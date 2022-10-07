Ядерная атака РФ против Украины на фоне будущих учений маловероятна, - разведка Эстонии

В разведке Эстонии считают, что хотя РФ вскоре будет проводить свои ежегодные учения для сил, отвечающих за ядерное оружие, его применение против Украины маловероятно.

Об этом заявил руководитель Разведывательного центра Сил обороны Эстонии, полковник Марго Гросберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, несмотря на активизацию разговоров о риске, что РФ прибегнет к ядерному удару, пока не похоже на то, что российские силы собираются это сделать, и, кроме того, это было бы нерационально с военной точки зрения.

"Хочу подчеркнуть, что с военной точки зрения использование этого оружия не рационально - это не даст какого-то эффекта, разве что минимальный… Ядерную угрозу нельзя не принимать во внимание, но, по моему мнению, она не является действительно значительной", - говорит Гроссберг.

Читайте также: Меркель о ядерном шантаже Путина: к этим угрозам следует относиться серьезно