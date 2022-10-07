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война (46961) Генштаб ВС (4308) ликвидация (1954)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 61 680 человек, 266 самолетов, 233 вертолета, 2466 танков, 1455 артсистем, 5093 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ворог,кацап,русня,мертвий,орк

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 октября потери личного состава противника составляют примерно 61680 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.10 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 61 680 (+350) человек ликвидировано,
  • танков - 2 466 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин - 5 093 (+29) ед,
  • артиллерийских систем - 1455 (+31) ед,
  • РСЗО - 344 (+3) ед,
  • средства ПВО - 177 (+0) ед,
  • самолетов - 266 (+0) ед,
  • вертолетов - 233 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1067 (+20),
  • крылатые ракеты - 246 (+0),
  • корабли/катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3 862 (+8) ед,
  • специальная техника - 135 (+1).

"Самые большие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях", - отметили в Генштабе.

Читайте также: Враг не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 61 680 человек, 266 самолетов, 233 вертолета, 2466 танков, 1455 артсистем, 5093 бронированных машин 01
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Топ комментарии
+10
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07.10.2022 11:00
+9
Ой красівоє, особливо арта
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07.10.2022 10:59
+6
Судя по количеству артсистем, Рашка на пороге очередного отрицательного, но грандиозного шухера!
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07.10.2022 12:27
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Ой красівоє, особливо арта
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07.10.2022 10:59 Ответить
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07.10.2022 11:00 Ответить
Ще збиту і підбиту техніку можна якось полічити,але як вирахувати скільки знищено орків?Цифра дуже і дуже приблизна.Припускаю що вона може бути і значно більшою.Не враховано скільки здохло орків в госпіталях та вдома від отриманих ран
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07.10.2022 11:03 Ответить
У звіті показано підраховану кількість знищеного.
У них ті ж літаки падають під час тренувань на їх території... поранені дохнуть, інші супутні втрати. Звісно, що загальні втрати більші.
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07.10.2022 11:45 Ответить
На жаль, не все так добре



Военный картограф

@War_Mapper

Южнее Бахмута войска захватили Николаевку и продвинулись севернее Зайцево.

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07.10.2022 11:10 Ответить
касапська "медуза" (сіреч, інфопартнер "срани") повідомляє:
"В самопровозглашенной ДНР заявили, что российские войска заняли населенные пункты Отрадовка и Веселая Долина в Донецкой области. Также представители ДНР подтвердили сообщения о взятии Зайцево. Вчера о взятии Зайцево заявило Минобороны РФ. Причем, судя по сообщениям российских телеканалов, Зайцево «взяли под контроль» уже во второй раз. Генштаб ВСУ пока никак не прокомментировал возможную потерю трех населенных пунктов."
А от по Миколаївці - жодних згадок.
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07.10.2022 11:41 Ответить
На мапі Зайцеве оспорюється. С. Весела Долина, Артемівського району не показано, але на напрямку удару москалів. Воно на північ від Зайцеве.
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07.10.2022 12:04 Ответить
ого арти набили... красота)
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07.10.2022 11:10 Ответить
Але позитив є на Херсонщині



Военный картограф

@War_Mapper

·



Ответ на

@War_Mapper

В Херсоне подтверждено, что Трифоновка теперь снова под контролем .

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07.10.2022 11:13 Ответить
Ось це справжня демілітарізація.
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07.10.2022 11:13 Ответить
с учётом затрофиенных и необнаруженных танков, орки потеряли уже 3000 штук
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07.10.2022 11:16 Ответить
особливо радує те, що останнім часом наші знищують багато артсистем
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07.10.2022 12:17 Ответить
Судя по количеству артсистем, Рашка на пороге очередного отрицательного, но грандиозного шухера!
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07.10.2022 12:27 Ответить
ввх непоганий подарок на днюху отримав, а ми даже тост піднімем - Щоб путін здох ! ! !
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07.10.2022 14:27 Ответить
 
 