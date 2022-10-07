РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5198 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 865 8
война (47303) мобилизация (1668) Росатом (42) ГИЯРУ (20) Запорожская АЭС (547) Плачков Григорий (2)

Российские оккупанты угрожают персоналу Запорожской АЭС мобилизацией: хотят завербовать в "Росатом"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

От работников АЭС требуют либо подписывать контракт о сотрудничестве с "Росатомом", либо увольняться, после чего их ожидает мобилизация.

Сотрудников Запорожской АЭС под давлением принудительной мобилизации пытаются перевести в подчинение "Росатома", чтобы "юридически" закрепить управление этой атомной электростанцией. Об этом на брифинге заявил бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Есть сообщения от украинского персонала, что их запугивают, пытаются перевести под "Росатом". Дали две недели на размышления, либо ты подписываешь контракт, либо увольняешься и потом тебя могут мобилизовать, потому что "референдумы" на захваченных территориях проведены, "указы" подписаны, поэтому оккупационная власть ведет себя достаточно жестоко с населением оккупированного Энергодара и с работниками ЗАЭС", - рассказал Плачков.

Читайте также: На Запорожской АЭС провели ротацию миссии МАГАТЭ и увеличили количество представителей
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мене ото цікавить - що вони там роблять?
Продовжують працювати на окупантів, чи ординці дозволяють працювати на Україну, яким чином, якісь мутняки.
показать весь комментарий
07.10.2022 19:28 Ответить
Виконують свої обов'язки не дивлячись ні на що, це краще щоб просто відати під повний контроль Росатому, щоб вони точно від'єднали від української електромережі і почали приєднувати до Краснодарського краю.
показать весь комментарий
07.10.2022 19:46 Ответить
А персонал що, може вирішувати віддавати під контроль росатому станцію чи ні?
Я щось не розумію. Наче війна і станцію захопила орда...Чи ні?
показать весь комментарий
07.10.2022 20:06 Ответить
Так, захопила, але це АЕС. ЇЇ не можна просто так кинути.
показать весь комментарий
07.10.2022 20:10 Ответить
Шось ви гоните як зовсім здуріли. Орда могла привезти на другий день свій персонал для станції.
Але чомусь не привезла.
показать весь комментарий
07.10.2022 20:13 Ответить
Тому, що кожна станція - унікальна і її потрібно знати. Просто так взяти десь "персонал" і щоб він одразу все вмів - не можна. Це вам не ком'ютерна гра.
показать весь комментарий
07.10.2022 20:17 Ответить
Виведення українського персоналу - визнання Україною АЕС приналежності до рахи, нажаль такий цугцванг.
показать весь комментарий
07.10.2022 20:53 Ответить
Скільки там хлопців боронили такий об'єкт, 170? Що з ними тепер....
показать весь комментарий
07.10.2022 20:20 Ответить
 
 