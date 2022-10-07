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Зеленский (16567) Запорожская АЭС (544)

Остановка захваченной оккупантами Запорожской АЭС может привести к прекращению экспорта электроэнергии в ЕС, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Экономика Происшествия

заес

Остановка захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС привела к нехватке электроэнергии для ее экспорта в страны Европейского Союза.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Если Запорожская АЭС не работает, мы в Украине получаем определенные сложности. Получаем ситуацию, когда у нас нет профицита электроэнергии, которую мы можем экспортировать в частности в страны ЕС. Это минус и для народов ЕС, которые теряют надежный источник энергоснабжения, это минус и для нас, украинцев. Мы говорим об этом честно", - сказал президент в своем вечернем видеообращении.

Зеленский призвал ЕС к единству в вопросе противодействия оккупации Запорожской АЭС террористическими войсками Российской Федерации.

"Нам всем вместе в Европе нужно бороться за свои интересы в полном единстве", – подчеркнул президент Зеленский.

Накануне сообщалось, что Украина резко увеличила сжигание угля из-за оккупации Запорожской АЭС. Следовательно, запасы на складах ТЭС начали отставать от плана почти на треть. В частности, на государственных ТЭС отставание более 50%.

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Чего Кулеба не находит арту, за что ему деньги платят, нам не хватает арти
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07.10.2022 11:09 Ответить
У кущах ??
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07.10.2022 11:58 Ответить
Нафіга ж ти здав ЗАЕС, а тепер скиглиш. Позарився на бабло?
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07.10.2022 11:24 Ответить
А один рік тому ми неяк не могли жити без енергії з Беларусі ? Як так ?
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07.10.2022 11:31 Ответить
О!!!
ЗЄ краще втратити ЗАЕС та отримати катастрофу, ніж втратити гроші.

Десь таке вже було, що краще втратити тисячі життів мешканців Бучі, Ірпеня, Ізюму, Маріуполя ніж втратити гроші.
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07.10.2022 11:47 Ответить
Росію пора признавати парламентам світу ядерним терористом - тоді Маскі і рімські папи ЗАТКНУТЬСЯ
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07.10.2022 11:49 Ответить
Так навіщо ти ідіот пустив туди орків!
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07.10.2022 12:12 Ответить
А это хороший аргумент для наших западных партнеров. Хотите чтобы к вам и дальше шла дешёвая украинская электроэнергия, шевелитесь и помогайте останавливать этого обезумевшего карлика
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10.10.2022 00:38 Ответить
 
 