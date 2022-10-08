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В Беларусь доставили дроны-камикадзе, вероятно, для атак на запад Украины, - управление Сил ТрО "Захід". КАРТА

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Иранские дроны-камикадзе, предположительно, доставлены в Беларусь для атак на западные регионы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Регионального управления Сил территориальной обороны "Захід".

Как сообщается, иранские беспилотники, по данным белорусских источников, доставлены на аэродром "Лунинец". Речь идет, по меньшей мере, о 20 дронах-камикадзе "Шахид-136" и пунктах управления к ним.

От Лунинца до границы с Ривненщиной всего 55 километров. Не исключено, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные или центральные регионы Украины.

Военные призвали жителей ни при каких обстоятельствах не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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В Беларусь доставили дроны-камикадзе, вероятно, для атак на запад Украины, - управление Сил ТрО Захід 01
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Топ комментарии
+73
Може вже пора влаштувати ЗСУбавовну на Мозирському НПЗ чи наш МЗС просто обійдеться «стурбованістю».
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07.10.2022 20:36
+50
Друзі замазалися в гівні по маківку. І гадають, що українці забудуть.
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07.10.2022 20:36
+47
Так бейте по аэропорту.
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07.10.2022 20:36
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Потрібно давити на Зеленського , щоб дав команду обстрілювати Білорусь , бо інакше це буде діяти без кінця.
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08.10.2022 00:48 Ответить
Око за око. Они нас а мы их. Они послали 20 дронов и мы к ним послали 26 дронов. С их тёр тории полетела ракета в сторону Украины и с нашей территории полетела ракета на Белорусь. Только ток. Тогда подумают
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08.10.2022 02:04 Ответить
На каждый прилёт из Белоруси нужно отвечать. Очень сильно бить хитрожопого бульбафюрера
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08.10.2022 08:22 Ответить
Ну, коли по білорусі нарешті почнуть завдавати удари, або чекатимуть, коли *********** Житомир, Київ або ще щось...
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08.10.2022 09:47 Ответить
Безнаказанность порождает ещё бОльшую агрессию!
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08.10.2022 10:53 Ответить
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