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Новости Политика Украины
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Верховный Суд (1063) гражданство (1282) Князев Всеволод (51)

Лица с гражданством РФ могут быть также в других государственных органах, СБУ нужно приложить больше усилий и провести проверку, - глава ВС Князев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

князев

Гражданство РФ еще не свидетельствует, что человек – предатель или коллаборант. Но это создает соответствующие потенциальные опасности.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Верховного Суда Всеволод Князев.

"Это касается работы людей в любой правоохранительной структуре, суде и вообще в любом органе государственной власти. Поэтому я думаю, что этот вопрос шире, чем проверка судей Верховного Суда. И лица с гражданством России могут быть и у других государственных органах. Поэтому, по моему мнению, СБУ и другим органам нужно приложить больше усилий и проводить работу по выявлению таких граждан во всех государственных органах. Мы не можем сейчас сосредотачиваться только на Верховном Суде и говорить, что нужно проверить только всех судей ВС", - объяснил он.

По словам Князева, гарантий отсутствия лиц с гражданством РФ в других органах государственной власти нет.

"Даже не сомневаюсь, что если проверить тщательно, можно найти граждан России во многих государственных органах. Но это вопрос уже государственного уровня, и здесь руководство государства, вероятно, должно принимать соответствующие системные меры. У меня тоже возникает много вопросов к любому человеку , который на сегодняшний день не вышел из гражданства России. Какую бы он должность ни занимал в Украине. Это вызывает подозрение. Уверен, что соответствующие органы в этом направлении должны усиленно работать", - добавил председатель Верховного Суда.

Читайте также: Зеленского призывают инициировать проверку наличия гражданства РФ у судьи Львова, - петиция
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Топ комментарии
+9
і в офісі преЗЕдента!
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07.10.2022 11:06
+7
Самии перед треба перевірити СБУ поліцію -- а то в Маріуполі половина переметнулись .
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07.10.2022 11:10
+5
Важна прі етом нє вийті на саміх себя...
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07.10.2022 11:14
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і в офісі преЗЕдента!
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07.10.2022 11:06 Ответить
Це щоби вони самі на себе вийшли?
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07.10.2022 11:09 Ответить
Перевірте найвеличнішого і його скумбрію, а за одно і їхнє оточення.
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07.10.2022 11:09 Ответить
Самии перед треба перевірити СБУ поліцію -- а то в Маріуполі половина переметнулись .
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07.10.2022 11:10 Ответить
а как бы посмотреть у бубочки и скумбрии а вдруг есть
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07.10.2022 11:11 Ответить
Важна прі етом нє вийті на саміх себя...
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07.10.2022 11:14 Ответить
На Грушевського там ціля зграя
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07.10.2022 11:15 Ответить
та невже?, яке прозріння на 8-му році війни, та 7-мому місяці повномасштабної..., які ще відкриття нас чекають? здається мені, вже треба навіть те сбу перетрясти - може бути таке, що чоловік як би громадянин України, а вся його сім'я до 3 коліна - рускіє з червоним паспортом...
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07.10.2022 11:16 Ответить
У зе є, є, у єрмека є, є
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07.10.2022 11:16 Ответить
згідний.Але з рос громадянством зась на держ посадах перебувати.на любих держпосадах.
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07.10.2022 11:17 Ответить
А, до чого тут СБУ. Там же львова журналісти розкрили. Висновок - журналістів в СБУ, СЬУ у журналісти. І подивитись через пів-року результати. Впевнений, у журналістів будуть кращі.
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07.10.2022 11:21 Ответить
Князеву следует сосредоточиться на органе, которым он пока руководит, а не болтать обо всех подряд. Полная проверка всех недосудей ВС, а также их имущества и источников его происхождения. Ближайших родственников тоже не помешает, а то там сплошные "бизнесвумен" с непонятными налоговыми декларациями. А по поводу предатель-непредатель : судья вообще зачем роспаспорт получал, для чего и как он после этого свои функции в Украине осуществлял? Или до Князева не доходит? У людей вернувшихся с фронта, после победы, будет много вопросов и к судьям в том числе, поэтому работайте, а не свои фирменные демагогии разводите
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07.10.2022 11:21 Ответить
Та до них хер докопаєшся -- в них статки вже розписані на знаиомих і покоівок .
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07.10.2022 11:32 Ответить
Тю ! Що Вам не так ? Князєв написав заяву у СБУ, щоб перевірили усих судій ВС.

Я, правда, не розуміяю, як їх перевіряли раніше ...
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07.10.2022 13:43 Ответить
Может сначала СБУ проверить?
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07.10.2022 11:23 Ответить
Князєв....Громадянство РФ ще не свідчить, що людина - зрадник або колаборант., але є велика вірогідність того,що за рашистські гроші в скорім часі стане колаборантом.або зрадником, про що в Україні прикладів більше ніж достатньо
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07.10.2022 11:24 Ответить
Угу ... І дружини офіцерів СБУ з громадянством рф теж нічого не значить ...
І 1,5 млн з паспортами інших країн теж нічого не значить ...
І Коломойський з трьома громадянствами відкрито знущається з Конституції ...

Красота !
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07.10.2022 13:39 Ответить
Явно на zелю і його дружбанів натякає
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07.10.2022 11:36 Ответить
Починати треба з СБУ, бо саме вони проводять перевірку при наданні посадовій особі допуску до державної таємниці.
І я не розумію: як людина з подвійним (чи більшим) громадянством може буди на державній службі в країні? На яку країну така особа працює?
До речі, дєрьмака це не стосується - він не є держ.службовцем. Зате і ДБР не треба залучати до затримання, проведення слідства чи ще чогось - достатньо поліції. Це вже коли поліціянти вийдуть на 111 статтю, то тоді вже долучається СБУ.
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07.10.2022 11:43 Ответить
Отож ... Єрман не держслужбовець, але доступ до держтаємниці має. До речі, Президент теж "держслужбовець". Він по окремому Закону живе.
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07.10.2022 13:36 Ответить
Взагалі то перевіряти треба на наявність будь якого іншого громадянства
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07.10.2022 12:04 Ответить
Так. Ці люди з КВК які не вилазили з мордору обсираючи Україниу зараз у всіх органах влади. Ймовірність наявності паспорта козломордії у них близька до 100%.
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07.10.2022 12:07 Ответить
Коли читаю новини про громадянство, починаю плакати.
Це ж, с...ка, Зе* обіцяло у 19 р. навести лад у цьому питанні. Тепер пів-країни сіпає з цього приводу. Патріотів в один бік, пристосуванців у інший.
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07.10.2022 13:34 Ответить
Голова КС князев- щирий українець, бл*
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07.10.2022 14:14 Ответить
не треба смішити людей йде війна а не шоу
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07.10.2022 15:50 Ответить
Проверте на наличие ПИД...рашенского паспорта малоПИД...роского, бениного Нарко-Дегенерата у него не только киностудии в маЦкве с офшорами к ним подвязанными и его завхоза фсбэшника Елдака!!!
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07.10.2022 16:38 Ответить
Новость - проверьте мэра Одессы!!!!! А вдруг!!!
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07.10.2022 19:18 Ответить
 
 