Какой смысл в НАТО, если в нем не будет Украины? - глава МИД Литвы Ландсбергис
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Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что без участия победившей РФ Украины существование НАТО лишено смысла.
Об этом он сказал в эфире литовского радио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
По словам Ландсбергиса, президент Владимир Зеленский поступил правильно, когда подал заявку на членство Украины в НАТО в ускоренном порядке, напомнив о стремлении страны. Он отметил, что Литва поддерживает это решение.
Дипломат заявил, что "возникло бы много вопросов", если бы Украина, победившая в войне против России, в будущем не стала частью НАТО.
"Мой вопрос: каким был бы НАТО и смысл у НАТО, если бы в нем не было Украины. Если НАТО признает, что наш самый большой стратегический вызов в XXI веке – это агрессивная Россия, и Украина является единственным государством, победившим в войне против РФ, и она остается вне НАТО. Тогда Украина становится больше НАТО, она становится защитником НАТО. Который в каком-то смысле защитил НАТО от стратегического противника", - сказал Ландсбергис.
Он назвал Украину "еще одним сильным трансатлантическим государством, поддерживающим присутствие США в Европе".
Пожалуйста, подождите...
і до складу цієї організації увійдуть більшість країн, які зараз приймають участь в дитсадочку "Ната"
По опитуванням 2012-13 років 50+% українців вважали, що НАТО абсолютно не потрібне Украні. Після початку війни цей відсоток трохи зменшився, але саме трохи.
Так шо не думаю, шо хтось буде виходити з сильного блоку і приєднуватися до дебілів.
(я розумію, шо то ви жартома, але такі жарти, підтримані массою дебілів, розмивають бачення куди Україні треба намагатися втиснутися за будьяку ціну).
Сподіваємся,щоб його почули ті ,від кого залежить наша доля.
ну серьезно, какая польза НАТО от мадьяр? ... и я бы посмотрел как мадьяры воюют за румын, которых ненавидят ... или Болгары за турок ... или турки за греков, что вообще хохма
дураку понятно что все эти страны собрали под НАТО только чтобы они между собой не воевали и все ... нужно делать НАТО 2.0, которые будет реально монолитной и сильной в военном и политическом плане организацией
Треба трохи ширше дивитись
Бо, видається, що їхня економіка розвивалася за рахунок того, що США забезпечували їм мирне життя.
Не может одна мыршавая Венгрия мешать приёму Украины.
Или венгров просто нах.