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Ядерная атака РФ против Украины на фоне будущих учений маловероятна, - разведка Эстонии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,зброя,ядерна,ядерний

В разведке Эстонии считают, что хотя РФ вскоре будет проводить свои ежегодные учения для сил, отвечающих за ядерное оружие, его применение против Украины маловероятно.

Об этом заявил руководитель Разведывательного центра Сил обороны Эстонии, полковник Марго Гросберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, несмотря на активизацию разговоров о риске, что РФ прибегнет к ядерному удару, пока не похоже на то, что российские силы собираются это сделать, и, кроме того, это было бы нерационально с военной точки зрения.

"Хочу подчеркнуть, что с военной точки зрения использование этого оружия не рационально - это не даст какого-то эффекта, разве что минимальный… Ядерную угрозу нельзя не принимать во внимание, но, по моему мнению, она не является действительно значительной", - говорит Гроссберг.

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Топ комментарии
+6
Тот момент, когда Куйло ударило ядрёно, но не из того чемодана.
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07.10.2022 14:39
+4
Бл..дь, а з чого почалося повномасштабне вторгнення? з навчань, чи ***** забули?
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07.10.2022 14:52
+4
Та ну пля. Напад росиії теж був малоймовірним. Поставте під Київом ракету з ядерною головою - і не буде цих "або нападе, або не нападе".
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07.10.2022 15:19
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війна проти України..теж видавалась маячнею
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07.10.2022 14:32 Ответить
типо до цього не було видно, що пітун, разом зі своєю бухою русской салдатньою не вчиная ірраціональних дій?!
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07.10.2022 14:32 Ответить
Тот момент, когда Куйло ударило ядрёно, но не из того чемодана.
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07.10.2022 14:39 Ответить
Але треба розуміти що путін готовий піти на все тільки здохнути він не готовий.
Тому він може вдарити ядерною ракетою бо до останнього не буде вірити що буде відповідь хоча кремль попереджали
Але кремль не вірив і в санкції і в ленд-ліз для України бо Росії всі бояться тому таке неможливо так вважають в кремлі
Тому зробити велику помилку кремлівські шизофреники можуть бо будуть сподіватися що світ їх боїться і не здатний на відповідь - хоча кремль не враховує що за 7 місяців війни в Україні армія РФ більше втратила ніж досягла
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07.10.2022 14:42 Ответить
Бл..дь, а з чого почалося повномасштабне вторгнення? з навчань, чи ***** забули?
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07.10.2022 14:52 Ответить
Та ну пля. Напад росиії теж був малоймовірним. Поставте під Київом ракету з ядерною головою - і не буде цих "або нападе, або не нападе".
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07.10.2022 15:19 Ответить
Якщо умалішонний гном знатиме,що буде ответка по параші,то воно на таке побоїться піти.Хоча,Брити відкрито про це сказали.
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07.10.2022 15:33 Ответить
Ага, успокоили... Ждем инфу от разведки Латвии.
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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07.10.2022 15:58 Ответить
Золотые слова!Н
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07.10.2022 17:04 Ответить
Применение стратегических межконтинентальных баллистических ракет с мегатонными головами чревато угрозой радиоактивного заражения обширных территорий самой России.
Единичные пуски МБР вполне могут быть нейтрализованы развернутой в Европе системой ПРО.
На массированный удар НАТО ответит всеми силами, и Оркостан будет уничтожен полностью.
Удары тактическим ЯО мощностью в несколько килотонн много вреда не причинят (ужас, конечно, но не ужас-ужас), но тогда уже никто с Кремлем цацкаться не будет.
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07.10.2022 17:02 Ответить
 
 