10 227 79
Эрдоган и Путин обсудили войну в Украине: Турция готова внести свой вклад в мирное решение
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Эрдоган и Путин обсудили вопросы, которые улучшат турецко-российские отношения, а также последние события в российско-украинской войне, говорится в сообщении.
"Во время разговора президент Эрдоган подтвердил, что он готов внести свой вклад в мирное решение украинского вопроса на благо всех", - отметили в канцелярии турецкого президента.
Топ комментарии
+37 Joshua Merlin
показать весь комментарий07.10.2022 12:10
+32 Frol Fedoroff
показать весь комментарий07.10.2022 12:10
+28 Andrey Levenov
показать весь комментарий07.10.2022 12:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Инфляция в Турции в августе ускорилась до 80%
Ах да.это не он....наверное-Зинка.....
обговорили питання, які покращать турецько-російські відносини
не нравится то что они нам Байрактары продают - ок, они могут продать Байрактары России.
развопелись.
Мы много ему помогли с курдами?
ну так что за вопли не пойму.
говорит что хочет, это их дела. Он подрывает авторитет и власть РФ на Кавказе. и правильно делает.
Ердоган якшається з Фуйлом
інфляція в Туреччіні 80% з початку року
Треба вибирати друзів
бо тебе вже не вибируть президентом..
а чо нет?
нам никто ничего не должен. успокойтесь уже, просители нытики.
Риторичне запитання.
Турция решает свои геополитические интересы которые растут с огромной скоростью
Украина должна найти способ влияния на сильные государства ! Я вижу только два варианта это ядерное оружие и перенос войны на росийску територию ，либо Украину берет в НАТО либо Украина щаводит Ядерное оружие (пару ракет сварганить не проблема технологии есть)
И давить на европейцев угрозой переноса войны на мать росеюшку что грозит ответом росии по всем странам НАТО либо европейцы поддерживают Украину до конца войны в необходимом количестве деньгами тезникой амуницией
Это война уже давно затрагивает Европу и пусть не думают отсидется !
Ердоган сам позвонив напевне і зразу річ з пуйлом про війну.🤣
треба усі країни попередити - як шукали гітлерівців після другої світової, так будуть і цю хунту розшукувати і казнити
А для України важливий Ердоган ? І Україна особливу увагу буде приділяти США та ЄС і то не всім країнам як Угорщина .
Навіть німецький міністр оборони Анна Бербок сказала що Україна сама повинна вирішувати на яких умовах підписувати договір.
А Ердоган хоче показати себе кращим політиком ніж європейські тому і сує носа там де не просять.
Все понятно. ***** сказал уговоришь Украину на капитуляцию и будешь моим лучшим другом.
Собственно, инфляция на уровне 20% была уже в прошлом году. Министры экономики неоднократно предлагали Эрдогану поднять процентную ставку по кредитам, что является прописной экономической истиной при инфляции. Так сделали даже в россии в марте. Однако Эрдоган продолжает настаивать, что низкая процентная ставка благоприятствует бизнесу, и бизнес в конечном счёте должен вытянуть экономику. В последние годы он как перчатки менял министров экономики, лишь только они начинали критиковать его веру. Результат немного предсказуем.
Ето единственно правильные переговоры с рашистами
Кто даёт волшебства уроки,
У волшебника Сулеймана
Всё по-честному, без обмана,
Всё по-честному, без обмана
У волшебника Сулеймана.
Задрожите от восхищения,
Как начну свои превращения,
У волшебника Сулеймана
Всё по-честному, без обмана,
Всё по-честному, без обмана
У волшебника Сулеймана.
Не видали такого сроду,
Я вино превращаю в воду,
У волшебника Сулеймана
Всё по-честному, без обмана,
Всё по-честному, без обмана
У волшебника Сулеймана.(с)
США, 1953 год.
Азовцев офицеров у Эрдогана получилось выменять на Медведчука, и тут может получится уговорить х-ло вывести войска с юга и востока Украины. Остается Крым, ну это следующий этап переговоров может быть. А там это чучело сдохнет и все вздохнут свободно.
По крайней мере сам факт таких переговоров и уговоров отдаляет перспетиву ядерной войны.
Ось це і є найліпший внесок Туречини у мирне рішення!