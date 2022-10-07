Лица с гражданством РФ могут быть также в других государственных органах, СБУ нужно приложить больше усилий и провести проверку, - глава ВС Князев

Гражданство РФ еще не свидетельствует, что человек – предатель или коллаборант. Но это создает соответствующие потенциальные опасности.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил глава Верховного Суда Всеволод Князев.

"Это касается работы людей в любой правоохранительной структуре, суде и вообще в любом органе государственной власти. Поэтому я думаю, что этот вопрос шире, чем проверка судей Верховного Суда. И лица с гражданством России могут быть и у других государственных органах. Поэтому, по моему мнению, СБУ и другим органам нужно приложить больше усилий и проводить работу по выявлению таких граждан во всех государственных органах. Мы не можем сейчас сосредотачиваться только на Верховном Суде и говорить, что нужно проверить только всех судей ВС", - объяснил он.

По словам Князева, гарантий отсутствия лиц с гражданством РФ в других органах государственной власти нет.

"Даже не сомневаюсь, что если проверить тщательно, можно найти граждан России во многих государственных органах. Но это вопрос уже государственного уровня, и здесь руководство государства, вероятно, должно принимать соответствующие системные меры. У меня тоже возникает много вопросов к любому человеку , который на сегодняшний день не вышел из гражданства России. Какую бы он должность ни занимал в Украине. Это вызывает подозрение. Уверен, что соответствующие органы в этом направлении должны усиленно работать", - добавил председатель Верховного Суда.

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