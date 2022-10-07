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Зеленский возразил, что призывал к превентивным ударам по РФ: "Я имел в виду санкции"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не призывал к превентивным ударам НАТО по России, а подразумевал превентивные санкции.

Об этом Зеленский сказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Когда я говорил "превентивный удар", на английском это звучит так (переходит на английский) - превентивный удар (preventive kick), не нападение (attack), это разные вещи. Вот почему, когда вы говорите на английском или украинском, важно, чтобы перевод был максимально правильным, потому что россияне потом всегда используют это так, как сейчас.

Я просто хочу сказать им, россиянам, что весь цивилизованный мир знает, что мы не террористы, мы не начинали эту войну. Я говорил это и раньше, в течение трех лет моего президентства мы предлагали выйти на диалог, мы искали возможность просто поговорить с президентом Путиным, просто поговорить по телефону – они отвергли все. 

Вот почему я призвал – это было еще перед 24 февраля, перед вторжением – я сказал, что мы поднимаем тему превентивных ударов, санкционных ударов. Не диалога, не слов, а ударов – вот что я имел в виду. И сейчас европейское общество, прежде всего Великобритания - они всегда нас поддерживали, спасибо за это большое - и США сказали: да, вы были правы, мы должны были включиться, вводить санкции, наносить превентивные удары, чтобы Россия и ее общество боялись [начать войну ]", - сказал Зеленский.

Президент Украины считает, что Россия начинает "готовить свое общество" к возможному ядерному удару по Украине. "Это очень опасно. Они не готовы это делать, использовать (ядерное оружие). Но они начинают говорить. Они не знают, будут ли использовать или не будут. Я думаю, что даже говорить об этом опасно", - добавил он.

Вот поэтому я сказал: вы должны нанести превентивные удары, не атаки. Вот что я имел в виду. А россияне просто перевели эти слова так, как это было выгодно им и начали везде это повторять.

А я имел в виду санкции. Если они сказали "ядерное оружие", даже подумали – вы должны ввести их. У вас есть ядерный пакет санкций, у Европы есть возможность их ввести - например, после того, как они оккупировали нашу АЭС. Это очень опасно. Вот что я имею в виду", – объяснил Зеленский.

Читайте: США не обсуждают с Польшей размещение ядерного оружия, - Госдеп

Напомним, накануне во время выступления в австралийском Институте Лоуи Зеленский заявил, что страны Североатлантического Альянса могут сдержать Россию от применения ядерного оружия, нанеся "превентивные удары". Российская пропаганда подхватила заявление и стала утверждать, что Зеленский призвал НАТО нанести ядерные удары по территории России. А спикер президента уточнил, что речь шла о применении превентивных санкций.
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Топ комментарии
+39
боже мій, господи, ну чого ж воно таке пришелепкувате((((
отого ж вони нам і допомагають по чайній ложці, що дивляться на це убоїще і його приспішників і офігєвають((((
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07.10.2022 21:35
+37
Kurwa , ты еще извинись, как перед рамзанкой дыровым...
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07.10.2022 21:36
+28
Я вже не одноразово говорив - цьому долбоцобу треба дати лопату щоб рив окопи по втрати тямості , можливо так він навчиться тримати свій цобаний язик за зубами . Нашій армії та партнерам такий підр не потрібен та разом з дермоОПою !
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07.10.2022 21:39
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Слабак.
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07.10.2022 21:34 Ответить
Та ні, не було цього у нього на сайті та і аналітики також цього не чули. Кацапи знову маніпуляція розводять,а смі фейки передруковують. І все таки зе слабак і не на своєму місці
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07.10.2022 21:37 Ответить
А я, чесно кажучи, теж зрозумів так. Ніколи не слухаю, а тут зачепився. У нього так дикція, коли він без папірця, що втомлюєшся слухати. Як на мене, перефразую відомий мем: ...текст нємного по-дибільному озвучєн...
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07.10.2022 21:54 Ответить
А може то дєрмак після ефіру відмудохав щеневтіка оманського і "фраєр-отєц украінской демократіі сдал назад", як кажуть в Одесі.Це мені нагадує епізод з "Дванадцяти стільців", коли Кіса прогульбанив 200 рубликів і на аукціоні був прольот з купівлею гарнітура.І Остап Бендер трішки порихтував "отцу рузкой дємократії" ребра.А загалом дєрмак на Бендера тягне?
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07.10.2022 22:53 Ответить
...стопудово!
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07.10.2022 21:46 Ответить
боже мій, господи, ну чого ж воно таке пришелепкувате((((
отого ж вони нам і допомагають по чайній ложці, що дивляться на це убоїще і його приспішників і офігєвають((((
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07.10.2022 21:35 Ответить
Воно за рівнем тупості доганяє Воно . Це ж треба було так опуститись після головних обложок до рівня ***** - тупого карлика(Наполеона)
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07.10.2022 21:47 Ответить
щож ти фраєр здав назад?
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07.10.2022 21:36 Ответить
Kurwa , ты еще извинись, как перед рамзанкой дыровым...
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07.10.2022 21:36 Ответить
Вже вибачався обісравшись.
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07.10.2022 21:42 Ответить
Ви повинні застосувати превентивні "удари" (kicks), а не удари (attacks)" Джерело: https://censor.net/ua/n3372254
Це що я таке щойно прочитав?
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07.10.2022 21:36 Ответить
Как всегда зеленую муйню.все что говорит этот ********* без суфлера и написанного спичрайтером хер кто поймет.
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07.10.2022 21:47 Ответить
Він просто перед тим інтерв'ю послухав пісню I get a kick out of you

https://youtu.be/nNoBDIaNVzw
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07.10.2022 21:49 Ответить
@ Oleksandr Onys

>Ви повинні застосувати превентивні "удари" (kicks), а не удари (attacks)

Взагалі-то «Kick»-нути можна ногою під зад; також можна "Hit"-нути когось в носа. А от коли йдеться про удар військовий, то це "Strike".

Ну не можна випускати «музиканта» без писаного радниками тексту.
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08.10.2022 04:05 Ответить
Сцикун.
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07.10.2022 21:37 Ответить
Хватит просить или не просить. В Казахстане есть уран, у нас есть (должны же быть, не может не быть остатков) технологии его обогащения, тем более сейчас это несложно, просто дорого по электричеству и нужна большая площадь подземных цехов. Средства доставки в целом не столь критичны, всегда можно положить бомбу на гражданский самолет и устроить настоящего шахида, процент обогащения урона тоже, деление можно начать и без сильного взрыва в итоге, будет грязная бомба. Казахстан тоже заинтересован в ЯО и имеет на него право, так как все договора по ликвидации ядерного оружия были заключены с ошибками, в том числе и очень грубыми, поэтому Конституционный суд должен признать их как никогда не имеющими силы, впрочем придется вернуть выплаченные пару десятков миллионов долларов назад, но это не проблема, их даже и вернуть в будущем можно. Пора здесь и сейчас создавать ядерное оружие для самообороны.
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07.10.2022 21:38 Ответить
Технологія збагачення урану, потребує гігантських затрат.

Це комплекс в Окріджі, США.
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07.10.2022 21:42 Ответить
напишіть Герегам вони збудують за рік.
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07.10.2022 22:57 Ответить
Провокатор? Чи просто фільмів багато передивились?
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07.10.2022 21:43 Ответить
Я вже не одноразово говорив - цьому долбоцобу треба дати лопату щоб рив окопи по втрати тямості , можливо так він навчиться тримати свій цобаний язик за зубами . Нашій армії та партнерам такий підр не потрібен та разом з дермоОПою !
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07.10.2022 21:39 Ответить
Не такий він і довбень. В Мюнхені ляпанув і Байден здав назад, заявивши, що армія США не вступить у війну. Зараз ляпанув в момент вирішення поставок ракет з дальністю до 500 км. Байден мабуть вже ріпу чухає - чи варто неадеквату давати таку необхідну для ЗСУ зброю. Схоже довбень ляпає по методичці від бункерного карлика.
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07.10.2022 22:23 Ответить
@Андрей Ивашкевич

>Не такий він і довбень.

Ви ще скажіть, що він «не лох».

Я вас запевняю, що ніхто ні у якій методичці такого бреда, як у нашого цицерона вилітає з рота прямою мовою, не напише.
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08.10.2022 04:09 Ответить
я теж думаю, що кремлівські бонзи, які давали йому вказівки, самі в а)(уї, як можна з таким ідіотом мати справу, воно ж навіть методичку перекручує.
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08.10.2022 10:00 Ответить
А він не лох. Ми лохи, бо до цієї пори оцей ціцєрон сидить не в тому місці.
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09.10.2022 16:10 Ответить
Первый вариант был лучше и правильней.
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07.10.2022 21:39 Ответить
єрмак пілправив
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07.10.2022 21:41 Ответить
гірше за все ******..ти, а потім ліпити гнилі відмазки
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07.10.2022 21:42 Ответить
тьху блин... лучше бы сейчас ничего не говорил...
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07.10.2022 21:42 Ответить
Інколи краще жувати... особливо якщо не читати, написані заздалегідь тексти.
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07.10.2022 21:42 Ответить
Га- нь- ба! Не завдяки, а всупереч...
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07.10.2022 21:44 Ответить
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07.10.2022 21:44 Ответить
Кусок нікчемного лайна.
Недолугий членограй.
🤮
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07.10.2022 21:44 Ответить
Оце до цього призводять відосіки по два рази на день.
Боневтіку треба трохи відпочити, а то не допомагають навіть тренування у кварталі95.
З'їздити з Ермаком на лижах покататись. чи шашликів поїсти...Без Бонапарта Залужний справиться.
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07.10.2022 21:45 Ответить
Бажано на лижну базу сочинської олімпіади і Арістовіча з собою нехай беруть.)
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07.10.2022 23:14 Ответить
Боже, яке воно кінчене....
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07.10.2022 21:45 Ответить
Так он реально не говорил о ядерном ударе

Кацапы сами так перекрутили
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07.10.2022 21:46 Ответить
ну так зачем он сейчас выкручивается?? сказал и сказал.
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07.10.2022 22:44 Ответить
А то путин нападЬОт? ... Б.я, з нетерпінням чекаю того моменту, колі ЗСУ настільки ************ в правильному напрямку, що путін дістане компромат, на якому бовтається зе-монобільшість...
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07.10.2022 21:48 Ответить
не давайте цьому дурню доступу в ю-туб. най нічого не трогає руками і не відкриває рта.
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07.10.2022 21:51 Ответить
і не пускайте його давати інтерв'ю нікому
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08.10.2022 10:16 Ответить
патякає воно,а соромно всій країні.Я вже подумав,що в цього єврейського хлопчика яйця підросли,а тут він вже виправдовується...тьфу мля!
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07.10.2022 21:52 Ответить
не було нема і не буде в п..зді зубів😏
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07.10.2022 21:53 Ответить
Ой, воно попісяло в спортівкі... Ну, такі, з білими лампасікамі. А шо скажуть пацани із падваротні, шо у Крівом Рогу̀? Паз-з-зор...
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07.10.2022 21:58 Ответить
Было сказано, что если засекут что уже готовятся наносить удары (а сейчас всё это элементарно отслеживается), то, мол, просит не ждать, чтобы Потом НАТО помогало нам После удара (ударов), а нанести упреждающий..Смысл был такой!В рашке всё перекрутили..ЧТО кому не ясно?
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07.10.2022 22:00 Ответить
Все ясно. А для чого він це казав?
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07.10.2022 22:05 Ответить
бо має рот
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07.10.2022 22:07 Ответить
сказав би "sanctions strikes" (удари санкціями), та нехай навіть "sanctions kicks" - не було би питань.
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07.10.2022 22:04 Ответить
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07.10.2022 22:06 Ответить
Тому він і почав займатись дорогами та виборами.
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07.10.2022 23:17 Ответить
Пацана в детстве не научили фильтровать базар, но внушили, что он не лох. А разве можно было ожидать другого воспитания в семье лохов вибившихся в люди ...
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07.10.2022 22:06 Ответить
меньше слів, більше діла, валєнок
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07.10.2022 22:26 Ответить
оправдываться перед коцапами некомильфо
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07.10.2022 22:51 Ответить
Вообще, как я понял, он перед Западом оправдывался. Чтоб не обвиняли его в излишней эскалации. Они же все так этого боятся. Вот он их пытался подуспокоить.
Ну, мне так это показалось.
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07.10.2022 23:15 Ответить
Как будто это что-то плохое.Рашка уже давно напрашивается на то,чтобы ее отутюжили высокоточными ракетами,а потом заполировали ядерными.
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07.10.2022 22:53 Ответить
Сцикло. А я вже почав думати, шо Зєля почав відрощувати яйця... але де там... Баран на чолі армії левів...
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07.10.2022 23:03 Ответить
читала на одному анонімному тг каналі, що начебто натівський генерал сказав:
"Неймовірна армія, неймовірні люди, як це у них президент таке ніщо?".
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08.10.2022 10:20 Ответить
ну хз, согласно Будапештского меморандума вырыть на месте Хйла радиоактивную яму было бы все же очень полезно, познавательно и показательно. ну и как минимум показало бы, что право все же сильнее тупости. + последующее ядерное разоружение было бы реальной целью очень многих стран. сейчас не то что ядерная война стала реальной перспективой (она стала такой с 2014 года), но ко всему прочему количество ядерного оружия таки еще больше увеличится и очевидно приведет таки к еще худшим последствиям, ну и конечно ядерный паритет пошел лесом, как бы его там не хотели оживить. а с ядерной войной борьба за экологию очевидно тоже накроется медным тазом, так что можно сильно не напрягаться.
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07.10.2022 23:16 Ответить
"Президент" ермак по тыковке настучал своему прес аташе Зе и сразу жидкий стул
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07.10.2022 23:45 Ответить
примерно так
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08.10.2022 06:55 Ответить
Сцикотно стало Вовіку і нічого його засуджувати в тому , що текст
хтось написав по- дебільному
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08.10.2022 00:33 Ответить
Вова,я тебе підтримую - їбаш їх,Вова!
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08.10.2022 00:57 Ответить
@Ivan Ivanov 8edb7a14

>Вова,я тебе підтримую - їбаш їх,Вова

Yeah, "kick" їх, Вова, ногою під дупу: єрмака, подоляка і примкнувшого до них арестовича.
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08.10.2022 04:15 Ответить
Этот тупой без образования клоун понятия не имеет, что такое санкция и, что такое превентивный удар. Лопочет то, что ему пишут разные Люси и Антонины. А вы, украинцы, чего жалуетесь? Вы выбирали это чмо, а теперь жалуетесь.
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08.10.2022 05:15 Ответить
Мав він на увазі.. То так і кажи, не ковтай слова, а то завше якась муть виходить
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08.10.2022 05:49 Ответить
... ну , так и все поняли что речь ишла про "ядрёные / а не расщепляющие молекулы с атомами, та прочей шелухой от нейтронов и протонов/ санкции" ... или таки за занавесом нашлёпали чуть-чуть
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08.10.2022 06:53 Ответить
вову без суфлера выпускать нельзя . за три года неужели так трудно это понять . у вовы без суфлера мысли путаются и начинает говорить одно потом перескакивает на другое . потом на третье не связанное с первым вопросом . а причина профнепригодность --- в экономике ноль . в дипломатии ноль . в военной подготовке ноль --- он не был подготовлен к этой дожности . это в кино и в квартале просто надо выучить сценарий . а сейчас не роль надо играть . а руководить государством и нам его ..учеба.. обходится очень дорогой ценой
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08.10.2022 06:55 Ответить
Я ж казала, шо перед интервью про превентивные удары Лохбонэвтик накатил дорожку! Гооосподи, яке кончэнэ! Бог отобрал у украинцев мозги, когда они выбирали ОЦЕ президентом
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08.10.2022 07:39 Ответить
Сцикло воно і є сцикло! Ти ще сучьонок заглянь в очі *****!
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08.10.2022 08:31 Ответить
Дибіле, то треба так було і казати "sanctions for russia", а то воно не знає що меле.
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08.10.2022 08:47 Ответить
Це відео, як про нього - https://www.youtube.com/watch?v=OyVRRhqlL6A
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08.10.2022 09:07 Ответить
 
 