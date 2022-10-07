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Фонд ООН откроет в деоккупированных городах Харьковщины пункты психологической поддержки детей

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

діти,депортація

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) намерен наладить систему психологической помощи детям деоккупированных громад Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской ОВА.

Первым городом, где ЮНИСЕФ откроет пункт психологической помощи детям, станет Балаклея. Впоследствии проект планируют распространить на Изюм и Большой Бурлук.

"ЮНИСЕФ планирует развернуть в Балаклее палатку с игровой зоной, где психологи будут работать с детьми, оказавшимися в беде во время оккупации. Сначала они приедут со своим персоналом для того, чтобы научить и впоследствии привлечь к этой работе наших врачей первичного звена и детскую поликлинику" , – рассказал директор облдепартамента здравоохранения Максим Хаустов.

Также в Балаклее представители Фонда осмотрели поврежденное помещение центральной районной больницы и пообещали предоставить новое оборудование для детского отделения этого заведения.

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"В больнице уже ведутся восстановительные работы. Медицинский персонал убрал много помещений, они вывезли всю грязь, оставленную россиянами. Сейчас остается только заменить разбитые окна и там смогут работать ковидное, хирургическое и терапевтическое отделения. Свет и интернет уже есть", - добавил директор департамента. 
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А що з проблемами на окупованих, крім стурбованості?
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07.10.2022 20:00 Ответить
 
 