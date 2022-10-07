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В освобожденных населенных пунктах Херсонщины большая проблема с едой и электроснабжением, - Хлань

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

високопілля

Сейчас самая главная задача в деоккупированных селах – помочь людям подготовиться к зимнему периоду, они нуждаются в помощи продуктами, строительными материалами, необходимо возобновить электроснабжение.

Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается деоккупированных сел, с каждым днем ​​их становится все больше и больше… Ситуация гуманитарная крайне сложная. Большие проблемы с едой, большие проблемы с электроснабжением… сейчас ведутся ремонтные работы…", - отметил он.

По словам Хланя, здания в населенных пунктах разрушены, люди, которые пережили оккупацию, прятались в подвалах, ожидая ВСУ. Сейчас местных жителей нужно обеспечить продовольствием, им нужны строительные материалы - чтобы восстановить поврежденные дома, дрова, ведь скоро зима.

Организацией помощи занимаются сейчас и благотворительные фонды, и фонды областных депутатов, также работает в деоккупированных селах областная военная администрация.

Депутат отметил, что, конечно, целесообразнее эвакуироваться из этих населенных пунктов, однако есть люди, которые категорически отказываются от выезда, заявляя, что не покинут родные дома. И их мнение следует учитывать и помогать.

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В Литве начался сегодня целевой сбор помощи от населения для освобождённых районов. И нужен перечень, в чём и где больше всего нуждаются освобождённые районы. Понятно, что помощь собирают не только миллионеры, но и пенсионеры, поэтому нужно собирать то, в чём конкретно и более всего нуждаются наши украинские братья. И с учетом нашего печального опыта: помощь будет собрана и поступит в Украину дней так через сорок. Две границы надо пересечь.
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07.10.2022 15:19 Ответить
Список надо направлять в Ассоциацию самоуправлений Литвы. Там разберутся, что из каждого самоуправления просить.
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07.10.2022 15:22 Ответить
 
 