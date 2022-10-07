СБУ обезвредила в Киеве преступную группировку, которой из РФ руководил депутат-предатель Кива

Участники банды входили в общественное объединение "Патріоти за життя", подконтрольное бывшему народному депутату Илье Киве. Сам он находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, среди которых государственная измена и посягательство на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что до побега нардепа в РФ эти "патриоты" выполняли его задачи по осуществлению провокаций во время массовых мероприятий для расшатывания общественно-политической обстановки в Украине.

Также их привлекали к так называемой "физической поддержке" и охране публичных выступлений представителей прокремлевской партии, прежде всего, в центре столицы.

За участие в каждой из таких "акций" злоумышленники получали деньги от своих "координаторов" из ОПЗЖ.

"По данным следствия, в состав группировки входило по меньшей мере 12 человек, причастных к криминальным кругам. Их организатор был на прямой связи с Кивой, согласовывая свои действия, в том числе и после полномасштабного вторжения РФ".

По замыслу экс-нардепа, участники банды должны остаться в Киеве для поддержки оккупантов в случае захвата региона.

Однако после побега Кивы его приспешники решили организовать наркобизнес для получения дополнительных "доходов", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины планируется сообщение о подозрении организатору и участникам преступной группы и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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