти треба бідній Вірменії з нещасним Пашиняном. Казахстан уже все зрозумів про путін і росію і про це ОДКБ.
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07.10.2022 09:53 Ответить
Рашка весь час кидала вірмен.
У 1920 р. Ленін допоміг Ата-Тюрку грошима та зброєю і красна армія вдарила в спину.
В результаті від Вірменської республіки залишилась лише одна четверта від того що їй передавали після Першої світової
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07.10.2022 10:15 Ответить
Olena Lynch

Головне не те, що кинула, це далеко не перший раз за час існування паРашки та совка.
Головне, хто правий, хто агресор (за підтримки та провокування паРашки), а хто жертва агресії і звілняє свої законі території не зазіхаюсі на чужі.
Доречі, зверніть увагу, навіть Макрон, а у Франції велика, впливова та агресивна армянська діаспора, нічього не має проти запропонованного Азербайджаном тексту угоди.
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07.10.2022 12:00 Ответить
А що на це скаже "Армянскоє радіо" ?
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07.10.2022 09:55 Ответить
У вас хоч надія якась є .. А от нам таке " не світить " 100% .!
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07.10.2022 09:58 Ответить
У нас ситуація інша і у нас ворог підліший та лютіший .
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07.10.2022 10:07 Ответить
Ото ж і розказували експерти, що кацапстан постійно підбурював там все, вносив розбрат і ненависть. а як тільки параша відповзла, так зразу і домовились нормально країни.
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07.10.2022 10:23 Ответить
Щойно рашку відсунули від врегулювання конфлікту, як "процес пішов".
Як несподівано (насправді ні)
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07.10.2022 10:27 Ответить
доведено історично де кацапи там розбрат і війни
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07.10.2022 10:45 Ответить
вот это зря, хачиков надо гнать к ибеням сабачим в Aфрику,от куда этот цыганский сброд подлостью и обманом проник на древние земли лезгин.
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07.10.2022 12:43 Ответить
Это цыгане из Арабистана-так писал лучший историк России Василий Величко(19в) в своей книге"Кавказ".Он же главны ред.самого популрного журнала "Кавказ"И это по матери,а по отцу-халдеи.Они из Кельбаджар не хотят выходить,и дорогу новую шириной 5км (длиной 60км через ГалабэйЯшар(Кельбаджар) хотят ЧТОБ КРЕМЛЬ ИМ ДАЛ.ХОТЯ ПОРА УЖЕ ВАЛИТЬ ИЗ КАВКАЗА.Как можно было России и Англии в 1828г.разрушать культурную империю(Свтого Духа) СиндиБада, АлиБабы,Аладдина(1001 ночь)?? и переселять сюда арабье хайское???????????Потом говорят культура исчезает.
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07.10.2022 17:48 Ответить
 
 