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В Нидерландах задержан мужчина, подозреваемый в поставках чипов в Россию в обход санкций, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Нидерландская полиция задержала 55-летнего мужчину, подозреваемого в поставках микрочипов в Россию вопреки санкциям, введенным со стороны стран Запада. Эти чипы могут использоваться в ВПК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.
"55-летний голландец продавал микрочипы, которые могут использоваться в военной промышленности, в Россию. Из-за международных санкций чипы нельзя продавать российским компаниям", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы Нидерландов задержали мужчину и арестовали его банковские счета.
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