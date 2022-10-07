РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13094 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
10 227 79
война (46961) Путин (29871) Россия (91317) Турция (3235) Эрдоган (821)

Эрдоган и Путин обсудили войну в Украине: Турция готова внести свой вклад в мирное решение

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ердоган,путін

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Эрдоган и Путин обсудили вопросы, которые улучшат турецко-российские отношения, а также последние события в российско-украинской войне, говорится в сообщении.

"Во время разговора президент Эрдоган подтвердил, что он готов внести свой вклад в мирное решение украинского вопроса на благо всех", - отметили в канцелярии турецкого президента.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты жили вместе со свиньями в свинарнике Херсонской области, - СБУ. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
який внесок туреччини? все вирішують Збройні сили України! так що нехай чудак на літеру М ердоган займається туреччиною...
показать весь комментарий
07.10.2022 12:10
+32
О Украине, без Украины... ? Идите вслед за руцьким кораблем. Оба
показать весь комментарий
07.10.2022 12:10
+28
я на кухне обговорил ситуацию по курдам и готов дать совет ердогану - перестать стрелять и сесть за стол переговоров.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
який внесок туреччини? все вирішують Збройні сили України! так що нехай чудак на літеру М ердоган займається туреччиною...
показать весь комментарий
07.10.2022 12:10 Ответить
"Султану", как и ***** надо что-то "продать" своим гражданам. А хвастать нечем. Вот и мутят за счет Украины
Инфляция в Турции в августе ускорилась до 80%
показать весь комментарий
07.10.2022 12:13 Ответить
Хоч би до санкцій приєднався
показать весь комментарий
07.10.2022 12:15 Ответить
Разминировали Чонгар.сдали юго-восток.под Киев войска прошли беспрепятственно..И что.мокрого места от Зели не оставили????
Ах да.это не он....наверное-Зинка.....
показать весь комментарий
07.10.2022 12:40 Ответить
Время пройдёт - но мы всё вспомним ... Да, ЗЕлераст !
показать весь комментарий
07.10.2022 14:08 Ответить
щас
обговорили питання, які покращать турецько-російські відносини
показать весь комментарий
07.10.2022 12:25 Ответить
Турки продають нам зброю, багато країн нам в цьому відмовляють. Вони наразі наші партнери не більше і не меньше.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:43 Ответить
О Украине, без Украины... ? Идите вслед за руцьким кораблем. Оба
показать весь комментарий
07.10.2022 12:10 Ответить
вже ясно хто перший вітав це смердюче створіння з Д\н
показать весь комментарий
07.10.2022 12:10 Ответить
я на кухне обговорил ситуацию по курдам и готов дать совет ердогану - перестать стрелять и сесть за стол переговоров.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:10 Ответить
Так, Туреччина може досить швидко та ефективно зробити такий внесок: передати Україні "Байрактарів" в кількості,співрозмірній кількості іранських "Шахідів"!
показать весь комментарий
07.10.2022 12:10 Ответить
они нам ничего не должны.
не нравится то что они нам Байрактары продают - ок, они могут продать Байрактары России.
развопелись.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:29 Ответить
Иди щи вари.
показать весь комментарий
07.10.2022 15:18 Ответить
Який внесок7 Вводь війська і допомогай вибивати рашистів з україни. Не роби вигляд що живеш у паралельному світі.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:10 Ответить
он нам ничего не должен.

Мы много ему помогли с курдами?
ну так что за вопли не пойму.
говорит что хочет, это их дела. Он подрывает авторитет и власть РФ на Кавказе. и правильно делает.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:31 Ответить
наслідком того що
Ердоган якшається з Фуйлом
інфляція в Туреччіні 80% з початку року
Треба вибирати друзів
бо тебе вже не вибируть президентом..
показать весь комментарий
07.10.2022 12:11 Ответить
тоді нехай туреччина їбане по рашці і доєднається до санкція, а то зараз туречина допомогає кацапам обходити санкції, заїбали диктатори
показать весь комментарий
07.10.2022 12:11 Ответить
а давай мы долбанем по курдам.
а чо нет?
нам никто ничего не должен. успокойтесь уже, просители нытики.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:37 Ответить
Ні, ми якось самі розберемося.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:11 Ответить
Сказано же що будуть говорити з знаступними після ***** президентами московіі
показать весь комментарий
07.10.2022 12:11 Ответить
******** *****?
показать весь комментарий
07.10.2022 12:12 Ответить
По телефону не вийде...
показать весь комментарий
07.10.2022 12:25 Ответить
Ердоган вмовив ***** забрати своїх орків з окупованих територій?

Риторичне запитання.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:14 Ответить
Рекомендую Эрдогану сесть за стол переговоров с курдами....А Украина чётко выразила свою позицию-с Пыней никаких переговоров....крапка
показать весь комментарий
07.10.2022 12:16 Ответить
Ідіть ви двоє на ху-- і вносьте один одному в дупу
показать весь комментарий
07.10.2022 12:16 Ответить
ну если бы эрдоган задушил ***** при встрече - это был бы вклад в мировую историю.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:16 Ответить
Удивляют люди которые говорят что Турция не помогает Украине . Форма зимняя чья? Байрактары чьи ? Бронеавтомобили поставленные чьи *****？
Турция решает свои геополитические интересы которые растут с огромной скоростью
Украина должна найти способ влияния на сильные государства ! Я вижу только два варианта это ядерное оружие и перенос войны на росийску територию ，либо Украину берет в НАТО либо Украина щаводит Ядерное оружие (пару ракет сварганить не проблема технологии есть)
И давить на европейцев угрозой переноса войны на мать росеюшку что грозит ответом росии по всем странам НАТО либо европейцы поддерживают Украину до конца войны в необходимом количестве деньгами тезникой амуницией
Это война уже давно затрагивает Европу и пусть не думают отсидется !
показать весь комментарий
07.10.2022 12:17 Ответить
Все це турки нам продають. Про БПЛА, там взагалі окрема історія, ******* і потужніші будуть вироблятися з українськими моторами. Вони під західними санкціями після купівля і поставлення на чергування кацапських С-400. https://www.dw.com/ru/ssha-predlozhili-turcii-peredat-ukraine-rossijskie-s-400/a-61188629
показать весь комментарий
07.10.2022 13:49 Ответить
скорее всего с днем рождения поздравил
показать весь комментарий
07.10.2022 12:18 Ответить
Так. Особливо сьогодні пуйлу приспічило обговорювати війну в Україні. 🤣
Ердоган сам позвонив напевне і зразу річ з пуйлом про війну.🤣
показать весь комментарий
07.10.2022 12:23 Ответить
Опять о мире раскудахтались, прям как 2014.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:18 Ответить
В первый месяц войны не было видно ни одного "голубя мира". "Киев за три дня" и всё такое. Потом стали появляться первые голубиные курлыки. С успехами Украины на фронте эти курлыки становились всё отчетливее. Теперь же "голуби мира" просто визжат.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:18 Ответить
Та зараз такий шквал кацапських консерв, що аж очі на лоба лізуть. Навіть Маск бомбанув, а хто б на нього міг подумати!
показать весь комментарий
07.10.2022 13:03 Ответить
який внесок? соснуть тунця?
показать весь комментарий
07.10.2022 12:18 Ответить
******* Едик. Внескі ти можеш зробити тількі ***** до рота.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:19 Ответить
Самий дієвий внесок - це допомога озброєнням та приєднання до санкцій, заборона літати та плавати кацапам. Але турок тупий, і не розуміє, що поки ***** при владі, ніяких мирних перемовин після усього що скоїли ці кацапські нелюди.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:19 Ответить
Треба попередавить Ердогана ЩОБ НЕ НАДАВАВ ***** політичного притулку , бо в Гаазі притягнут за співпрацю

треба усі країни попередити - як шукали гітлерівців після другої світової, так будуть і цю хунту розшукувати і казнити
показать весь комментарий
07.10.2022 12:19 Ответить
Соррі- попередити
показать весь комментарий
07.10.2022 12:20 Ответить
А я так сі мислю- що ВІРНО !!!
показать весь комментарий
07.10.2022 15:18 Ответить
Ердоган не зробить ніякий внесок для України він хоче зробити внесок для Росії.
А для України важливий Ердоган ? І Україна особливу увагу буде приділяти США та ЄС і то не всім країнам як Угорщина .
Навіть німецький міністр оборони Анна Бербок сказала що Україна сама повинна вирішувати на яких умовах підписувати договір.
А Ердоган хоче показати себе кращим політиком ніж європейські тому і сує носа там де не просять.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:20 Ответить
Ердоган хоче збити ще кілька московитських літаків та накрити ракетами місця дислокації рашистів в Сирії? Хунті це сподобалося б!
показать весь комментарий
07.10.2022 12:20 Ответить
Турция поможет нам освободить крым и дамбас от орков? Ну вперед. Или капитуляция Украины ето по мнению Ердогана *на благо всех*?
показать весь комментарий
07.10.2022 12:21 Ответить
Вот ты ****, Эдик. Ну очень хочешь от ***** скидку на газ, видим.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:22 Ответить
правду казали наші пращури: "турок - не козак"... йди на куй, турок!

показать весь комментарий
07.10.2022 12:24 Ответить
"турок не козак"... а таки хитрожопий мусляк
показать весь комментарий
07.10.2022 14:52 Ответить
Тобто Ердоган привітав Пу з днюхою, і пообіцяв працювати над "вирішенням українського питання".
показать весь комментарий
07.10.2022 12:26 Ответить
замочите как посла - это и будет ваш внесок....
показать весь комментарий
07.10.2022 12:26 Ответить
Одні мутняки .
показать весь комментарий
07.10.2022 12:29 Ответить
Ердоган та Путін обговорили питання, які покращать турецько-російські відносини
Все понятно. ***** сказал уговоришь Украину на капитуляцию и будешь моим лучшим другом.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:30 Ответить
Сам переслідує курдів по цілому світу вже багато років а тут готовий всратися миром за для расєї...
показать весь комментарий
07.10.2022 12:30 Ответить
Жодного українського питання вирішувати не потрібно. Є тільки російське питання і це питання мирним шляхом не вирішишь.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:31 Ответить
По поводу инфляции в Турции.

Собственно, инфляция на уровне 20% была уже в прошлом году. Министры экономики неоднократно предлагали Эрдогану поднять процентную ставку по кредитам, что является прописной экономической истиной при инфляции. Так сделали даже в россии в марте. Однако Эрдоган продолжает настаивать, что низкая процентная ставка благоприятствует бизнесу, и бизнес в конечном счёте должен вытянуть экономику. В последние годы он как перчатки менял министров экономики, лишь только они начинали критиковать его веру. Результат немного предсказуем.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:32 Ответить

Ето единственно правильные переговоры с рашистами
показать весь комментарий
07.10.2022 12:33 Ответить
К сожалению в ООН нет такого Мевлюта Алтынташа.
показать весь комментарий
07.10.2022 14:43 Ответить
Я единственный на востоке,

Кто даёт волшебства уроки,

У волшебника Сулеймана

Всё по-честному, без обмана,

Всё по-честному, без обмана

У волшебника Сулеймана.

Задрожите от восхищения,

Как начну свои превращения,

У волшебника Сулеймана

Всё по-честному, без обмана,

Всё по-честному, без обмана

У волшебника Сулеймана.

Не видали такого сроду,

Я вино превращаю в воду,

У волшебника Сулеймана

Всё по-честному, без обмана,

Всё по-честному, без обмана

У волшебника Сулеймана.(с)
показать весь комментарий
07.10.2022 12:35 Ответить
Бесплатный борщ от украинских эмигрантов по поводу смерти Сталина.
США, 1953 год.

показать весь комментарий
07.10.2022 12:38 Ответить
Ердоган готовий вмовити зе на капітуляцію?
показать весь комментарий
07.10.2022 12:42 Ответить
обидва "миротворці" - на пляшку негайно!
показать весь комментарий
07.10.2022 12:44 Ответить
Всі добре розуміють мотиви Ердогана, але дякуємо. Не треба такого миру...
показать весь комментарий
07.10.2022 12:45 Ответить
нах ...такий Євросоюз...коли кожен за себе...може хтось спитає з високої трибуни
показать весь комментарий
07.10.2022 12:46 Ответить
ті всі міжнародні структури така ж говорильня,як була Ліга націй
показать весь комментарий
07.10.2022 12:48 Ответить
Туреччина візьме на себе ліквідацію Путіна?
показать весь комментарий
07.10.2022 12:47 Ответить
Вкладе, якщо знищить флот паРашний, а "Окурок" роздушить чюрєком случяйна!
показать весь комментарий
07.10.2022 12:51 Ответить
Оба НАХ!!!
показать весь комментарий
07.10.2022 12:54 Ответить
Якщо турки знищать чф то буде допомога
показать весь комментарий
07.10.2022 12:56 Ответить
Україна може виступити посередником між Ердоганом і курдами, адже поганий мир краще ніж війна.
показать весь комментарий
07.10.2022 13:12 Ответить
Пукину нужно дать иллюзию что вот вот ему помогут. Возможно это и делают. Вон ЛуЛу уже который месяц водит его за нос, остальным тоже можно. А время идет, орки дохнут
показать весь комментарий
07.10.2022 13:21 Ответить
Хитрий Ердоган знов на щось розкручує пляшивого?
показать весь комментарий
07.10.2022 13:24 Ответить
Нормально всё, чего диванные патриоты усрались? Восток дело тонкое, пусть переговаривается.
Азовцев офицеров у Эрдогана получилось выменять на Медведчука, и тут может получится уговорить х-ло вывести войска с юга и востока Украины. Остается Крым, ну это следующий этап переговоров может быть. А там это чучело сдохнет и все вздохнут свободно.
По крайней мере сам факт таких переговоров и уговоров отдаляет перспетиву ядерной войны.
показать весь комментарий
07.10.2022 13:30 Ответить
Меншу частину бійців Азову і то тих, хто засвітився на фото і відео.
показать весь комментарий
07.10.2022 13:53 Ответить
"...на благо всіх..." це або дати Пуйлу пістолет з одним набоєм, або капсулу з отрутою.
показать весь комментарий
07.10.2022 13:57 Ответить
Дякуємо за Байрактари!
Ось це і є найліпший внесок Туречини у мирне рішення!
показать весь комментарий
07.10.2022 14:01 Ответить
до дупи ердоґана!
показать весь комментарий
07.10.2022 14:45 Ответить
Таке враження, що на тому кораблі вже немає вільних місць...
показать весь комментарий
07.10.2022 14:56 Ответить
Ну, якщо готовий, то давай Україні багато байрактарів!!...
показать весь комментарий
07.10.2022 15:02 Ответить
Хорошо пристроился султан на двух стульях сразу.
показать весь комментарий
07.10.2022 15:40 Ответить
🖕
показать весь комментарий
07.10.2022 16:40 Ответить
 
 