Эрдоган и Путин обсудили войну в Украине: Турция готова внести свой вклад в мирное решение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Эрдоган и Путин обсудили вопросы, которые улучшат турецко-российские отношения, а также последние события в российско-украинской войне, говорится в сообщении.

"Во время разговора президент Эрдоган подтвердил, что он готов внести свой вклад в мирное решение украинского вопроса на благо всех", - отметили в канцелярии турецкого президента.

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