Остановка захваченной оккупантами Запорожской АЭС может привести к прекращению экспорта электроэнергии в ЕС, - Зеленский

Остановка захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС привела к нехватке электроэнергии для ее экспорта в страны Европейского Союза.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Если Запорожская АЭС не работает, мы в Украине получаем определенные сложности. Получаем ситуацию, когда у нас нет профицита электроэнергии, которую мы можем экспортировать в частности в страны ЕС. Это минус и для народов ЕС, которые теряют надежный источник энергоснабжения, это минус и для нас, украинцев. Мы говорим об этом честно", - сказал президент в своем вечернем видеообращении.

Зеленский призвал ЕС к единству в вопросе противодействия оккупации Запорожской АЭС террористическими войсками Российской Федерации.

"Нам всем вместе в Европе нужно бороться за свои интересы в полном единстве", – подчеркнул президент Зеленский.

Накануне сообщалось, что Украина резко увеличила сжигание угля из-за оккупации Запорожской АЭС. Следовательно, запасы на складах ТЭС начали отставать от плана почти на треть. В частности, на государственных ТЭС отставание более 50%.

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