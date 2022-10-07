Министр Резников обратился к российским офицерам: "Вы еще можете спасти Россию от трагедии"

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военнослужащим с призывом не упустить время и спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение Резникова, записанное на русском языке.

"Я обращаюсь к солдатам и матросам, сержантам и старшинам, мичманам, офицерам, генералам и адмиралам российской армии. В первую очередь, мои слова адресованы офицерам и командованию. Поэтому вам принимать решения", - отметил министр обороны.

Резников объяснил, что происходит в России и кто виноват в том, что десятки тысяч оккупантов уже ликвидированы и еще десятки не вернутся к себе домой. Он обратил внимание на то, что украинские офицеры, стоящие во главе ВСУ, стали известны на весь мир благодаря беспрецедентным успехам на фронте, тогда как российская армия лишь терпит потери и позорится.

"Наши десантники под командованием генерал-майора Максима Миргородского сейчас в первых рядах сворачивают вашу оборону. А где ваш десант? Вы знаете. Там же, где и ваша морская пехота. На кладбищах. В Костроме. Пскове. Рязани. Ульяновске. Калининграде. Улан -Уде. Туле, Новороссийске и других городах. Ваши десантники сейчас погибают на правом берегу Днепра. Они знают свое дело. Но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть", – продолжил Резников.

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Министр обороны подчеркнул: российских солдат обманули и предали, обещая легкую прогулку, но на самом деле отправив на верную смерть.

"Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас означает признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы героически погибли в битве с вымышленными полчищами НАТО", - отметил Резников.

Он подчеркнул, что НАТО действительно поставляет оружие. Однако на поле боя ее используют украинские воины.

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"Президент Украины Владимир Зеленский посещает фронт. Будь то Лисичанск под ударами, или освобожденный Изюм. Я сам неоднократно вручал награды и боевое оружие лучшим воинам прямо в окопах. Это честь для меня. Наш президент – со своей армией. А где ваш?" – отметил глава Минобороны.

Резников призвал оккупантов срочно отказаться воевать и пообещал им всем жизнь, безопасность и справедливость.

"Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали хорошими соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколение вперед. Многие из вас уже поняли – вас отправили умирать не за благородное дело ", - подчеркнул Резников.

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Министр задал риторический вопрос, кем войдут в историю те, кто пришел воевать в Украину: "Как те, кто воевал под одним флагом с зеками? Вы и останетесь в памяти как воры, насильники и убийцы".

"Я вам скажу, что будет дальше. Тысячи российских ребят погибнут. Еще больше останется без рук, без ног. Но их опозорят. А вас сделают виновными. И снова предадут. Как уже предовали не раз", – заявил Резников.

По его словам, российское командование уже понимает, что попало "в ловушку с войной" – и сделает все, чтобы списать "свои просчеты, свои кражи" на подчиненных.

После войны именно вы будете смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат. Ведь никто из кремля к ним не выйдет. Вам придется жить рядом с теми, кто сейчас толпой бежит от мобилизации в Финляндию, Грузию, Казахстан и даже Монголию. они будут уверены, что поступили правильно", – подчеркнул министр.

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Резников заявил, что "украинцам не нужна русская земля", достаточно своей.

"Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно. И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения. Но время проходит. Не упустите его" , – отметил Резников.

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