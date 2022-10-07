Маск попытался оправдаться за предыдущие посты: "Я большой фанат Украины, но не Третьей мировой войны"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова заговорил о войне в Украине.
Новый комментарий Маск оставил в ответ украинскому изданию KyivPost, информирует Цензор.НЕТ.
"Я большой фанат Украины, но не Третьей мировой войны", - написал Маск.
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+47 Александр Юр
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Пожалуйста, подождите...
Списати падіння акцій на цю тупу болтовню.
Ну десь так, треба вибачатись - https://lumiere-a.akamaihd.net/v1/images/Star-Destroyer_ab6b94bb.jpeg?region=0%2C0%2C1600%2C900&width=768
Ну, можно простіше...
Ілона , не клей дурня . ! .
Ім треба вивести деякі країни з НАТО, щоб їх завоювати і йти далі. Все що вони здатні завоювати вони вважають своїм ісконним.
А його Великі Кораблі - то взагалі на глобальну перспективу.
Але давай оцей скомороший ковпак перегаворщиків "аля-лішбинєбиловайни" залишим для "професіоналів...
І вони вже привикли до наших "йдіть нах*й", і ми вже до їхніх забльованих рил звикли - там у нас повна іділія...
читайте, недоумки, уважно що він пропонує.
вінт пропонує умовну бучу не звільняти, нехай українців і далі катують.
зате для маска це буде кошерно бо буде мир у всьому мирі.
Й війни й протистояння виграють виключно ті , хто не бздить низковерогідної але можливої "жопи" . Бункерна цвіль саме тому так знахабила , що щиро повірила в повну сцикливість "******************" середовища !
20 млрд. на ЗСУ
баксов !!!!
у маска есть хорошие заслуги - он организовал компании которые сделали массовые электрокары (всякий мог, но у него получилось), сделал отправку грузов и людей в космос более доступным и сместил с этой позиции россию, тот же старлинк - спутниковый интернет за небольшие деньги и широким покрытием( задорого есть и от других компаний)
но его позиция по Украине выглядит как продиктованная Кремлем. Он что - смотрит российское тв?
Маск не политик, не ответственный госдеятель..ОН сказал, что думал на своей странице . Не нравится - отпишись и всё. Маску надо казать спасибо за дела, которые он делает для УКраинры, а не на слова..которые никто не кинется осуществлять...Говорите и вы. И Сделайте для ВСУ половину того, что сделал Маск...КАк нам помогло видеть мир в глазах путина - кто мне подскажет ?
Згадайте, краще, своі слова про свободу слова, коли хтось раптом скаже, що, "эвреів та Iзраілю "не повинно взагалі існувати" та прийде до вас додому різати вам яйця та гвалтувати до смерті вас, та вашу сім`ю.
з промисловою частотою...
Я повторюю деталі. Бо сенс саме у них. Маск написав це у своєму Твіттері. Ви особисто підписані на його Твітер? Ви самі там прочитали цей твіт, або Вам хтось про нього розповів. Якщо хтось розповів - Ви не замислювалися НАВІЩО? Навіщо в той час, як му***е керівництво знову виявилося не готове захищати населення...(Тепер - від іранських дронів) - і виборці гинуть у Запоріжжі, Білій Церкві, Дніпрі і невідомо куди ці "Шахиди" прилетять завтра... у той час, коли через раду саджають на комітети колаборантів ОПЗЖ... нам раптом починають розповідати про те , що вони підглянули в особистому Твітері Маска... чи про те що Зеленський підписав неймовірний важливий у ці дні указ про футбольний телепул.. Народу підсовують дрібні скандальчики, щоб він не обговорював інших питань.
Наприклад: чому при таких величезних бабках що йдуть в країну, армію постачають волонтери за народні спітнілі гривні... щоб народ не обговорював чому одних зрадників знімають і на їхні посади ставлять інших зрадників... Чому кум ермака очолив нацбанк? Коротше, давайте - посилайте Маска на всі сторони світу (і нехай свій інтернет, яким він забезпечив все ВСУ забирає із собою - ми ж горді, так? Або інтернет нехай залишить? , вірно?
Шановний ! Вам пудрять моски скандальчиками з Твітера і в цей час будують у країні диктатуру...Але ви цих не посилаєте - хто людей з Чернігова, Київської області та Маріуполя не вивіз... хто вас обкрадає і забирає під час війни бабки від армії на дороги... А чому... А тому, що вони вам вчасно підсовують Маска... Ось, мовляв, хто йолоп, а не вони !
І звичайно Маск у всьому винен... Вагнеровців бацькє здав Маск... Танкову бригаду перед війною з Півночі прибрав Маск...Особистим наказом...Готував Жуляни (нічого там не роблячи щоб унеможливити) висадку рашського десанту теж Маск... Мости на Півдні то ясно - Маск не підірвав і коридори з Криму розмінував теж Маск... Ось він, звичайно, головна сволота і є... І саме його і треба гнівно викривати і посилати... Більше ж немає винних так?
Отоже не ведіться на ці пропагандонськи вам очізалепленя...
Якщо вам кажуть і розганяють по мережах, що Мбаппе аніслова не написав в підтримку УКраїни швидко питайте себе: що там втихаря роблять зараз в ОП.
Ілон Маск заявив, що деякі східні регіони України "віддають перевагу Росії" та опублікував карту політичних уподобань українців 10-річної давності
А тепер будь ласка, подумайте:
Який відсоток жителів Донбасу розмовляють виключно російською?
Який відсоток ... дивився російське ТБ?
Маск просто як компьютер, вивчив ЗАПРОСИ - ЧИМ цікавились БІЛЬШЕ мешканці Донбасу.
І зробив висновок на підставі того, ЩО ЇХ ЦІКАВИЛО.
Коли мене не цікавить росія, я не шукаю по їх сайтам, не дивлюсь їх ТБ...
Українці самі ВПУСТИЛИ в свій мозок вплив росії.
І це навіть в керівництві країни.
А Маск тільки констатував факти.
Чи не так?
судячи з відео Ви робите трошки дивні коменти. наче, офіційно найбагатша людина світу має звертати увагу на якусь критику. для того щоб сперечатися з Ілоном варто згадати про логіку. Вам її викладали? ця людина - існує в ідеях соціалістичного минулого. людина, що витрачає 65 % свого часу на іновації, вирішення технологічних проблем буде копирсатися в минулому Україні? навряд чи!!!
Тільки висловив припущення стосовно слів - "віддають перевагу росії"
Якщо деякі мешканці Донбасу віддають перевагу російській мові,
перевагу російським пісням
перевагу російським ТБ
це ніяким чином не свідчить про те, що вони віддають перевагу КОМУ?
А така перевага впливає на те, що дехто коли їх ******** росіяни, кажуть, що це ЗСУ.
Чи може Маск винний, що українці допустили такий вплив росії?
Будь-які территорії в межах кордонів України - це власність всього народу України.
А російську мову в Україні десятиріччями ретельно і послідовно насаджував СРСР, нерідко просто шляхом ураїнського заміщення населення російськомовним.
2.Маска я не виправдовую.
3.Тільки написав ПРИПУЩЕННЯ, що він висловився ЯК компьютер, що ТІЛЬКИ факти приймає до уваги.
От пропоную Вам (якщо бажаєте) зробити виновок:
У Німеччині багато тих, хто приїхав по німецькій лінії (хтось з тат, мам, бабусь по пашпорту були німці).
Вони отримали громадянство, державний захист, житло, медичну страховку... Комусь зробили операції безкоштовно... Хтось отримав пенсії, ні дня не працювавши в Німеччині.
Має можливість отримувати соцзабезпечення роками, не працюючи...
Дивляться російське ТБ
І ХАЮТЬ Німеччину, кажучи що в росії краще.
Які висновки можна отримати?
Бо як тоді з Вашим висновком?
У 1941 році гітлеровська Німеччина напала на СРСР.
Вважаєте, що всі німці були гірші, ніж громадяни СРСР?
Різницю відчуваєте?
Якщо немає рідних і друзів у росії, легко всіх записати у негідники.
І ще, в Україні своїх негідників немає?
Так що не намагайтеся тут гратися у адвоката агресорів. Німеччина десятиріччами після Другої світової перед різними народами вибачалася і репарації виплачувала. Чи Вам про це нічого не відомо?
А Ви навіть не поцікавились, що це за люди такі, що не тільки не підтриміють війну, а навіть не працюють на підприємствах, виробляючих зброю.
І тільки вони як у Німеччині при Гітлері, так і в Росії зараз сидять в тюрмах. Не за злочини
Я кажу тільки про тих, хто навіть якщо їх будуть розстрілювати , не підуть ніколи вбивати не тільки українців.
То що стосовно таких скажете?
Тільки ті, про кого я написав, не потребують виправдовування перед будь якою країною чи слідством
https://www.jw.org/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BC/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B/
У нацистській Німеччині була ОДНА категорія людей, які не підтримували Гітлера, не йшли воювати і вбивати мого діда (й інших родичів всіх тут на сайті) незважаючи на те, що їх ЗА ЦЕ кидали в концтабори і страчували.
Зараз в Росії , ТА Ж САМА група людей, не підтримує ні путіна, ні війну в Україні, попри те, що з них знущаються, катують і саджають у тюрми. До речі, ще до війни в Україні.
І ніхто з них не піде вбивати українців, навіть якщо їх саміх за це вб"ють.
Поцікавтесь, будь ласка, що це за люди, а потім можете робити висновок, стосовно того, гарні вони чи погані.
І якщо всі б поводились як вони, можливі були б війни на землі?
https://www.youtube.com/watch?v=jkwqiNeNMfE&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0