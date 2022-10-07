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Новости Война в Украине
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МАГАТЭ (262) ротация (241) Запорожская АЭС (547) Рафаэль Гросси (107)

На Запорожской АЭС провели ротацию миссии МАГАТЭ и увеличили количество представителей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

магате

Международное агентство по атомной энергии провело ротацию представителей миссии в Запорожской атомной электространции. Теперь команду МАГАТЭ представляют четыре эксперта вместо двух.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.

"Генеральный директор Рафаэль Гросси подтвердил, что первая ротация миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье в Украине завершена, и сейчас на заводе находится новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям", - говорится в сообщении.

Читайте: Запорожская АЭС является украинским предприятием, - МАГАТЭ
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лучшая работа в мире
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07.10.2022 17:59 Ответить
Папєредников уже отротатили в ротан ? Какой с них толк ?
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07.10.2022 18:12 Ответить
А що вони всі ручки так поскладали?
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07.10.2022 20:27 Ответить
 
 