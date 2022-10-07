Российские оккупанты угрожают персоналу Запорожской АЭС мобилизацией: хотят завербовать в "Росатом"

От работников АЭС требуют либо подписывать контракт о сотрудничестве с "Росатомом", либо увольняться, после чего их ожидает мобилизация.

Сотрудников Запорожской АЭС под давлением принудительной мобилизации пытаются перевести в подчинение "Росатома", чтобы "юридически" закрепить управление этой атомной электростанцией. Об этом на брифинге заявил бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Есть сообщения от украинского персонала, что их запугивают, пытаются перевести под "Росатом". Дали две недели на размышления, либо ты подписываешь контракт, либо увольняешься и потом тебя могут мобилизовать, потому что "референдумы" на захваченных территориях проведены, "указы" подписаны, поэтому оккупационная власть ведет себя достаточно жестоко с населением оккупированного Энергодара и с работниками ЗАЭС", - рассказал Плачков.

Читайте также: На Запорожской АЭС провели ротацию миссии МАГАТЭ и увеличили количество представителей