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Новости Политика Украины
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Верховный Суд (1063) гражданство (1282) СБУ (18701) Князев Всеволод (51) Львов Богдан (28)

Судью Львова отчислили из штата Верховного Суда сразу после подтверждения его российского гражданства от СБУ, - Князев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

львов,богдан

Перед назначением на должность все судьи Верховного суда проходили открытый конкурс. В частности, проверялось наличие у кандидатов гражданства другого государства.

Об этом заявил глава Верховного Суда Всеволод Князев в интервью Цензор.НЕТ.

"Сначала я остановил действие допуска судьи Богдана Львова к государственной тайне, потому что из того, что я увидел в этом расследовании, у меня возникли обоснованные сомнения в том, что у него действительно может быть гражданство российской федерации. А затем обратился с письмом в Службу безопасности Украины, в котором просил подтвердить или опровергнуть наличие у Богдана Львова гражданства России", - пояснил он.

Князев отметил, что сначала от СБУ получили письмо, в котором говорилось, что предварительно установлено, что он имеет гражданство РФ.

"Также нас проинформировали о решении Службы безопасности Украины, которым отменен допуск к государственной тайне Львову Богдану Юрьевичу. Но в письме ответ был нечетким, что заставило меня еще раз обратиться в СБУ. Я поставил еще раз вопрос: прошу четко подтвердить или опровергнуть у него наличие российского гражданства. В результате этого 3 октября поступил ответ, в котором указано, что, как установлено во время проверки СБУ, у Львова Богдан Юрьевич есть гражданство РФ", - добавил председатель Верховного Суда.

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Также, продолжил Князев, во время конкурса на должность все судьи Верховного Суда каждый кандидат в своем заявлении четко отмечал, гражданином какой страны он является и есть ли у него гражданство другого государства.

"Я не смотрел анкету судьи Богдана Львова, она находится в Высшей квалификационной комиссии судей, в ВС ее нет. Но, как показало расследование "Схем", в этом заявлении Богдан Львов не отметил, что у него есть гражданство другой страны. Но мне кажется, что это должны были проверять все государственные органы. Поскольку, насколько я имею опыт участия в этом конкурсе и помню те события, проверка осуществлялась всеми правоохранительными органами: Нацполицией, НАБУ, СБУ. Очень странно, что эта информация не была предоставлена ​​ВККС", – подытожил он.

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Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью жены ).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка. Ранее СБУ подтвердила российское гражданство у Львова. В то же время Львов не был уволен с должности судьи.

5 октября Львов был отчислен из штата Верховного Суда.
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Топ комментарии
+15
Перед призначенням на посаду всі судді Верховного Суду проходили відкритий конкурс. Зокрема перевірялась наявність у кандидатів громадянства іншої держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3372093

а не пора лі до відповідальності притягнути ТИХ ХТО ПЕРЕВІРЯВ НАЯВНІСТЬ ГРОМАДЯНСТВА
у судей перед призначенням на посаду ?

всі ж розуміють що фальсифікація зроблена за гроші - тоді це акт коррупціі , а може і ворожа дія фсб

пропоную всіх судей перевірити на громадянство ІНШИХ КРАІН ‼️‼️‼️
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07.10.2022 11:57
+13
керіввництво СБУзмінилося
а принципи роботи ні!
Нащо нам така служба безпеки
коли журналісти знають більше за них!??
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07.10.2022 11:56
+13
А крім звільнення Львову буде покарання? Він підробив документи, він вказував брехню - це великий злочин на цьому рівні.
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07.10.2022 12:00
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Правила форума Совет форумчан
А позбавити українського громадянства суддю - чому не вийшло?
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07.10.2022 11:55 Ответить
тож не Корбан
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07.10.2022 11:57 Ответить
Тупят чи працюють на інтереси іной країни 🤣🤣
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07.10.2022 11:59 Ответить
Про поїздку зелених в оман теж буде робити запит, чи всьо законно?
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07.10.2022 15:47 Ответить
керіввництво СБУзмінилося
а принципи роботи ні!
Нащо нам така служба безпеки
коли журналісти знають більше за них!??
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07.10.2022 11:56 Ответить
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07.10.2022 11:58 Ответить
Мафія в дії.
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07.10.2022 11:56 Ответить
Перед призначенням на посаду всі судді Верховного Суду проходили відкритий конкурс. Зокрема перевірялась наявність у кандидатів громадянства іншої держави. Джерело: https://censor.net/ua/n3372093

а не пора лі до відповідальності притягнути ТИХ ХТО ПЕРЕВІРЯВ НАЯВНІСТЬ ГРОМАДЯНСТВА
у судей перед призначенням на посаду ?

всі ж розуміють що фальсифікація зроблена за гроші - тоді це акт коррупціі , а може і ворожа дія фсб

пропоную всіх судей перевірити на громадянство ІНШИХ КРАІН ‼️‼️‼️
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07.10.2022 11:57 Ответить
А крім звільнення Львову буде покарання? Він підробив документи, він вказував брехню - це великий злочин на цьому рівні.
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07.10.2022 12:00 Ответить
Що саме цікаве, то його не звільнили, Ви ж вмієте читати документи? Його відрахували зі штату Верховного Суду, він залишається суддею. Тут питання в іншому, а чк бути з тими рішеннями в яких брав участь цей шпіон?
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07.10.2022 14:52 Ответить
Было бы правильно открыть уголовное производство по инициативе Генпрокурора, полагаю статья найдётся. В рамках уголовного производства установить истину - либо Львов врёт, либо журналисты. Несмотря на то, что русские, разумеется, сотрудничать не будут, думаю, что способов добыть доказательства у наших спецслужб немало.
Если Львов врёт, то ещё вопросы задать и тем, кто проводил спецпроверку при назначении Львова на судейскую должность. Если журналисты, то кто заказал подделки.
А тогда по результатам принять жёсткие решения. Если Львов врёт, то, кроме увольнения с должности судьи, привлечь его к ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в официальные документы + прекратить Указом Президента его гражданство. Если же врут журналисты, тогда Львова восстанавливать, а журналистов наказать, ибо последствия для репутации и самого Львова, и судебной власти в целом достаточно неприятные.
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07.10.2022 12:10 Ответить
Вы там все погонялы взяли? Князев, львов, жидо*ское отребье, б****, вешать на площади прилюдно
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07.10.2022 12:44 Ответить
А у мене питання: як СБУ збирається від кремлівських махінаторів захищати українців? Вони ж усе перевіряють по базах. А це означає, що рашистські чекісти можуть внести вручну, наприклад, що громадянином РФ є Зеленський або голова МЗС Кулеба. А у базі майна намалювати їм нерухомість, зазначивши і членів родини, оприлюднивши адресу "засвіченоі" хати. Вони мільярдні компанії на бомжів оформлюють, а тут таке простеньке, як громадянство та житло.
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07.10.2022 13:23 Ответить
А як таке може бути? Нема рішення суду, постанови, не названі призначальники, перевіряльники й інші співучасники злочину, а гомін йде по країні "важкою ходою воєнних амурів". А де в цім наш през. Зе?
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07.10.2022 13:37 Ответить
перевірка здійснювалася всіма правоохоронними органами: Нацполіцією, НАБУ, СБУ. Дуже дивно, що ця інформація не була надана ВККС
представляешь какие негодяи..
гражданє чекисты, вы б ********* позатыкали лучше
тік-так, вата, тік-ток..
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07.10.2022 14:15 Ответить
одразу з 5 разу. уй0бкЙ
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07.10.2022 14:45 Ответить
Щодо цього кадра, під час конкурсу був негативний висновок Громадської ради доброчесності. І там багато чого було, в основному, невідповідність (м'яко кажучи) доходів і витрат. Т.щ., нехай пан Князєв не робить круглі очі.
Загалом же, негативний висновок отримали половина складу ВС, але на нього поклали.
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07.10.2022 15:40 Ответить
Какая гнусная и лицемерная комедия в исполнении тысяч тварей во власти!? Речь не об этом паспортисте конечно. Ясно тут давно ведь.
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07.10.2022 15:51 Ответить
Може бубочка обом - Львову і Князєву нехай Героя дасть. Заслужили.
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07.10.2022 19:52 Ответить
 
 