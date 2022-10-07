Повторное наступление на Киев возможно, для подготовки россиянам нужно 2-3 месяца, – Наев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев считает возможным повторное наступление российских войск на Киев, для формирования таких сил оккупантам понадобилось бы 2-3 месяца.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
На вопрос, возможно ли повторное наступление на Киев, Наев ответил: "Оно возможно. Для этого необходимо создать такие силы. На это понадобится определенный промежуток времени. Чтобы создать соответствующие силы и мы это почувствовали, необходимо 2-3 месяца".
В то же время, Наев отметил, что Киев сейчас защищен лучше, чем был перед началом полномасштабного вторжения 24 февраля.
Генерал также выразил мнение, что Беларусь может вступить в войну в Украине, "когда получит соответствующую команду от РФ".
"Если будут изменения обстановки у противника, мы изменим соответственно и свой состав сил", – заверил командующий ОС.
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