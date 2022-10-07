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На Запорожской АЭС провели ротацию миссии МАГАТЭ и увеличили количество представителей
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Международное агентство по атомной энергии провело ротацию представителей миссии в Запорожской атомной электространции. Теперь команду МАГАТЭ представляют четыре эксперта вместо двух.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.
"Генеральный директор Рафаэль Гросси подтвердил, что первая ротация миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье в Украине завершена, и сейчас на заводе находится новая усиленная команда экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям", - говорится в сообщении.
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Tohellandback
показать весь комментарий07.10.2022 17:59 Ответить Мне нравится 0
Oleg Mamont
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