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Зима в Украине не будет суровой. Вероятность долгих морозов мизерна, - Укргидрометцентр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зима

Следующая зима в Украине не будет суровой, а вероятность продолжительных морозов является "мизерной".

Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, цитирует его пресс-служба Кабинета министров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, зима 2022-2023 годов в Украине не будет суровой, а такая вероятность – "мизерная".

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Он отметил, что все зимы в стране проходят с температурным режимом выше привычной нормы.

"Не исключаются морозные периоды, возможно, даже сильные. Но они будут короткими и на общем периоде зимы не скажутся", — сказал синоптик.
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Топ комментарии
+30
Вірити гідроміцентру це як вірити Арестовичу
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07.10.2022 18:08
+21
...треба просто перестати мерзнути... (с)
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07.10.2022 18:31
+16
Це у московитів зима єнерал, а у нас вона єфрейтор.
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07.10.2022 18:10
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Вірити гідроміцентру це як вірити Арестовичу
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07.10.2022 18:08 Ответить
Навіть у Арестовича прогнози точніші, ніж у гідроміцентру
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07.10.2022 18:09 Ответить
ну він казав шо Лисичанск буде останнім містом яке орки захопили, пока прогноз підтверджується
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07.10.2022 18:58 Ответить
Зима буде 2-3 неділі
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07.10.2022 18:14 Ответить
...треба просто перестати мерзнути... (с)
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07.10.2022 18:31 Ответить
Сьогодні сонячна погода,вибачте,а за вікном уже дощ..
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07.10.2022 18:16 Ответить
НЕ расслабляться !
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07.10.2022 19:25 Ответить
Вы смотрите Арестовича?
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07.10.2022 21:39 Ответить
та вона кожного року в Україні не така як на Алясці, але чомусь як без опалення то холодно.
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07.10.2022 18:10 Ответить
Можна перезимувати під мостом біля діжки з вогнищем, як у фільмах з Гамарики
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07.10.2022 19:06 Ответить
Це у московитів зима єнерал, а у нас вона єфрейтор.
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07.10.2022 18:10 Ответить
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07.10.2022 18:12 Ответить
Они на три дня угадать не могут.А вообще главное что бы зимой ватники остались без ватников и замерзли в окопах на фиг.Они еще весной с трупов теплую одежду снимали.
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07.10.2022 18:11 Ответить
Це з серії шашликів у травні.
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07.10.2022 18:13 Ответить
Герої України. "Хоронили тричі": легендарний льотчик Матуляк першим прийняв бій з окупантами, знищуючи колони з Криму

https://espreso.tv/geroi-ukraini-khoronili-trichi-legendarniy-lotchik-matulyak-pershim-priynyav-biy-z-okupantami-znishchuyuchi-koloni-z-krimu

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07.10.2022 18:15 Ответить
Морская авиация
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07.10.2022 19:13 Ответить
Гідрометцентр у Зеленського текст вкрав? "Нє нагнєтайтє та готуйтесь всі до весни"...
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07.10.2022 18:23 Ответить
З початком війни на західні кордони з України ломанули навіть ті, кому не було потреби тікати, особливо депутати і проститутки, що однаково. А якби президент сказав, що "брати" почнуть війну проти "ми адін народ", то там би, взагалі, був би армагедон.
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07.10.2022 18:42 Ответить
Але армію треба було гарно готувати, гроші з бюджету виділяти, снаряди закупляти (а куплено було нуль за 2,5 року), дороги мінувати тощо. А це не робилося - так що гріх великий є і не треба виправдовувати!....
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07.10.2022 19:23 Ответить
Розкажи, чому не була "евакуйована" гордість України , літак "Мрія"??? "Что бі нє ломанулісь за кордон"??? 😡 Чому не були вивезені в безпечне місце дитячі будинки, будинки для літніх людей? Чому не були укріплені райони можливого наступу орків? Сам керівник ЦРУ особисто показував карту майбутнього наступу ...
Є хороший вислів, який колись сказала Голда Меир:

"Нет разницы между убийством человека и принятием решения, в результате которого этого человека убьют другие. Это в точности то же самое, если не хуже...."
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07.10.2022 19:59 Ответить
Депутаты и проститутки не одинаковы,от проституток хоть какая то польза есть.
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07.10.2022 21:59 Ответить
А там весна,опять шашлыки хавать будем!!!не жизнь,а сказка!
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07.10.2022 21:57 Ответить
Народна прикмета, яка діє з квітня 2019.
Якщо від державних органів щось запевняють, значить орієнтуйтесь, що буде навпаки.
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07.10.2022 18:25 Ответить
що зими не буде взагалі
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07.10.2022 18:59 Ответить
Народный прогноз погоды: 7 октября почитается память святой Феклы. В народе день назывался Фекла Заревница. С этого дня ночи становятся все темнее, день убывает "лошадиными шагами". В этот день было принято собирать с огорода свеклу. Чтобы узнать предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много желудей - к теплой зиме и "хлебному" лету.
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07.10.2022 18:28 Ответить
Забавный коктейль из древних культов плодородия и "святой Феклы"
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07.10.2022 18:36 Ответить
Это каждый день пишут такие народные приметы на сайте sinoptik.ua
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07.10.2022 19:13 Ответить
Ти про минини царя забула сказати, чи він теж "векла"?
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07.10.2022 18:37 Ответить
Пані, Ірина, змушений вас розчарувати-більшість дубів гарні вуйки вже давно перетворили в "мою хату найбільшу."Решту дубів , дорубують хто чим може.Не вдасться задіяти цю прикмету.
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07.10.2022 19:52 Ответить
"- кульбіда, ти де купаєшся?
- в річці.
- а зимой?
- та скільки там тої зими."
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07.10.2022 18:30 Ответить
Може й так, але лжесиноптики вже лякали жарким літом, яке таким і не було і закінчилося в акурат 1 вересня.
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07.10.2022 18:36 Ответить
До речі, саме 1-го вересня літо наче хтось вимкнув і почалась холоднаосінь.
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07.10.2022 20:57 Ответить
Да, да...віру, віру
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07.10.2022 18:41 Ответить
***
Торнадо, выбивший все стёкла в здании Гидрометеослужбы, как бы намекнул его сотрудникам, что сегодня не совсем "солнечно и преимущественно без осадков при слабом юго-западном ветре".
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07.10.2022 19:14 Ответить
Тож нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Нехай вам щастить(с) Коля Брехунець😂
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07.10.2022 18:45 Ответить
микола-гайморит)
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07.10.2022 19:31 Ответить
Яка різниця,яка зима,все одно вона буде.А топить треба і при плюсовій температурі,а сира плюсова погода набагато гірше переноситься,як суха морозна.
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07.10.2022 18:50 Ответить
Газу в сховищах бракує, вугілля для електростанції теж мало і переконують, що зима тепла. Значить треба просто готуватися до зими по максимуму прогнозам не довірят, бо потім скажуть, що не хотіли здіймати паніку.
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07.10.2022 18:55 Ответить
Арестович же он спрогнозував, що утеплюватися не треба, бо зима буде максимум два-три тижні...
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07.10.2022 19:21 Ответить
у zЕлені розрахунок простий, навіщо закуповувати вугілля і газ, якщо всі ТЕЦ, партньори обіцяли розїбати? Ну сам подумай. Логіка. Зіма буде мягка, їдемо на шашлики.
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07.10.2022 21:23 Ответить
Вообще то перед правительством и нефтегазом стояла конкретная задача - накопить в хранилищах 19 млрд кубов газа для нормального прохождения отопительного сезона... задачу не выпонили -накопили около 14 млрд - теперь гадают на кофейной гуще какая зима будет и надеются на "авось пронесет"
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07.10.2022 18:59 Ответить
гідрометеоцентр,це контора під назвою "бабка надвое казала" гадання на кофейній гущі.
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07.10.2022 19:05 Ответить
***
- скажите, а ваши прогнозы погоды всегда сбываются?
- всегда! вот только даты не всегда совпадают ))))
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07.10.2022 19:12 Ответить
Гідрометцентр такий впевнений...Мабуть домовився з Ослом і той видасть наказ Зимі.
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07.10.2022 19:20 Ответить
Є один спосіб, як зігрітися, коли у приміщенні прохолодно. Треба намет поставити посеред зали у хаті чи квартирі, і у ньому ночувати. Повітря у наметі можна й нагріти способами, відомими туристам. Просто невеличкий обігрівач типу закритої свічки: головне, щоб не вчадіти і не загорітися...
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07.10.2022 19:20 Ответить
По намету-непогано...Але до намету добре б пригодилися спальні мішки-для теператури-10 або 20 градусів мінус.На підлогу,замість матрасу-пінопласт, чи його похідні.
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07.10.2022 19:58 Ответить
Попередній прогноз на зиму -тепла , але більш точно після Покрови, це визначний день, перевірено десятки років
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07.10.2022 19:33 Ответить
Це просто клоунські виродки виправдовуються, що ******** закупівлю теплого одягу для армії.
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07.10.2022 19:49 Ответить
А газом ми і зараз снабжаємо окуповані території?
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07.10.2022 19:51 Ответить
Улюблена забавка - жартувати з синоптиків і їх прогнозів ( сам цим страждав ). Але більшість не хоче або не може розібратися як роблять прогнози і від чого залежить їх точність наприклад. Одна справа кваліфікація синоптиків друга нестача необхідного обладнання і фінансування. Щодо народних прикмет відносно погоди - вони можуть не працювати в наш час бо клімат змінився.
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07.10.2022 20:37 Ответить
Не слухайте! Зима буде дуууже важкою. Готуйте запасні варіанти на випадок розмороження міст і довготривалих відключень електричества. У разі чього ніхто вам не допоможе, бо не матимуть змоги. Будьте відповідальними відносно обставин, до себе і своїх близьких.
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07.10.2022 20:43 Ответить
«Зима близько». (с)
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07.10.2022 20:58 Ответить
Синоптики нас еще ни разу не подводили.
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07.10.2022 21:36 Ответить
 
 