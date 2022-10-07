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Число погибших в результате ракетных ударов по Запорожью 6 октября достигло 14 человек, – горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя

Число погибших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Запорожью утром 6 октября достигло 14 человек.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Неутешительные новости продолжают поступать к нам по разбору завалов домов, пострадавших от вчерашней атаки. Пока количество погибших увеличилось уже до четырнадцати", - написал Куртев в телеграм-канале в пятницу вечером.

Ранее отдел коммуникации полиции Запорожской области сообщал о 12 погибших и 12 раненых, в том числе двоих детях. Кроме того, по данным горсовета, 15 человек считались без вести пропавшими.

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07.10.2022 21:16 Ответить
 
 