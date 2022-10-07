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Глава МИД Эстонии Рейнсалу "поздравил" Путина с днем рождения: "Надеюсь, следующий он встретит в заключении за преступления против человечности"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу "поздравил" российского диктатора Путина с днем рождения.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Путин сегодня празднует день рождения. Надеюсь, следующий он встретит в заключении за преступления против человечности. Необходимо создать специальный трибунал по преступлениям, совершенным во время российской агрессии", - подчеркнул министр.

Читайте также: Путина начали критиковать в его ближайшем окружении, - Washington Post
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Топ комментарии
+30
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07.10.2022 18:30
+28
Сподіваюсь це останній день народження *****. А в той день коли він здохне я тупо куплю баян. І навчуся,***** на ньому грати)
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07.10.2022 18:25
+23
С днем рождение В.В.Х ! Кобзон ждет.

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07.10.2022 18:28
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p.s. класне фото
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07.10.2022 18:24 Ответить
Меченое путинскоеХуйлорыло!не хватает дружбана главного дьявалаПаРаши кирюши гундяя!!!
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07.10.2022 19:52 Ответить
Вчора ж хтось тут казав, що гундяй там вже майже подихає🤷‍♀️
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07.10.2022 21:50 Ответить
Сподіваюсь це останній день народження *****. А в той день коли він здохне я тупо куплю баян. І навчуся,***** на ньому грати)
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07.10.2022 18:25 Ответить
Грати не треба. Нормальні люди розривають
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07.10.2022 18:30 Ответить
sigsauer



Присвячується тим,хто не зміг залишитись,
але мріє повернутись..............

Серпневий сад манив плодами осені,
Веселкою виблискував квітник,
Сусіди ж,що прийшли сюди непрохані,
Перетворили все на чагарник.

Ні саду,ні городу,ні хатини,
Снарядами поорана земля,
Роз'їхалась по світу вся родина,
Подалі від сусідського гнилля.

Там, вдалині від отчого порогу,
Так туга крає,що немає спасу,
Чи подарує доля їм дорогу
До рідної домівки,до Донбасу ? ??

23.02.2018 20:26


Мне нравится 3

sigsauer


Когда закончится война.


Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.

А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ???
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07.10.2022 18:44 Ответить
Когда закончится война,

лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина -

я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла,

задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла …

ТАМ скрепы хоровод пусть водят... 2018
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07.10.2022 18:45 Ответить
Да никто не узнает *********** место поРаши! Там все СРАТЬ БУДУТ!!!
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07.10.2022 19:54 Ответить
Сподіваюсь пуйло його зустріне вже у пеклі...
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07.10.2022 18:26 Ответить
Цікаве прізвище. Рейн салу. Мабуть з українців.
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07.10.2022 18:27 Ответить
napevne predki ukraincy gdisj na beregu Reina v Nimetčine žili.
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08.10.2022 02:07 Ответить
а може все ж кращє без наступного? - плачуть смереки...
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07.10.2022 18:28 Ответить
С днем рождение В.В.Х ! Кобзон ждет.

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07.10.2022 18:28 Ответить
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07.10.2022 18:30 Ответить
А якими словами називав путіна Зеленський?...Порошенко путіна вбивцею називав, Байден також...
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07.10.2022 18:32 Ответить
Было такое - Гаспадин Президент, я готов с вами встретиться.
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07.10.2022 19:09 Ответить
Нехай краще зустріне наступний день народження в пеклі!
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07.10.2022 18:33 Ответить
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07.10.2022 18:34 Ответить
УВАЖУХА!!!
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07.10.2022 18:35 Ответить
Kartinki risovat - horosho. No ne bolse. Nado deistvovat realno, pomagat Ukraine, kotoraja vojujet segodnja za vsju Evropu. Tam narod gerojev, v otlitshii mnogih. Balty znajut, shto nado. Bolshije i sebedovolnyje posmotrjat na etu voinu kak na tsyrk. Kazhetsja tak- net vozdja, vsjo po...... A vozdi uzhe sidjat v kruge sovetnikov Rossnefti ili jeshjo gdeto...
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07.10.2022 18:50 Ответить
aitäh
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07.10.2022 18:59 Ответить
Ок
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07.10.2022 18:59 Ответить
Каби здох, гнида, до слідуючого дня, а з ним і всі парашні кацапи - буряти і інша шелупень!
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07.10.2022 18:52 Ответить
Вони самі не здохнуть....
Бууемо й далі *******. (слова мого чоловіка).
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07.10.2022 19:01 Ответить
Епічне фото! Ще б червону крапочку на хресті )))
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07.10.2022 18:53 Ответить
Дуже хочеться , щоб ху@ло вже Новий рік зустрів у чані з кип'ящою смолою , та здихав довго в страшних муках - заслужив чортяка 😡
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07.10.2022 19:07 Ответить
А я омрiюю, шобы нараис комитете-300, до нового года, в своем логове перегрызлись , як пацюки; розморозили двухсотого пыню, бо вiн вже який рiк тусит во фризере...згадали своей лишнехромосомностью, шо они а-ля арии, а значиццо зороастристы. та й викинули мумие муйлуши поверх скотомогильника, най птиця його клюе до голоi кiстки ...
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07.10.2022 19:22 Ответить
Желаю ему бокал шампанского с толчёным алмазом на ночь.
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07.10.2022 19:12 Ответить
Хотелось бы посмаковать, мол, шо будет опосля...
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07.10.2022 19:23 Ответить
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07.10.2022 19:15 Ответить
Красава только усиков не хватает!путинХуйло быстро налепи лобковые не мытые волоски чупакабры
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07.10.2022 20:46 Ответить
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07.10.2022 21:44 Ответить
Порядна і розумна людина
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07.10.2022 23:00 Ответить
 
 