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Новости Война в Украине
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Зеленский (16567) еда (319) петиция (326) ВСУ (5164)

Зеленский отреагировал на петицию о вегетарианских и веганских сухпайках для ВСУ: Шмыгаль должен проработать предложения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сухпай,раціон

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой призвали ввести вегетарианские и веганские сухие пайки для Вооруженных Сил. Перед этим обращение набрало более 25 тысяч подписей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Офиса президента.

В ВСУ и в других военных формированиях нет вегетарианских сухпайков. Поэтому Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать предложение по петиции. Далее о результататах работы Кабинет министров должен проинформировать автора петиции.

Автор петиции Петр Павлов предлагает добавить к имеющимся сухпайкам дополнительные, учитывающие пищевые особенности военных.

По его словам, такие изменения приблизят ВСУ к высоким стандартам и привлекут внимание потенциальных рекрутеров. Автор приводит пример, что вегетарианские сухпайки используют, в частности, в Соединенных Штатах.

Также читайте: Без Украины союз НАТО не так крепок, - Зеленский

Также в петиции отмечают, что появление вегетарианских сухпайков будет важно для людей, не употребляющих мясные продукты с этических взглядов; для верующих; для людей, чей организм имеет ограниченную возможность усваивать лактозу; для людей с периодическими проблемами пищеварения.
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Топ комментарии
+12
Интересная очередная схема, но боюсь с кучей вооружённых и воюющих людей она вряд ли пройдёт. А вообще надо прекращать заниматься ерундой с этим веганством и подобной дуристикой и готовится к активным боевым действия в зимний период
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07.10.2022 15:26
+10
ну а в когож,це у них так россійска народна забава,Гойда.називається
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07.10.2022 15:25
+9
Що всі носяться з тими сухпаями, як з писаною торбою? Хоча це й не дивно, бо простий обиватель не знає, що у ЗСУ ті інших складових сектору безпеки і оборони ДПНП не є основним способом харчування особового складу. Основний спосіб-це ГАРЯЧЕ три/чотириразове харчування. Сухпай використовується у випадках, коли немає можливості забезпечення гарячим харчуванням. А тепер ще й зампотилу і начпроду додатковий головняк. Хоча у Статуті сказано лише про дієтичне харчування...
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07.10.2022 15:27
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07.10.2022 15:18 Ответить
Це у кацапів сталася така .....ня ?
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07.10.2022 15:22 Ответить
ну а в когож,це у них так россійска народна забава,Гойда.називається
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07.10.2022 15:25 Ответить
Це , дійсно , жахіття 🥺😫
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07.10.2022 15:27 Ответить
Та який нахер в них.
Гойда, гойда, гойдаша...(с)
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07.10.2022 16:34 Ответить
І тепер з сухпайків можна по "вимогам народу" прибрати все м'ясо і замінити на капусту. І не скиглить.
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07.10.2022 15:20 Ответить
Ні , будуть сухпайки двох видів - на вибір !
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07.10.2022 15:23 Ответить
Це в США так, а у нас буде вибір особі, яка має проблеми з травленням їсти їжу де м'ясо замінили на бобові чи не їсти взагалі. От і буде два на вибір їсти чи ні.
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07.10.2022 15:29 Ответить
А коли один з двох видів зʼїдять, то на вибір залишиться тільки один вид
І шось мені здається, що 99,(9)% військових він буде не до вподоби...
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07.10.2022 15:30 Ответить
а могут съесть сразу - мыши, как в известной истории с госрезервом
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07.10.2022 16:07 Ответить
Интересная очередная схема, но боюсь с кучей вооружённых и воюющих людей она вряд ли пройдёт. А вообще надо прекращать заниматься ерундой с этим веганством и подобной дуристикой и готовится к активным боевым действия в зимний период
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07.10.2022 15:26 Ответить
Ключове СХЕМА. Ніби все добре, тільки це вирішити треба і все.
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07.10.2022 15:30 Ответить
Точно!брать у всех по два раза в день СПЕРМУ!Главное смешивать и пирожки пекти!!!Всё веганское!!!!
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07.10.2022 18:30 Ответить
а зимову форму дасть Естонія
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07.10.2022 15:28 Ответить
Капуста коштує не набагато дешевше вже чим м'ясо! Мимо-каси!
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07.10.2022 18:20 Ответить
Якщо вегетаріанці так піклуються за тварин , то чому вони їх об'їдають ?
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07.10.2022 15:23 Ответить
За результатами розгляду петиції Шмигаль доручив Резнікову звернутися до країн НАТО, а краще шляхом запису відеоповідомлення, з дорученням закрити потребу у вегетаріанських та веганських сухпайків для ЗСУ
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07.10.2022 15:24 Ответить
В мене таке відчуття,що ці всі звернення ОП спеціально закидає в маргінес. Падли зелені. На фронті,й@б вашу мати...тільки про це і думати..про веганство
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07.10.2022 15:24 Ответить
Спартанці були вегетаріанцями!
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07.10.2022 15:26 Ответить
лично видела? или просто с телевизора в голову насрали?

а в америке негры вообще недоедают - так что из этого?
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07.10.2022 15:32 Ответить
І всяких калік кидали зі скелі!!!
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07.10.2022 15:32 Ответить
Это тебе лично "спартанцы" обьявили, тролль?
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07.10.2022 15:34 Ответить
Бгггг, тобто давнім вегетаріанцям дозволялося варити супчік з кровʼю свіжо вбитої скотини? Читаємо про спартанську юшку і не пишемо дурниць
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07.10.2022 15:37 Ответить
баран, в марафоне был репортаж с фронта где сами военные что не едят мясо просили об этом
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07.10.2022 15:33 Ответить
У твоей мамы сын-баран.
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07.10.2022 15:45 Ответить
В марафоні? Тоді і з тобою, і з цією інфою все ясно.
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07.10.2022 15:51 Ответить
ну ладно, у мене в самої є друг з Миколаєва, воює, а він м'яса ніколи не їв. я часто думаю, як йому там, бідному, і так худий.
у США, впевнена, повно таких пайків, не проблема. можна й кошерні роздобути, єслішо.
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07.10.2022 19:36 Ответить
Повірте. Це зараз для нього найменша проблема.
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07.10.2022 19:39 Ответить
Що всі носяться з тими сухпаями, як з писаною торбою? Хоча це й не дивно, бо простий обиватель не знає, що у ЗСУ ті інших складових сектору безпеки і оборони ДПНП не є основним способом харчування особового складу. Основний спосіб-це ГАРЯЧЕ три/чотириразове харчування. Сухпай використовується у випадках, коли немає можливості забезпечення гарячим харчуванням. А тепер ще й зампотилу і начпроду додатковий головняк. Хоча у Статуті сказано лише про дієтичне харчування...
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07.10.2022 15:27 Ответить
красивое: русню мочат в сортире! ))
https://twitter.com/i/status/1578093092124622864
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07.10.2022 15:28 Ответить
Орк звик що в руських сєлєніях сортіри - думав стрибне в дірку і пересидить в лайні. - А там унітаз

Это не я сказала.
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09.10.2022 11:02 Ответить
Коли коту нема чого робити - він лиже собі яйця (С) народна мудрість...
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07.10.2022 15:28 Ответить
Во длббы занимаются имитацией бурной деятельности - одни длббы пишут х.ню всякую, другие длбббы подписывают х.ню всякую, третьи длббы исполняют х.ню всякую...

у зе-гнид кипит работа...
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07.10.2022 15:30 Ответить
Все как дохтур приписал. Работает лобби по изготавливающее или подготовившиеся к изготовлению "веганских пайков. Люббисты, скорее всего из власти. От их имени чувачек пишет петицию, которую, в отличие от многих петиций, болезненных для Зеленского-тут же расписывают на Шмыгаля. И вот-новая "важная" тема для обсуждения для пересічних и живые деньги для можновдаців.
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07.10.2022 15:33 Ответить
От як відверта херня, то ЗЄрмаки одразу до справи.

Зараз ще долбануті феміністки зареєструють петицію за підрозділи ЗСУ без человіків.
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07.10.2022 15:50 Ответить
їбанаріум
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07.10.2022 15:52 Ответить
в походах в польових умовах Коран дозволяє їсти сало навіть мусульманам. А ці вегани хочуть бути святіші за Папу Римського - не їстимуть м'ясо ні за яких умов
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07.10.2022 15:52 Ответить
"Коли собаці нєхрен робить - вона яйця лиже!" Коли треба було зброю робить - ми займалися "великим крадівництвом", саджанням мульярда дерев" і створенням "університетів майбутнього" Коли треба "жили рвать", щоб одягнуть армію в зимову форму - наші ДЛБЙБи займаються "вгетаріанськими пайками"!
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07.10.2022 15:57 Ответить
"... для людей, чий організм має обмежену можливість засвоювати лактозу..." на скільки відомо таких взагалі не призивають.
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07.10.2022 16:00 Ответить
а насчет соответствия какому-то госту нет петиций? там, количество килокалорий \белков\жиров и т.п.?
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07.10.2022 16:04 Ответить
оперативність Найвеличнівшивого, "преза тільки позитивних новин", на "ненайперші у світі" проблеми просто вражає..
в той час, як нагальні проблеми припадають пилом місяцями або взагалі ігноруються
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07.10.2022 16:19 Ответить
Як на мене, не раціонально. Організму в екстремальних умовах потрібен тваринний білок. На рослинних білках тяжко виконувати завдання по обороні країни.
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07.10.2022 16:37 Ответить
Диванні піклувальники напевно мають бажання перетворити харчування в АРМІЇ на щось подібне як в дієтичних їдальнях. Чи подібні ініціативи є спроби "мелкімі капастямі" підірвати боєздатність АРМІЇ. Допустимо МінОборони запровадить у військах сух. пайки для вегетаріанців. Потім кашерної їжі забажають євреї, мусульмани дещо свого...
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07.10.2022 16:42 Ответить
Шановні критики, "закрийте *******" бо, лише солдат зрозуміє користь цих пайків. Будете на їх місці, будете коментувати. А то, нащо то, нащо сьо. Вас лядь спитатися забули!
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07.10.2022 19:13 Ответить
 
 