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СБУ (18701) государственная измена (950) Кива (397)

СБУ обезвредила в Киеве преступную группировку, которой из РФ руководил депутат-предатель Кива

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу

Участники банды входили в общественное объединение "Патріоти за життя", подконтрольное бывшему народному депутату Илье Киве. Сам он находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, среди которых государственная измена и посягательство на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что до побега нардепа в РФ эти "патриоты" выполняли его задачи по осуществлению провокаций во время массовых мероприятий для расшатывания общественно-политической обстановки в Украине.

Также их привлекали к так называемой "физической поддержке" и охране публичных выступлений представителей прокремлевской партии, прежде всего, в центре столицы.

За участие в каждой из таких "акций" злоумышленники получали деньги от своих "координаторов" из ОПЗЖ.

"По данным следствия, в состав группировки входило по меньшей мере 12 человек, причастных к криминальным кругам. Их организатор был на прямой связи с Кивой, согласовывая свои действия, в том числе и после полномасштабного вторжения РФ".

По замыслу экс-нардепа, участники банды должны остаться в Киеве для поддержки оккупантов в случае захвата региона.

Однако после побега Кивы его приспешники решили организовать наркобизнес для получения дополнительных "доходов", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины планируется сообщение о подозрении организатору и участникам преступной группы и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Топ комментарии
+42
А як КИВА попав до лав МВД ? І одразу до керівництва ?

уявляете як працював злагоджено СОЦІАЛЬНИЙ ЛІФТ ФСБ ? Ще ловити і ловити ціх потвор
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07.10.2022 12:27
+20
Дуже шкода, що в нас така лайно-ситуація, пам'ятаю як в одному інтерв'ю наш вже полеглий воїн казав: "Якби я вбив Сальдо 23 лютого отримав би термін, а якби зараз, то героя України"
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07.10.2022 12:36
+18
На восьмой месяц войны. Крассавчики.
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07.10.2022 12:31
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А як КИВА попав до лав МВД ? І одразу до керівництва ?

уявляете як працював злагоджено СОЦІАЛЬНИЙ ЛІФТ ФСБ ? Ще ловити і ловити ціх потвор
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07.10.2022 12:27 Ответить
аваков посприяв
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07.10.2022 12:39 Ответить
Там виявляється ще й діє банда "національна поліція" котрою теж керував цей олігофрен.
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07.10.2022 12:45 Ответить
А як єрмак поптрапив до ОП?
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07.10.2022 15:37 Ответить
Step by step
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07.10.2022 16:04 Ответить
Є надія на те що всіма угруповуваннями керують такі ж дєбіли як ківі чи манго.
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07.10.2022 15:46 Ответить
И шо, рыги с задупинцями й надалi буду*т обiймати госдолжности... особенно шуфрич-морда кирпича просит.
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07.10.2022 12:28 Ответить
і в усіх російське громодянство з 2000 року..
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07.10.2022 12:29 Ответить
Міністерство міграції возглавлял генерал Грицак при Янеке - там вообще был беспредел с паспортами . СБУ могло бы проверить те времена - нароют кротов целый воз

а этот Грицак плотно работал с рашей . Он построил ЕДАПС ( на российские гроши) и планировали перенести печать документов и паспортов с полиграфкрмбината Украина на этот ЕДАПС
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07.10.2022 19:05 Ответить
А де заре чорнорота рыголенка? Принишкла, як явдошка об лiд.
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07.10.2022 12:30 Ответить
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07.10.2022 12:33 Ответить
Принишкли видать на пару с змеюкой Лукаш. Скорее в Испании, на бережку моря. При шапкокраде прикупили. Та и паспортов веером. Бывший ОВИР трусить надо, архивы. Ох вылезет. Да кому теперь надо. Скорее сгорело все.
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07.10.2022 16:04 Ответить
аваков - черт, или в роли черта - кива?
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07.10.2022 12:31 Ответить
Само существование этого дегенерата ПОЗОРИТ наши спецслужбы.
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07.10.2022 12:31 Ответить
На восьмой месяц войны. Крассавчики.
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07.10.2022 12:31 Ответить


на дев'ятий рiк ! вiйна паРашi проти України йде з лютого 2014 року.
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07.10.2022 18:12 Ответить
Може и йде. Ты сбушница?
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07.10.2022 18:35 Ответить
Таких было до фига, сейчас наверное затаилась и ждут,всякие секции бокса и других организаций.
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07.10.2022 12:35 Ответить
Він при Авакові був його правою рукою, відкривав двері генералів МВС ногою, образно кажучи. І всі там терпіли, бо знали кого він уособлює. Отримував звання швидше ніж Люся, це при тому що його Аваков взяв його з судимістю та довідкою про інвалідність по шизофренії. Ще він син маніяка, якого розстріляли, коли йому було 9 років.( Д/с "Слідство вели з Леонідом Каневським", cерія "Маска смерті"). І таких депутатів які займались в ВР онанізмом в прямому сенcі при камерах було повно? МВС та ВР це секції боксу?
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07.10.2022 13:26 Ответить
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07.10.2022 16:09 Ответить
Дуже шкода, що в нас така лайно-ситуація, пам'ятаю як в одному інтерв'ю наш вже полеглий воїн казав: "Якби я вбив Сальдо 23 лютого отримав би термін, а якби зараз, то героя України"
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07.10.2022 12:36 Ответить
Якою ж треба бути сволотою, що б вступати до лав таких угрупувань. У них час зупинився ще років 25 тому. Просто їдьте до рф і там реалізуйте життя як в жмурках, бригаде, бандитському петербурге.
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07.10.2022 12:37 Ответить
Вони там теж хахли, це тут вони тіпа рускомірци. Кримчанє з донбасянами вже знають, проходили.
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07.10.2022 12:47 Ответить
Проте після втечі Киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових "прибутків"", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3372110

Думаю, що цей бізнес працював і до втечі дроцента. Варто лише пригадати: яку посаду займав дроцент в МВС.
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07.10.2022 12:39 Ответить
такого кацапського лайна в Україні ще достатньо на жаль
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07.10.2022 12:41 Ответить
а саму ківу коли вже обшкурять?
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07.10.2022 12:46 Ответить
А що заважало затримати зрадника коли він гадив на камери перед носом?? Стільки років було відомо хто він і що він. Це просто зрада як завжди від Українських проданців- корупціонерів. Це ганьба. Так що не розказуйте які ви там в чинах патріоти. Вам ніколи довіри від українця не буде
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07.10.2022 12:47 Ответить
Який воно "прідатіль", якщо завербований агент? Глиста тобто, як зеуйописко...
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07.10.2022 12:49 Ответить
Покажите их лица, всех.
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07.10.2022 12:58 Ответить
А скільки було україномовних зрадників? (україномовний - це той, хто не говорить російською взагалі ніколи і не її, а не той хто знає українську мову)
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07.10.2022 13:01 Ответить
Проте після втечі Киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових "прибутків"", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3372110

я так розумію, що якби підари, підара ківи не перейшли дорогу місцевим наркобізнесменам, вони б і далі чудово себе почували у Києві?
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07.10.2022 13:03 Ответить
"після втечі Киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес" - ось і відповідь хто такий Кива. Розбагатів на наркоторгівлі з недореспубликами. Що там тепер каже супер-патріот Аваков? Це ж він цю гніду звів на високі шаблі.
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07.10.2022 13:21 Ответить
Я фигею от этих слов с дефисом на русском языке. Депутат-предатель звучит прикольно . Типа падишах-император из Дюны
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07.10.2022 13:23 Ответить
Ківа - радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та колишній голова Соціалістичної партії України (2017-2019). Колишній очільник полтавського обласного осередку «Правий сектор» (2014). Боже, яке лайно піниться!!! - І це все за вкрадені наші "бабки"!!!
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07.10.2022 13:49 Ответить
Немедленно арестуйте авакяна, это и есть главное действующее лицо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.10.2022 14:02 Ответить
Не на часі. Як тільки втече з України.. то зразу і оголосять підозру.
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07.10.2022 14:40 Ответить
А тих справжніх патріотів, що намагалися затримати цих "патріотів за жизнь" вже відпустили з СІЗО чи де вони там зараз?
А взагалі в полтавській міській раді його адептів ще допуя.....
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07.10.2022 14:02 Ответить
Авакова взяли?
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07.10.2022 14:07 Ответить
це ті, кого в автобусі під Полтавою попистили? Це ті, яких потім ЄрZевлада захищала? Тепер взад здали?
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07.10.2022 14:22 Ответить
А куди поділися "КРЕМЛЯДСЬКІ КАЦАПОМОРДІ ПТЄНЦИ КЄРЄНСКОГО-КИВИ", які 9 травня 2016 - 2021 років покладали квіти до надгробка "дєдов-вбивць-мародерів", яких ФЕЙСИ усі ДОКУМЕНТАЛЬНО ЗАФІЛЬМОВАНІ ЖУРНАЛІСТАМИ на шабаші більшовицько-кремлядських бойовиків...???!!!
УСІХ до ШИБИНИЦІ і в БУЦИГАРНЮ...!!!
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07.10.2022 14:48 Ответить
У мене до цього часу залишилося питання, в кого стріляв в АТО Кива? Скільки справ було порушенопроти Порошенко і скільки за три роки по віденошенню до Киваи, ерім жомової ями? Не соромно СБУ, ДБР, поліції, прокуратурі?
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07.10.2022 14:49 Ответить
А як там куратор Ківи - товариш Аваков?
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07.10.2022 15:12 Ответить
Есть и такая версия. Не шкива здесь главный. Его на это дело издалека долго привязал вадик- гадик по просьбе мертвого. Эти мудрецы могли так.
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07.10.2022 15:56 Ответить
Братан, держисиь, мы фсех пабидим
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07.10.2022 18:20 Ответить
Извиняюсю перед всеми сотркдниками,, кто не замешан
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07.10.2022 18:40 Ответить
 
 