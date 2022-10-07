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За неделю ВСУ освободили 29 населенных пунктов на востоке, в том числе шесть на Луганщине, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

На этой неделе ВСУ освободили на востоке Украины 776 квадратных километров территории и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении 7 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области. Всего за время от начала этой наступательной операции уже освобождены 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов.

И я хочу сегодня отметить бойцов 92-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за героические усилия по освобождению украинской земли.

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Хорошие результаты есть и на юге Украины за эту неделю – каждый день освобождаем и там нашу землю и наших людей от псевдореферендума.

Обязательно дойдем и до земель, оккупированных Россией раньше.

Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, которые это обеспечивают!" - сообщил президент.
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Топ комментарии
+3
Шо ему пишут, то он и читает. Через пол часа он уже не помнит что он говорил.
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07.10.2022 22:40
+2
В ЗСУ є свої офіційні представники , ти яким боком відчитуєшся за їхні заслуги ?
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07.10.2022 22:37
+1
Е-х...Відпочивай вже, досить відосіків.
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07.10.2022 22:39
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В ЗСУ є свої офіційні представники , ти яким боком відчитуєшся за їхні заслуги ?
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07.10.2022 22:37 Ответить
Шо ему пишут, то он и читает. Через пол часа он уже не помнит что он говорил.
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07.10.2022 22:40 Ответить
Правильно , тому що у нього не присутня особистість . Muppet !
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07.10.2022 22:49 Ответить
Угу, *******, ты везде свои 5 копеек вставляешь.
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07.10.2022 23:02 Ответить
Е-х...Відпочивай вже, досить відосіків.
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07.10.2022 22:39 Ответить
Перелічи ті села! Може, в перелік потраплять ті, про які орки шумлять, які вони захопили; зокрема, Одрадівка, Весела Долина і Зайцево!
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07.10.2022 22:42 Ответить
Я читаю кожний раз,що ви пишите,поважали, але що пишуть орки вам цінніше чим є насправді. Я тиждень писала вам ,що Бахмут не під контролем, тільки околиця і то уже місяць,що є не одне Зайцеве,що ці селища в зоні боїв....може досить волоть,там важко,,так
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08.10.2022 07:53 Ответить
нах пішов наркєт бункерний
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07.10.2022 22:56 Ответить
Заї.ав цей речник.
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07.10.2022 22:56 Ответить
*****. А коли здавав південь рахував кількість населенних пунктів, чи вроздріб не цікавився? Дума оптом спихне і на шашлички.
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07.10.2022 23:02 Ответить
Псіца-говорун.
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07.10.2022 23:03 Ответить
 
 