Сегодня задача-минимум – выйти на ту линию, которая была до 24 февраля, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что задача-минимум для Вооруженных Сил Украины - выход на условные границы, которые были до 24 февраля 2022 года. "Финишем" в войне президент назвал выход на международно-признанные границы 1991 года.

Об этом Зеленский сказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня задача-минимум – выйти на ту линию, которая была до 24 числа. Почему? Это первый этап, и он очень важен, потому что люди, которых сейчас Россия оккупировала, просто не могут выдержать – жить в подвалах, жить без пенсий или зарплат, жить без еды, понимаете? То есть они в самой сложной ситуации, мы это видим по селам и городкам, которые сейчас деоккупируем на востоке или юге нашего государства.

Поэтому сейчас нужно выйти именно на эту линию – не потому, что есть какая-то условная линия, а именно потому, что с 24 числа за эти восемь месяцев были захвачены территории, и там людям сложно. Сколько там живых и мертвых мы не знаем. Какой процент нуждается в нашей срочной помощи, мы не знаем. Мы ориентируемся, но поверьте, все это очень приблизительно. Сколько людей они там замучили и продолжают это делать, мы тоже не знаем, потому это план-минимум", - объяснил президент Украины.

Зеленский также подчеркнул, что главная задача - освобождение территории в международно признанных границах Украины 1991 года.

"Но наш главный план, этот финиш, как вы говорите, - это, конечно, вся наша территория согласно международному праву, в международно признанных пределах 1991 года - то есть включая Донбасс, оккупированные ныне частями наших Донецкой и Луганской областей, а также Крым . Все это – наша территория", - отметил президент.

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По его мнению, наличие оккупированных Россией регионов – это риск новой агрессии со стороны РФ.

"Поэтому, когда я вам говорю о деоккупации Крыма и выходе на наши границы, – это важно, потому что если вы этого не сделаете, это всегда будет возможностью России снова пойти на оккупацию Украины полностью. Зацепиться в каком-то маленьком регионе – и пойти снова, вернуться .

Почему так плохо иметь Донбасс разделенным, как это было до 24 числа? Да, мы планировали, говорили, что давайте дипломатически решим этот вопрос. Но разделенный Донбасс – это риск возвращения войны, вот о чем я говорю. Поэтому я считаю, что это нужно закончить. Лучшим окончанием был бы справедливый финиш, когда украинская власть присутствовала бы на временно оккупированных территориях, а украинские пограничники стояли бы на границах в международно признанном значении. Я считаю, что это самый лучший вариант", - добавил Зеленский.

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