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В оккупированном Энергодаре раздаются выстрелы: пропали свет, вода и интернет, - мэр Орлов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергодар

В Энергодаре оккупанты усилили провокации. Из-за сильных выстрелов произошло внезапное отключение электроэнергии.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время поступают сообщения о мощных обстрелах, повлекших внезапное отключение электроэнергии. Вместе со светом исчезло и водоснабжение. В городе нет интернета", - написал Орлов.

Информацию о возможных разрушениях и пострадавших выясняют. Радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и самом городе в норме.

Читайте: Оккупанты ввели в Энергодаре комендантский час
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партизанять
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07.10.2022 16:34 Ответить
Це є також зброя в орків. Адже без світла неможливо зарядити мобільний а відсутнісь інтернета теж на руку окупантам бо ті люди не мають змогу виходити на зв'язок
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07.10.2022 16:35 Ответить
Падгатовка. Чемпионат по *********** никто не отменял
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07.10.2022 16:46 Ответить
 
 