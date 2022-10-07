Судью Львова отчислили из штата Верховного Суда сразу после подтверждения его российского гражданства от СБУ, - Князев

Перед назначением на должность все судьи Верховного суда проходили открытый конкурс. В частности, проверялось наличие у кандидатов гражданства другого государства.

Об этом заявил глава Верховного Суда Всеволод Князев в интервью Цензор.НЕТ.

"Сначала я остановил действие допуска судьи Богдана Львова к государственной тайне, потому что из того, что я увидел в этом расследовании, у меня возникли обоснованные сомнения в том, что у него действительно может быть гражданство российской федерации. А затем обратился с письмом в Службу безопасности Украины, в котором просил подтвердить или опровергнуть наличие у Богдана Львова гражданства России", - пояснил он.

Князев отметил, что сначала от СБУ получили письмо, в котором говорилось, что предварительно установлено, что он имеет гражданство РФ.

"Также нас проинформировали о решении Службы безопасности Украины, которым отменен допуск к государственной тайне Львову Богдану Юрьевичу. Но в письме ответ был нечетким, что заставило меня еще раз обратиться в СБУ. Я поставил еще раз вопрос: прошу четко подтвердить или опровергнуть у него наличие российского гражданства. В результате этого 3 октября поступил ответ, в котором указано, что, как установлено во время проверки СБУ, у Львова Богдан Юрьевич есть гражданство РФ", - добавил председатель Верховного Суда.

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Также, продолжил Князев, во время конкурса на должность все судьи Верховного Суда каждый кандидат в своем заявлении четко отмечал, гражданином какой страны он является и есть ли у него гражданство другого государства.

"Я не смотрел анкету судьи Богдана Львова, она находится в Высшей квалификационной комиссии судей, в ВС ее нет. Но, как показало расследование "Схем", в этом заявлении Богдан Львов не отметил, что у него есть гражданство другой страны. Но мне кажется, что это должны были проверять все государственные органы. Поскольку, насколько я имею опыт участия в этом конкурсе и помню те события, проверка осуществлялась всеми правоохранительными органами: Нацполицией, НАБУ, СБУ. Очень странно, что эта информация не была предоставлена ​​ВККС", – подытожил он.

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Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью жены ).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка. Ранее СБУ подтвердила российское гражданство у Львова. В то же время Львов не был уволен с должности судьи.

5 октября Львов был отчислен из штата Верховного Суда.