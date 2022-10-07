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В Нидерландах задержан мужчина, подозреваемый в поставках чипов в Россию в обход санкций, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

поліція,нідерланди

Нидерландская полиция задержала 55-летнего мужчину, подозреваемого в поставках микрочипов в Россию вопреки санкциям, введенным со стороны стран Запада. Эти чипы могут использоваться в ВПК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.

"55-летний голландец продавал микрочипы, которые могут использоваться в военной промышленности, в Россию. Из-за международных санкций чипы нельзя продавать российским компаниям", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы Нидерландов задержали мужчину и арестовали его банковские счета.

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От підар. Ну нічо, зараз його вжарять. Тут не печерський суд... не відмажеться.
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07.10.2022 16:47 Ответить
Попался бизнесмен херов.
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07.10.2022 16:48 Ответить
ти ба яка курва!
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07.10.2022 16:48 Ответить
А на росії за зраду духовних скрєп, гвалтують гантелею...
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07.10.2022 16:50 Ответить
чипи? маск?
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07.10.2022 16:54 Ответить
Присудіть йому місяць в "Азові"....
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07.10.2022 17:52 Ответить
 
 