Число погибших в результате ракетных ударов по Запорожью 6 октября достигло 14 человек, – горсовет

Число погибших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Запорожью утром 6 октября достигло 14 человек.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Неутешительные новости продолжают поступать к нам по разбору завалов домов, пострадавших от вчерашней атаки. Пока количество погибших увеличилось уже до четырнадцати", - написал Куртев в телеграм-канале в пятницу вечером.

Ранее отдел коммуникации полиции Запорожской области сообщал о 12 погибших и 12 раненых, в том числе двоих детях. Кроме того, по данным горсовета, 15 человек считались без вести пропавшими.

Читайте: Двое детей погибли от взрыва российской мины во временно оккупированном селе на Запорожье