В Беларусь доставили дроны-камикадзе, вероятно, для атак на запад Украины, - управление Сил ТрО "Захід". КАРТА

Иранские дроны-камикадзе, предположительно, доставлены в Беларусь для атак на западные регионы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Регионального управления Сил территориальной обороны "Захід".

Как сообщается, иранские беспилотники, по данным белорусских источников, доставлены на аэродром "Лунинец". Речь идет, по меньшей мере, о 20 дронах-камикадзе "Шахид-136" и пунктах управления к ним.

От Лунинца до границы с Ривненщиной всего 55 километров. Не исключено, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные или центральные регионы Украины.

Военные призвали жителей ни при каких обстоятельствах не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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