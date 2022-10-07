54 государства-члена ООН поддержали резолюцию об осуждении псевдореферендумов в Украине, - Кислица. СПИСОК

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что 55 государств-членов ООН готовы поддержать резолюцию с осуждением псевдореферендумов в Украине во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Проект резолюции "Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава Организации Объединенных Наций" представлен, и государства-члены ООН присоединяются, чтобы отвергнуть эту вопиющую попытку разрушить Устав", - рассказал он.

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Кислица опубликовал список из 55 стран (включая Украину), готовых поддержать резолюцию.

"Это уже впечатляющая цифра, и она продолжает расти", – подытожил Кислица.