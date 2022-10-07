РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5215 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
8 099 29
война (47303) ООН (3936) Кислица (141) псевдореферендум (124)

54 государства-члена ООН поддержали резолюцию об осуждении псевдореферендумов в Украине, - Кислица. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кислиця

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что 55 государств-членов ООН готовы поддержать резолюцию с осуждением псевдореферендумов в Украине во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Проект резолюции "Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава Организации Объединенных Наций" представлен, и государства-члены ООН присоединяются, чтобы отвергнуть эту вопиющую попытку разрушить Устав", - рассказал он.

Читайте также: Зеленский создал делегацию Украины для участия Генассамблеи ООН

Кислица опубликовал список из 55 стран (включая Украину), готовых поддержать резолюцию.

"Это уже впечатляющая цифра, и она продолжает расти", – подытожил Кислица.

54 государства-члена ООН поддержали резолюцию об осуждении псевдореферендумов в Украине, - Кислица 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
07.10.2022 22:04
+15
Все резолюции и собрания ООН это такая же херня как посиделки бабушек на лавке перед подъездом. Нех на это говносборище обращать внимание. Только ЗСУ и народ Украины поставят точку в ************* авантюре.
показать весь комментарий
07.10.2022 22:09
+14
Посідєлки бабульок бувають значно цікавішими, ніж засідання ООН. )))

показать весь комментарий
07.10.2022 22:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Організація-труп.
показать весь комментарий
07.10.2022 22:03 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2022 22:04 Ответить
Ізраїль як завжди - ……
показать весь комментарий
07.10.2022 22:06 Ответить
Та і з Голодомором у них теж не визначено ! Зате 1 Січня їх штормить ! Бояться щоб з смолоскипипами до них заслужено завітали
показать весь комментарий
07.10.2022 22:10 Ответить
Все резолюции и собрания ООН это такая же херня как посиделки бабушек на лавке перед подъездом. Нех на это говносборище обращать внимание. Только ЗСУ и народ Украины поставят точку в ************* авантюре.
показать весь комментарий
07.10.2022 22:09 Ответить
Посідєлки бабульок бувають значно цікавішими, ніж засідання ООН. )))

показать весь комментарий
07.10.2022 22:14 Ответить
ставлю на синю, вона працює з азатром.
а яка воля до перемоги
показать весь комментарий
07.10.2022 22:53 Ответить
S babushek navernoe bolshe polzi...
показать весь комментарий
07.10.2022 22:15 Ответить
Бабушки отримають задоволення тому що не в грошах щастя
показать весь комментарий
07.10.2022 22:41 Ответить
Российский МТ-ЛБ попал в засаду украинских солдат и врезался в дом. Нога российского солдата придавлена рухнувшей стеной. Когда украинский боец пытается помочь, россиянин просит добить его, на что получает ответ - мы не вы

https://twitter.com/i/status/1578147684804087808
показать весь комментарий
07.10.2022 22:15 Ответить
Було вчора на ЦензорНет "Слушай, добей, а!", - "Ми ж, ****, не ви - довбо#оби!", - поранений "лікар" з Костроми під час бою просить бійця ЗСУ добити його. ВIДЕОДжерело: https://censor.net/ua/v3372084
показать весь комментарий
07.10.2022 22:43 Ответить
Американський доброволець, який воював з бельгійською гвинтівкою під Києвом, не дуже гарної думки про цю зброю. Вона занадто примхлива, будь-який окопний бруд виводить її ладу, занадто багато деталей.

Нас вооружили, мне дали бельгийскую винтовку FAL японской сборки, на ней были японские иероглифы. Это штурмовая автоматическая винтовка калибра 5,56 мм с переключением в полуавтоматический режим. Позже я понял, что это не лучшее оружие для грязи и холода все еще, по сути, зимнего Киева. Винтовка часто заедала, в какой-то момент после первого же выстрела пришлось ее разбирать, чистить и собирать обратно. Я ощущал себя солдатом армии Вашингтона в 1777 году.

Время от времени россияне подбирались к нашим окопам метров на триста и открывали огонь. Моя винтовка периодически отказывала. Я ничего не мог поделать и стрелял в ответ, только когда мог. Большую часть времени я просто лежал на дне траншеи.

...мне приходилось иногда отстреливаться из своей винтовки, которую по-прежнему все время надо было разбирать. В ней, в отличие от автомата Калашникова, было очень много мелких деталей. Я сидел в окопе, разбирал винтовку, детали складывал себе на колени, а над головой постоянно взрывались снаряды. Приходилось следить, чтобы не потерять детали. В какой-то момент я отказался от идеи стрелять в ответ, решив, что если россияне пойдут на нас, буду драться лопатой или штыком. Это были самые ужасные часы в моей жизни. Это было 13 и 14 марта.

«Один час под Бучей хуже 8 месяцев в Афганистане». Исповедь американского легионера в Украине
показать весь комментарий
07.10.2022 22:37 Ответить
...так отож
показать весь комментарий
07.10.2022 22:52 Ответить
Нехай краще позбавлять касапів права голосу (хоча би в голосуванні) в ООН, зокрема в Радбезі!
показать весь комментарий
07.10.2022 22:21 Ответить
Із 194 країн не так вже і багато
показать весь комментарий
07.10.2022 22:22 Ответить
Не бачу голодаючі держави африки
показать весь комментарий
07.10.2022 22:24 Ответить
ті вже нажерлися і позасинали.
показать весь комментарий
07.10.2022 22:35 Ответить
"54 держави-члени ООН підтримують..."
А інші 100 з лишнім... не підтримують?
Беззубе оон...
показать весь комментарий
07.10.2022 22:24 Ответить
А іншим, пропоную не продавати зерно...
показать весь комментарий
07.10.2022 22:26 Ответить
зато наші обісрались з голосуванням проти геноциду Уйгурів і виставили себе повними довбойобами шо б підмахнути ворожому Китаю
показать весь комментарий
07.10.2022 22:33 Ответить
- дайте мне карту россии

- вам за какое число?
показать весь комментарий
07.10.2022 22:35 Ответить
и где же все те голодные африканцы котором мы уже кучу зерна отправили? ... особенно Эфиопия и Сомали ... самые голодающие .... зашквар короче с эти ООН
показать весь комментарий
07.10.2022 22:39 Ответить
Щось Бразилія з Аргентиною і Чілі зовсім скурвились......
показать весь комментарий
07.10.2022 23:02 Ответить
54 із 193. Це все, що потрібно знати про ООН.
показать весь комментарий
07.10.2022 23:11 Ответить
Z Czechami przeprowadziliśmy referendum w Kaliningradzie. Teraz to Królewiec, po czesku Královec. 98% mieszkańców poparło w referendum przyłączenie części obwodu do Polski a części do Czech. Czechy w końcu uzyskały dostęp do morza . Ot co myślimy o ruskich referendach.
https://gazetaolsztynska.pl/871834,Kaliningrad-podzielony-miedzy-Polske-a-Czechy.html
показать весь комментарий
07.10.2022 23:22 Ответить
Скоро наш парламент признає його вашим -як у випадку з японськими Курилами !
показать весь комментарий
07.10.2022 23:43 Ответить
Міжнародна шарага імпотентів...
показать весь комментарий
08.10.2022 06:27 Ответить
Статут ООН підтримує лише 55 країн? Тоді решта 150 країн що там роблять? Цим 55 потрібно вийти з ООН і створити нову організацію.
показать весь комментарий
08.10.2022 06:42 Ответить
 
 