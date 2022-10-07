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Активную фазу наступления нужно проводить в ближайший месяц, позже погодные условия не будут способствовать наступательным действиям, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

костенко

Активная фаза наступления еще не наступила, и она будет зависеть от решений командования. Контрнаступление на Юге будет сложным, учитывая, что этот плацдарм очень важен для врага.

Об этом сообщил нардеп "Голоса", дающий отпор агрессору на Юге, Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас на южном направлении украинские военные проводят наступательные действия. Однако, я считаю, что активная фаза наступательной операции по освобождению всего правого берега Днепра, включая Херсон, еще не наступила. В перспективе на будущее контрнаступательные действия будут более активными и массированными", - объяснил парламентарий.

По словам Костенко, активную фазу наступления нужно проводить в ближайший месяц из-за погодных условий, но он подчеркнул: решение принимает командование.

"Я считаю, что это нужно делать в течение ближайшего месяца, потому что скоро холода. Уже сейчас погода не позволяет сделать все, что хотелось бы. К примеру, дожди не позволяют летать дронам, ухудшают проходимость военной техники, так же корректировка не может качественно происходить. Такие погодные условия не очень-то способствуют наступательным действиям", - отметил нардеп.

Очень важно выбить российских военных с юга до того, как туда массово зайдут мобилизованные части.

"Сейчас определенные части только пополняются мобилизованными, а когда их здесь будет значительное количество, станет гораздо труднее. В целом ситуация с контрнаступлением на юге сложная, потому что враг сосредоточил здесь достаточно много войск. Это очень важный плацдарм для россиян в стратегическом плане", - подытожил. Костенко.

Читайте: Россияне перебрасывают на Юг Украины первых мобилизованных, - нардеп "Голоса", воин Костенко
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Топ комментарии
+6
так і The Guardian пише очень важно, чтобы украинское контрнаступление продолжало добиваться прогресса быстрее, чем российская мобилизация сможет создать для него препятствия
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07.10.2022 16:52
+4
Костенко кстати защищал айропорт ДАП в Донецке "Киборг" ...а вы тут кого защищаете?🤣
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07.10.2022 17:15
+3
Але є винятки, як Костенко та деякі інші.
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07.10.2022 17:09
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так і The Guardian пише очень важно, чтобы украинское контрнаступление продолжало добиваться прогресса быстрее, чем российская мобилизация сможет создать для него препятствия
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07.10.2022 16:52 Ответить
Два великих наступі під Ізюмом і Лиманом не змогли повноцінно закрити котли за браком ресурсів і особливого складу. Наступ це прекрасно і бажано,але логістика повинна бути також бажаною і своєчасною. Бажаю успіхів, хоч трохи настрій спаплюжили новини про наполовину зайняте село під Бахмутом,зато Сватовський район іде на очищення
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07.10.2022 18:10 Ответить
Але є винятки, як Костенко та деякі інші.
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07.10.2022 17:09 Ответить
Что то из серии чтобы вода стала горячей её надо подогреть
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07.10.2022 17:10 Ответить
Костенко кстати защищал айропорт ДАП в Донецке "Киборг" ...а вы тут кого защищаете?🤣
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07.10.2022 17:15 Ответить
Це він кому поради дає? Взагалі це кожна домогосподарка розуміє. Але розуміти і планувати різні речі.
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07.10.2022 17:22 Ответить
Не знать что Костенко Киборг,это позорище...,с его боевым опытом...

Тогда вам надо знать всю банду ЗеКодломойских ..
Угораю с вас...🤣🤣🤣
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07.10.2022 17:25 Ответить
Освобождение правого берега Днепра ещё чрезвычайно важно для огневого контроля силами ЗСУ левого берега и Кинбурнской косы. Однако Херсону при этом придётся несладко как Николаеву и Запорожью сейчас. Это должны понять и принять те херсонцы, которые сейчас находятся в оккупации. Советую им сразу после освобождения эвакуироваться (тем, кто куйло не ждёт, конечно). А кто из них опять Куйло ждёт- пусть остаются...
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07.10.2022 17:39 Ответить
Костенко "Киборг", вIн каже щьо ми ще не починали?
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07.10.2022 18:56 Ответить
А взагалі навіщо цітувати цього воїна? Він що, уповноважений командуванням щось озвучувати? Кому адресовані ці його особисті думки? Не зрозуміло для чого це робить ЦН, чому тільки його думку публікують, там що, нема більше воїнів крім нього?
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07.10.2022 19:11 Ответить
А почему нет?у нас свободная страна. Цитировать можно только Жданова и Дрыстовича?
Шото не нравиться иди на другой сайт и читай думку других воїнів.
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11.10.2022 10:21 Ответить
 
 