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Украина работает над возвращением 32 детей, которые были депортированы в Россию, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

Дети находятся на территории Российской Федерации, а родители находятся в Украине. Вице-премьер Ирина Верещук отметила, что Минреинтеграции работает над возвращением таких детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы знаем, каких детей похитили, и требуем от России их вернуть. По состоянию на сегодняшний день у нас проводится работа по возвращению 32 детей, которые находятся на территории Российской Федерации, но имеют родителей здесь, и родители хотят вернуть таких детей", - подчеркнула Верещук. .

Также в Минреинтеграции отметили, что есть факты, когда депортированных в Россию украинских детей со статусами незаконно усыновляют. Верещук отметила, что такие родители будут привлекаться к уголовной ответственности за незаконное усыновление украинских детей.

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А по Верещук за розмінування перешейку коли буде відкрите, вона народжена в РСФср і почила свої політ. Карьеру у Медведчука в 15 зажималася в Москві з пропогандонами , які ще питання
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07.10.2022 12:59 Ответить
Ты балаболка разместить переселенцев не можешь на зиму... Они на КПП в очереди на возврат в оккупир стоят.
Пиз-болка кон-я!!!!
Сначала ты их призываешь эвакуироваться, затем х-й на них ложишь!!! После этих преступлений против граждан - увольнение с позором не вариант!
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07.10.2022 19:14 Ответить
 
 