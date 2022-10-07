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Зима в Украине не будет суровой. Вероятность долгих морозов мизерна, - Укргидрометцентр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Следующая зима в Украине не будет суровой, а вероятность продолжительных морозов является "мизерной".
Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, цитирует его пресс-служба Кабинета министров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, зима 2022-2023 годов в Украине не будет суровой, а такая вероятность – "мизерная".
Он отметил, что все зимы в стране проходят с температурным режимом выше привычной нормы.
"Не исключаются морозные периоды, возможно, даже сильные. Но они будут короткими и на общем периоде зимы не скажутся", — сказал синоптик.
Топ комментарии
+30 andriy niki1
показать весь комментарий07.10.2022 18:08
+21 Tommy Lee
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Є хороший вислів, який колись сказала Голда Меир:
"Нет разницы между убийством человека и принятием решения, в результате которого этого человека убьют другие. Это в точности то же самое, если не хуже...."
Якщо від державних органів щось запевняють, значить орієнтуйтесь, що буде навпаки.
- в річці.
- а зимой?
- та скільки там тої зими."
Торнадо, выбивший все стёкла в здании Гидрометеослужбы, как бы намекнул его сотрудникам, что сегодня не совсем "солнечно и преимущественно без осадков при слабом юго-западном ветре".
- скажите, а ваши прогнозы погоды всегда сбываются?
- всегда! вот только даты не всегда совпадают ))))