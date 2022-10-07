К спасательно-аварийным работам на местах ракетных ударов в Запорожье привлекли 96 добровольцев, - ГСЧС Украины. ФОТОрепортаж
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Вторые сутки спасатели ГСЧС совместно с коммунальными службами продолжают аварийно-спасательные работы на местах ракетных ударов, разрушивших жилые дома в Запорожье 6 октября.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня для помощи профильным службам присоединились 96 добровольцев. Эти люди прошли обучение, которое проводилось на базе Учебно-методического центра ЦЗ и БЖД для членов добровольных формирований гражданской защиты, а сегодня уже приступили к работе - помогать профессионалам. Среди добровольцев и бывшие работники Главного управления ГСЧС и ветераны пожарной охраны", - говорится в сообщении.
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Jimmy Hill
показать весь комментарий07.10.2022 16:19 Ответить Мне нравится 2
Dmitry MG
показать весь комментарий07.10.2022 17:15 Ответить Мне нравится 1
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