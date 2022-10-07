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Министр Резников обратился к российским офицерам: "Вы еще можете спасти Россию от трагедии"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военнослужащим с призывом не упустить время и спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение Резникова, записанное на русском языке.

"Я обращаюсь к солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам, офицерам, генералам и адмиралам российской армии. В первую очередь, мои слова адресованы офицерам и командованию. Поэтому вам принимать решения", - отметил министр обороны.

Резников объяснил, что происходит в России и кто виноват в том, что десятки тысяч оккупантов уже ликвидированы и еще десятки не вернутся к себе домой. Он обратил внимание на то, что украинские офицеры, стоящие во главе ВСУ, стали известны на весь мир благодаря беспрецедентным успехам на фронте, тогда как российская армия лишь терпит потери и позорится.

"Наши десантники под командованием генерал-майора Максима Миргородского сейчас в первых рядах сворачивают вашу оборону. А где ваш десант? Вы знаете. Там же, где и ваша морская пехота. На кладбищах. В Костроме. Пскове. Рязани. Ульяновске. Калининграде. Улан -Уде. Туле, Новороссийске и других городах. Ваши десантники сейчас погибают на правом берегу Днепра. Они знают свое дело. Но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть", – продолжил Резников.

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Министр обороны подчеркнул: российских солдат обманули и предали, обещая легкую прогулку, но на самом деле отправив на верную смерть.

"Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас означает признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы героически погибли в битве с вымышленными полчищами НАТО", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что НАТО действительно поставляет оружие. Однако на поле боя ее используют украинские воины.

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"Президент Украины Владимир Зеленский посещает фронт. Будь то Лисичанск под ударами, или освобожденный Изюм. Я сам неоднократно вручал награды и боевое оружие лучшим воинам прямо в окопах. Это честь для меня. Наш президент – со своей армией. А где ваш?" – отметил глава Минобороны.

Резников призвал оккупантов срочно отказаться воевать и пообещал им всем жизнь, безопасность и справедливость.

"Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали хорошими соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколение вперед. Многие из вас уже поняли – вас отправили умирать не за благородное дело ", - подчеркнул Резников.

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Министр задал риторический вопрос, кем войдут в историю те, кто пришел воевать в Украину: "Как те, кто воевал под одним флагом с зеками? Вы и останетесь в памяти как воры, насильники и убийцы".

"Я вам скажу, что будет дальше. Тысячи российских ребят погибнут. Еще больше останется без рук, без ног. Но их опозорят. А вас сделают виновными. И снова предадут. Как уже предовали не раз", – заявил Резников.

По его словам, российское командование уже понимает, что попало "в ловушку с войной" – и сделает все, чтобы списать "свои просчеты, свои кражи" на подчиненных.

После войны именно вы будете смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат. Ведь никто из кремля к ним не выйдет. Вам придется жить рядом с теми, кто сейчас толпой бежит от мобилизации в Финляндию, Грузию, Казахстан и даже Монголию. они будут уверены, что поступили правильно", – подчеркнул министр.

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Резников заявил, что "украинцам не нужна русская земля", достаточно своей.

"Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно. И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения. Но время проходит. Не упустите его" , – отметил Резников.

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Топ комментарии
+20
краще б ти зимовою формою зайнявся, дронами та інженерним оснащенням нашої армії. запустив би виробництво снарядів, Нептунів та Вільх.
піарщики чортові, тільки язиками мелють.
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07.10.2022 10:14
+19
я швидше повірю в літаючого носорога чим "честь російського офіцера"...
там одні моральні виродки....
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07.10.2022 10:17
+11
Резников запомни - офицер это честь и достоинство. Где ты в Параше, среди этих глистов увидел офицеров?
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07.10.2022 10:33
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Правила форума Совет форумчан
краще б ти зимовою формою зайнявся, дронами та інженерним оснащенням нашої армії. запустив би виробництво снарядів, Нептунів та Вільх.
піарщики чортові, тільки язиками мелють.
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07.10.2022 10:14 Ответить
Тупо!
Штатський єврей очкарик звертається до російських військових.

Це звернення мало бути від Генерала Залужного, якого кацапи бояться та поважають
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07.10.2022 10:27 Ответить
ще не вистачало Залужному звертати свою увагу на якихось там глистів вошей.
хай блогери цим займаються, може, хоч якась користь від них буде (ні).
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07.10.2022 11:26 Ответить
я швидше повірю в літаючого носорога чим "честь російського офіцера"...
там одні моральні виродки....
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07.10.2022 10:17 Ответить
от іменно. приниження - їх нормальний, природний стан. про такі речі, як честь, достоїнство, повага вони навіть не чули ніколи. виродки і дегенерати.
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07.10.2022 10:20 Ответить
А хтось ще пам'ятає як пуйло щось таке ж пропонував ЗСУ в перший тиждень війни? "Свиграйти киифскаю хунту, сможым дагаварицца!" А зараз ось как воно...
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07.10.2022 10:20 Ответить
А нахіба її рятувати? Лікар сказав: "В морг!", значить - в морг!
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07.10.2022 10:22 Ответить
російські офіцери занадто зайняті гвалтуваннями, катуваннями і вивозом унітазів, щоб в них був час дивитись тєлік
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07.10.2022 10:25 Ответить
От не треба рятувати росію від трагедії.
Бо для нас це буде комедією.
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07.10.2022 10:29 Ответить
І кому потрібен цей агітпроп, кацапа тільки валити, валити і ще раз валити😁Снарядики М30А1 до Хаймарса не повинні лежати без роботи, особливо на день народження кремлівського недопалка
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07.10.2022 10:29 Ответить
Резников запомни - офицер это честь и достоинство. Где ты в Параше, среди этих глистов увидел офицеров?
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07.10.2022 10:33 Ответить
Резніков хоче рашистам вказати "шлях Мойсея".Це саме той випадок,коли для світової спільноти, всіх людей планети Земля буде краще,що б ця трагедія як найскоріше наступила ,аналогічно,як це було із фашистською Німеччиною,Закінчення цієї трагедії для рашистів, має стати всесвітнім радісним св'ятом довгоочікуваного миру і спокою на Землі.
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07.10.2022 10:35 Ответить
Рєзніков намекнул на нові Гимарсы,которые взрываются над землёй и крошат все подряд,в смысле живую силу крыс путлера...,остаться в живых практически нет шансов...что в окопе что в блиндаже...,пробивают даже броню БТРов...
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07.10.2022 10:37 Ответить
Не розумію, як він до них звернувся по телебаченню України - вони, шо його дивляться. Там ще один такий є - звертається до рифи з тв України.
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07.10.2022 10:38 Ответить
Вообще-то к идиотам не обращаются с речами,пан Резнков занимайтесь обеспечением ЗСУ.
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07.10.2022 10:38 Ответить
добре їх запитати, чи вони присягали на вірність Росії чи Путіну. звісно, ​​це лише риторичне запитання, тому що відповідь, очевидно, Путін.
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07.10.2022 10:42 Ответить
Звертатися до жителів московії, це як звертатися до жителів третього рейху, вони будуть триматися за свою імперську країну, за свого царя, незважаючи на всі злочинні діяння, які або для них такими не являються, або просто на них принципово не звертають уваги. Вони смажаться у власній правді і переконати у зворотньому нажаль поки неможливо
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07.10.2022 10:43 Ответить
що за "звернення"7В нього роботи немає?І ще й зеленського згадав та лизнув!
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07.10.2022 10:46 Ответить
Всё правильно сказано и по делу. Противник должен быть деморализован, и вопрос мотивации и боевого духа очень важен. Если с этим проблемы, то не помогут ни сотни единиц бронетехники, ни тысячи пушек и минометов, всё бросят и побегут.
Единственное, что, это должен был озвучить Залужный, которого россияне знают и боятся.
А не Резников.
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07.10.2022 10:46 Ответить
дурачьок, їм *****, кацапи дубинки мусора ***** бояться більше ніж сдохнути в степах України
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07.10.2022 11:01 Ответить
ублюдок и конченая тварь 👎👎👎
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07.10.2022 11:10 Ответить
Резников: Россия не сформировала ударных группировок возле Украины
20.02.2022
сколько украинцев полягло по вине этой мрази
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07.10.2022 11:14 Ответить
Дійсно, якесь дивне звернення...
Тут щось не те...
Щось подібне звучало перед чи на самому початку наступу рашистських військ у лютому цього року з уст президента Зеленського.
Мабудь, доручили Резнікову виступити зараз, бо видно пітьма вже набрала темп з підготовки своїх мобілізованих полчищ для спроби номер два.
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07.10.2022 11:23 Ответить
«Офицерская честь» - павший афоризм, а слова «человеческое достоинство» - вызывают у офицеров дикий хохот, так смеются пьяные проститутки, когда с ними вдруг говорят о любви.

(с) А. Покровский. "Расстрелять!.."

А ви до них про якусь там честь, пане міністр...
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07.10.2022 11:28 Ответить
Это просто троллинг свинособак. Там нет ни чести ни достоинства.
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07.10.2022 11:31 Ответить
После убийст пленных Азовцев, после отрезания гениталий воина ЗСУ, после убийств и насилование детей орки заслуживуют только смерть! Мы должны их убивать любими способами и только тогда будет мир!
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07.10.2022 11:44 Ответить
Хорошее обращение, надеюсь кого то и зацепит.
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07.10.2022 12:28 Ответить
Это обращение к россиянскому офицерью,что горохом об стенку..Честь и достоинство российского офицерства ушло с ликвидацией Русской Императорской армии
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07.10.2022 18:51 Ответить
Як би хоч один русняк почув, що йому там говорять і попереджують. А то ж, лише ми бачимо ці звернення.
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07.10.2022 19:16 Ответить
Надзвичайно добра промова!

Працювати з кадрами супротивника - це дуже потрібна справа!
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08.10.2022 03:18 Ответить
 
 