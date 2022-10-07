В оккупированном Энергодаре раздаются выстрелы: пропали свет, вода и интернет, - мэр Орлов
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В Энергодаре оккупанты усилили провокации. Из-за сильных выстрелов произошло внезапное отключение электроэнергии.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время поступают сообщения о мощных обстрелах, повлекших внезапное отключение электроэнергии. Вместе со светом исчезло и водоснабжение. В городе нет интернета", - написал Орлов.
Информацию о возможных разрушениях и пострадавших выясняют. Радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и самом городе в норме.
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Bob Fayn
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