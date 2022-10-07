Глава МИД Эстонии Рейнсалу "поздравил" Путина с днем рождения: "Надеюсь, следующий он встретит в заключении за преступления против человечности"
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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу "поздравил" российского диктатора Путина с днем рождения.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Путин сегодня празднует день рождения. Надеюсь, следующий он встретит в заключении за преступления против человечности. Необходимо создать специальный трибунал по преступлениям, совершенным во время российской агрессии", - подчеркнул министр.
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Присвячується тим,хто не зміг залишитись,
але мріє повернутись..............
Серпневий сад манив плодами осені,
Веселкою виблискував квітник,
Сусіди ж,що прийшли сюди непрохані,
Перетворили все на чагарник.
Ні саду,ні городу,ні хатини,
Снарядами поорана земля,
Роз'їхалась по світу вся родина,
Подалі від сусідського гнилля.
Там, вдалині від отчого порогу,
Так туга крає,що немає спасу,
Чи подарує доля їм дорогу
До рідної домівки,до Донбасу ? ??
23.02.2018 20:26
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sigsauer
Когда закончится война.
Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ???
лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина -
я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла,
задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла …
ТАМ скрепы хоровод пусть водят... 2018
Бууемо й далі *******. (слова мого чоловіка).