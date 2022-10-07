Ядерная атака РФ против Украины на фоне будущих учений маловероятна, - разведка Эстонии
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В разведке Эстонии считают, что хотя РФ вскоре будет проводить свои ежегодные учения для сил, отвечающих за ядерное оружие, его применение против Украины маловероятно.
Об этом заявил руководитель Разведывательного центра Сил обороны Эстонии, полковник Марго Гросберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
По его словам, несмотря на активизацию разговоров о риске, что РФ прибегнет к ядерному удару, пока не похоже на то, что российские силы собираются это сделать, и, кроме того, это было бы нерационально с военной точки зрения.
"Хочу подчеркнуть, что с военной точки зрения использование этого оружия не рационально - это не даст какого-то эффекта, разве что минимальный… Ядерную угрозу нельзя не принимать во внимание, но, по моему мнению, она не является действительно значительной", - говорит Гроссберг.
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Тому він може вдарити ядерною ракетою бо до останнього не буде вірити що буде відповідь хоча кремль попереджали
Але кремль не вірив і в санкції і в ленд-ліз для України бо Росії всі бояться тому таке неможливо так вважають в кремлі
Тому зробити велику помилку кремлівські шизофреники можуть бо будуть сподіватися що світ їх боїться і не здатний на відповідь - хоча кремль не враховує що за 7 місяців війни в Україні армія РФ більше втратила ніж досягла
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
Единичные пуски МБР вполне могут быть нейтрализованы развернутой в Европе системой ПРО.
На массированный удар НАТО ответит всеми силами, и Оркостан будет уничтожен полностью.
Удары тактическим ЯО мощностью в несколько килотонн много вреда не причинят (ужас, конечно, но не ужас-ужас), но тогда уже никто с Кремлем цацкаться не будет.