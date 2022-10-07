СБУ сообщила о подозрении 26 топ-организаторам псевдореферендума на временно оккупированных территориях Украины
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Служба безопасности Украины продолжает работу по документированию деятельности организаторов фейкового "плебисцита" на временно оккупированных территориях Украины.
Следователи спецслужбы собрали доказательную базу еще на 26 топ-организаторов фейкового референдума в Донецкой и Луганской областях Украины, говорится в сообщении на сайте СБУ, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в коллаборационной деятельности подозреваются еще трое "высокопоставленных должностных лиц" оккупационной администрации в Луганской области:
- Карякин Алексей – "глава" так называемой "общественной палаты ЛНР";
- Мирошниченко Денис – "глава" так называемого "народного совета ЛНР";
- Хорошилов Дмитрий – "первый заместитель главы" так называемого "народного совета ЛНР".
Этим фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Указанные лица обеспечили проведение мероприятий, имитирующих подготовку и проведение "волеизъявления" населения.
Задокументировано, что глава "общественной палаты лнр" направил обращение к псевдоначальнику "ЛНР" Леониду Пасечнику с инициативой проведения на временно оккупированной территории Луганской области "референдума" о присоединении к РФ на правах административно-территориальной единицы.
В свою очередь, "глава "народного совета ЛНР" Мирошниченко провел заседание этого незаконного органа, во время которого путем голосования был принят "закон" о "референдуме" и "постановление" о его назначении.
"Первый заместитель главы "народного совета ЛНР" Хорошилов, вместе с другими "депутатами", принял участие в заседании и проголосовал за проведение "референдума".
Эти лица неоднократно публично призывали к проведению антиукраинского "референдума" и заявляли о необходимости присоединения части территории Украины к РФ.
Вместе с другими приверженцами рашистов они будут отвечать за совершенное перед законом.
Досудебное расследование проводят следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской и Донецкой областных прокуратур.
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